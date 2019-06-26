Торговый спор между США и Китаем: укрощение дракона или Трампа?

Накануне саммита G20 в Осаке СМИ сообщили, что Вашингтон и Пекин договорились о "перемирии" в войне пошлин между США и Китаем. Карикатурист Сергей Елкин спрашивает: "Кто кого укротил?"
Вашингтон пока не будет вводить новые пошлины на товары из КНР на сумму 300 млн долларов, сообщила South China Morning Post. Ранее Трамп угрожал обложить пошлинами все товары из КНР, если Пекин не пойдет на уступки. (27.06.2019)
Вашингтон и Пекин опять обложили экспорт друг друга новыми пошлинами. Терпение китайцев на исходе, считает обозреватель DW Хенрик Бёме. Положение, по его мнению, становится серьезным. (04.06.2019)