 Торговый спор между США и Китаем: укрощение дракона или Трампа? | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 27.06.2019

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Экономика

Торговый спор между США и Китаем: укрощение дракона или Трампа?

Накануне саммита G20 в Осаке СМИ сообщили, что Вашингтон и Пекин договорились о "перемирии" в войне пошлин между США и Китаем. Карикатурист Сергей Елкин спрашивает: "Кто кого укротил?"

Карикатура - Дональд Трамп жмет руку китайскому дракону

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    Автор: Илья Коваль


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