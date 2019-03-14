 Торнадо в Германии: как немцы решают проблемы, созданные природой (фото) | Кадр дня | DW | 14.03.2019

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Кадр за кадром

Торнадо в Германии: как немцы решают проблемы, созданные природой (фото)

В результате торнадо в регионе Айфель под Ахеном в среду, 13 марта, пострадало четыре десятка домов. Куда деваться тем, кто остался без крыши над головой?

Рётген, 13 марта 2019 года

Рётген • Ежегодно в Германии регистрируется несколько десятков документально подтвержденных случаев и несколько сотен сообщений о возможных торнадо. За последние десятилетия рекорд приходится на 2006 год: более 120 смерчей. Однако в обычные годы их случается в три-четыре раза меньше.

На этой неделе в среду, 13 марта, от экстремального погодного явления пострадало четыре десятка домов в немецкой общине Рётген под Ахеном. Несколько человек получили легкие травмы. Жители десяти домов вынуждены временно переехать к друзьям или родственникам. Бесплатные номера также предоставил местный отель. В школе был организован центр для координации восстановительных работ. Сейчас здесь задействовано 350 спасателей. Помощь пострадавшим также оказывают местные жители.

Рётген, 13 марта 2019 года

Рётген, 13 марта 2019 года

Компенсировать ущерб в таких случаях должны страховые компании при наличии соответствующих полисов - по страхованию жилых зданий и помещений (Wohngebäudeversicherung), а также домашнего имущества (Hausratversicherung). В случае ураганов или торнадо они покрывают ущерб, если скорость ветра, согласно официальной сводке погоды, превышала 62 километра в час, то есть сила ветра достигала восьми и более баллов.

Отметим также, что для покрытия ущерба от воды во время непогоды, например, в результате наводнений или ливней владельцам недвижимости в Германии необходимо иметь страховку от стихийных бедствий (Elementarschadenversicherung). Однако эти страховки заключают далеко не все, что грозит существенными финансовыми последствиями.

Рётген, 14 марта 2019 года

Рётген, 14 марта 2019 года

В случае больших катастроф неотложную помощь пострадавшим также могут оказывать и оказывают власти. В таких ситуациях каждое домашнее хозяйство может получить единовременное пособие в размере 1500 евро. У пострадавших также есть возможность подать заявку на оплату покупки нового имущества (мебели, техники и так далее) - до 5000 евро на домашнее хозяйство. Домашнее хозяйство - это условная учетная единица: речь может идти и о семье из четырех человек, и об одном человеке.

Если в результате природной катастрофы кто-то полностью остался без средств к существованию, потеряв все имущество, не может претендовать на получение страховых выплат, не имеет никаких накоплений и других финансовых источников, местные власти могут рассмотреть вопрос о более существенной материальной и прочей поддержке. Помощь пострадавшим также оказывают церковные общины и благотворительные организации. 

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    Автор: Максим Нелюбин


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