Травля девушек из порноклипа солиста Rammstein: кто угрожает их защитнице

Журналистка и активистка Залина Маршенкулова, которая публично заступилась за российских девушек, снявшихся в порноклипе солиста немецкой группы Rammstein Тилля Линдемана (Till Lindemann), написала заявление в полицию. Она попросила обеспечить себе и своим близким государственную защиту из-за личных угроз.

В заявлении говорится, что ее угрожают избить, изнасиловать и облить кислотой. Маршенкулова попросила возбудить дело об угрозах убийства по мотивам ненависти (часть 2 статьи 119 УК), а также за распространение в сети заведомо ложных сведений, порочащих ее честь и достоинство и подрывающих ее репутацию (часть 2 статьи 128.1 УК). В интервью DW активистка рассказала, почему приняла решение обратиться в полицию и почему немецкий клип вызвал в интернете такую реакцию.

DW: Феминизм в России всегда настолько горячая тема, что со стороны кажется, что вам приходят угрозы каждый день. Почему именно сейчас вы попросили о госзащите?

Залина Маршенкулова: Да потому что я так больше не могу, наверное. Разумеется, это не первая и не последняя волна травли. После кампании Reebok было всё - угрозы, травля, звонки по ночам на личный мобильный от каких-то мужчин. А несколько месяцев назад в метро ко мне пристал какой-то агрессивный мужик. Но, слава богу, ничего не произошло.

Что касается травли от "Двача", то я выбрала, конечно, не самое подходящее время для того, чтобы выступить против них. Я сейчас на пятом месяце и с удовольствием провела бы его, смотря сериальчики и книжки про малышей. Но, к сожалению, я не могу спокойно жить, когда происходит такая несправедливость. Плюс угрозы начали касаться еще и моих родителей, что меня совсем возмутило в этот раз.

Скриншот аккаунта Залины Маршенкуловой в Twitter

- Расскажите про "Двач". Что это за люди и почему волна травли перекинулась на вас?

- Это женоненавистнический паблик, который абсолютно отражает отношение к женщинам в этой стране. "Двач" травит девушек на протяжении многих лет, и никто годами не обращает на это внимание. Сейчас, пока идет скандал со мной, они уже выбрали себе другую жертву - публикуют личные контакты девушки, с которой в момент задержания был программист Александр Литреев. Хотя о том, что она не виновата, написали уже все правозащитники. Но им все равно.

"Двач" ополчился на меня не два дня назад и не из-за клипа Линдемана. Они уже давно надо мной подстебывались, как и над другими феминистками, несмотря на то, что я вообще их не трогала. Надо сказать, что не все юзеры "Двача" травят меня, только кто-то из них. Я бы возможно игнорировала "Двач" и дальше, но с клипом Линдемана я почему-то решила, что не хочу больше это терпеть. Я узнала, что девушки, которые в нем снимались, и чьи контакты выложили в паблике, удалили свои аккаунты и страшно перепуганы.

Собственно, все, что я сделала - это опубликовала в своем Telegram-канале пост, мол, а можно хотя бы не выкладывать ссылки на девушек, чтобы их не травили и не посылали им угрозы. Даже постаралась без оскорблений. И после этого началась история с угрозами меня убить, расчленить, облить кислотой и довести до выкидыша. Также в "Дваче" появились мои фейковые цитаты, из-за которых у меня сейчас случаются неприятности в реальной жизни.

- Был уже какой-то ответ по вашему заявлению?

- Нет, они до 10 дней будут его рассматривать. Еще Оксана Пушкина (депутат Госдумы РФ. - Ред.) обещала помочь с заявлением. Я отправила ей копию.

- Но вы в случае чего готовы к тому, чтобы за вами ходил полицейский?

- Да, потому что я хожу на публичные мероприятия. Узнать, шуточные это угрозы или реальные, я ведь могу только на себе (смеется). Поэтому лучше попросить госзащиту, что мне адвокат и посоветовал.

- Вы поддерживаете с этими девушками связь?

- Мне удалось найти контакты четырех. Правозащитники им уже написали, ведут с ними беседу. Но они настолько напуганы, что я не знаю, будут они подавать заявление или нет.

- Как вам, кстати, клип Линдемана?

- Я посмотрела его уже после того, как травля началась, и как я вписалась за девушек. Возможно, я смотрела какую-то цензурированную версию, но там нет вообще ничего страшного. Обычный, в стиле Rammstein, жесткий, атмосферно тяжелый клип. Забавно, что те, у кого есть претензии к клипу, ничего не сказали про самого Линдемана. Мужчина никогда ни в чем не виноват, всегда виноваты женщины. Это одновременно смешно и страшно.

Тут ведь еще в чем главный абсурд: с одной стороны, мужчины сильно переживают, что феминистки запретят им порно и голых сексуальных женщин. А с другой - они угрожают этих женщин избить и убить.

- Отношение к порно у феминисток тоже разное, если я верно понимаю.

- Да, это одна из центральных проблем феминизма. Женщина в порно участвует как объект или как субъект? Это ее выбор или система индустрии насилия над женщиной так решила? Это спорный вопрос.

К сожалению, уже были случаи, когда на порносервисы попадают видео с реальных изнасилований. Вот против чего борюсь я, как либеральная, секс позитивная феминистка. Радикальные феминистки борются против сексуальной эксплуатации женщин. Это не совсем тождественно тому, чтобы "быть против порно". Как вы поняли, это большая и долгая дискуссия.

Но конкретно в этом конфликте про травлю "Двача" нет никакого вопроса для дискуссий, потому что девушек угрожают убить. Любая феминистка обязана защищать женщин. Это не как в партии "Сильных женщин" певицы Валерии, в которой заявили, что не будут защищать "женщин легкого поведения с пониженной социальной ответственностью". Забавно, кстати, что от лица этой популистской партии пока что выступает исключительно Иосиф Пригожинн.

- На ваш взгляд, продвигается ли все же фемактивизм в России?

- Скажем так, сегодня я совершенно не чувствую того, что я одна. Очень много влиятельных людей за меня заступилось, вплоть до того, что за меня обещали выходить на улицу. Это все результат огромной работы фемсообщества в Росиии.

О том, что лед тронулся, я также сужу по многомиллионным пабликам, с которыми я была обычно в состоянии холодной войны из-за их чудовищного сексизма. Но после "Двача" многие из них встали на мою сторону. Это круто и здорово, когда одни патриархальные мужики говорят другим, что они не правы. И я вижу, как болезненно они воспринимают факт, что феминистка оказалась права. А я права - нельзя травить женщин, и все тут.

- Не думали уехать из страны, если вам откажут в госзащите?

- Я не хочу. Почему я должна уезжать из своей любимой страны? Если откажут, будем с адвокатом пытаться обжаловать. Для нас было важно обозначить факт, что мы все документы собрали и хотя бы попытались получить госзащиту.

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