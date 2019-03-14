Торнадо в Германии: как немцы решают проблемы, созданные природой (фото)

В результате торнадо в регионе Айфель под Ахеном в среду, 13 марта, пострадало четыре десятка домов. Куда деваться тем, кто остался без крыши над головой?
Рётген • Ежегодно в Германии регистрируется несколько десятков документально подтвержденных случаев и несколько сотен сообщений о возможных торнадо. За последние десятилетия рекорд приходится на 2006 год: более 120 смерчей. Однако в обычные годы их случается в три-четыре раза меньше.
На этой неделе в среду, 13 марта, от экстремального погодного явления пострадало четыре десятка домов в немецкой общине Рётген под Ахеном. Несколько человек получили легкие травмы. Жители десяти домов вынуждены временно переехать к друзьям или родственникам. Бесплатные номера также предоставил местный отель. В школе был организован центр для координации восстановительных работ. Сейчас здесь задействовано 350 спасателей. Помощь пострадавшим также оказывают местные жители.
Компенсировать ущерб в таких случаях должны страховые компании при наличии соответствующих полисов - по страхованию жилых зданий и помещений (Wohngebäudeversicherung), а также домашнего имущества (Hausratversicherung). В случае ураганов или торнадо они покрывают ущерб, если скорость ветра, согласно официальной сводке погоды, превышала 62 километра в час, то есть сила ветра достигала восьми и более баллов.
Отметим также, что для покрытия ущерба от воды во время непогоды, например, в результате наводнений или ливней владельцам недвижимости в Германии необходимо иметь страховку от стихийных бедствий (Elementarschadenversicherung). Однако эти страховки заключают далеко не все, что грозит существенными финансовыми последствиями.
В случае больших катастроф неотложную помощь пострадавшим также могут оказывать и оказывают власти. В таких ситуациях каждое домашнее хозяйство может получить единовременное пособие в размере 1500 евро. У пострадавших также есть возможность подать заявку на оплату покупки нового имущества (мебели, техники и так далее) - до 5000 евро на домашнее хозяйство. Домашнее хозяйство - это условная учетная единица: речь может идти и о семье из четырех человек, и об одном человеке.
Если в результате природной катастрофы кто-то полностью остался без средств к существованию, потеряв все имущество, не может претендовать на получение страховых выплат, не имеет никаких накоплений и других финансовых источников, местные власти могут рассмотреть вопрос о более существенной материальной и прочей поддержке. Помощь пострадавшим также оказывают церковные общины и благотворительные организации.
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