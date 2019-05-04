Торговля ФРГ с Россией и Казахстаном сократилась, с Украиной - выросла

В то время как на планете замедляется экономический рост и обостряются торговые конфликты, а в Германии назревает рецессия, в Восточной Европе дела у немецкого бизнеса идут все лучше и лучше. "Никогда еще расширение ЕС на восток не было таким ценным, как сегодня", - заявляет председатель Восточного комитета немецкой экономики (OAOEV) Вольфганг Бюхеле (Wolfgang Büchele) и подчеркивает: "Во многом благодаря тесным взаимосвязям немецкой экономики с такими странами ЕС, как Польша, Чехия, Венгрия, Румыния и Словакия, немецкий экспорт вообще добился роста".

Речь идет об итогах первого полугодия 2019 года, поведенных Восточным комитетом на основе данных Федерального статистического ведомства ФРГ (Destatis), к которым эта влиятельная предпринимательская организация со штаб-квартирой в Берлине имеет эксклюзивный доступ. Она представляет и лоббирует интересы немецких фирм, работающих на рынках 29 государств Центральной и Восточной Европы, - бывших социалистических стран и республик СССР.

Четыре страны Вышеградской группы важнее, чем Китай

"Локомотивом роста" в регионе, подчеркивается в распространенном OAOEV сообщении для прессы, является Польша. В первой половине этого года экспортно-импортные операции с восточным соседом Германии выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5% и впервые превысили 60 млрд евро.

У Volkswagen девять предприятий в Польше, на заводе во Вжесне выпускается модель Crafter

Если по итогам 2018 года Польша еще только догоняла Великобританию в списке важнейших внешнеторговых партнеров ФРГ, то в минувшие шесть месяцев она уверенно обогнала готовящееся к "Брекзиту" Соединенное Королевство, сократившее объемы торговли с Германией на 5,8%. Теперь Польша на 6-м месте после Китая, Нидерландов, США, Франции и Италии. Чехия на 10-м, Венгрия на 14-м, Румыния на 18-м, Словакия на 19-м.

"Крупные немецкие инвестиции последних 15 лет в Центральной и Восточной Европе сейчас окупаются дважды: они подгоняют процесс модернизации в этом регионе и вносят значительный вклад в поддержание стабильности нашей собственной конъюнктуры", - поясняет Вольфганг Бюхеле.

Для наглядности Восточный комитет немецкой экономики приводит следующие цифры: торговля Германии только со странами Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия и Венгрия) достигла в первом полугодии 2019 года 150 млрд евро, что на 50% больше, чем экспортно-импортные операции с Китаем (100 млрд евро).

Россия: низкий рубль и "слабая динамика реформ"

Вольфганг Бюхеле на встрече немецких том-менеджеров с Владимиром Путиным. Москва, ноябрь 2018.

Внешнеторговый оборот с Россией составил за первые шесть месяцев 2019 года менее 29,33 млрд евро. До 2012 года она была важнейшим деловым партнером Германии в Восточной Европе, напоминает OAOEV. Теперь РФ на 3-м месте, причем с большим отставанием от лидеров. Объемы немецкой торговли с Польшей (60,7 млрд) оказались в первом полугодии в два с лишним раза больше, чем с РФ, с Чехией (46,6 млрд) - в полтора раза больше. Теперь Россия рискует уступить 3-е место Венгрии (28,5 млрд) - стране с 10-миллионным населением, обладающей лишь незначительными природными ресурсами.

"Отсутствие динамики в России связано, прежде всего, с низким курсом рубля, падением доходов от нефти и слабой динамикой реформ. Но на нас, естественно, болезненно сказываются и санкции", - говорит исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс (Michael Harms).

Экспорт Казахстана: обвал из-за загрязнения "Дружбы"?

Германо-российский товарооборот снизился в первом полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,4%. Это связано исключительно с падением российского экспорта в ФРГ на 6,7% до 16,32 млрд евро.

Поступавшая весной из Казахстана в "Дружбу" нефть в российский порт Усть-Луга пришла загрязненной

Причина снижения состоит, скорее всего, как в падении цен на российские энергоносители, в частности - на природный газ, так и в существенном сокращении физических поставок нефти из-за почти двухмесячного простоя заканчивающегося в Германии нефтепровода "Дружба", оказавшегося весной парализованным из-за попавших в него хлоридов. Что же касается немецкого экспорта в РФ, то он за полугодие вырос на 1% до 13 млрд евро.

Проблемами в системе "Дружба", через которую нефть в Европу поставляет и Казахстан, можно, видимо, объяснить и неожиданно резкое сокращение казахстанского экспорта в ФРГ в первой половине 2019 года сразу на 24,4% или более чем на 500 миллионов евро - с 2,19 млрд до 1,66 млрд евро. OAOEV в сообщении для прессы этот факт никак не комментирует. Однако на запрос DW пресс-служба организации ответила, что снижение почти на четверть, несомненно, связано с поставками нефти, и допустила, что причиной могли стать как колебания цен, так и временные трудности с нефтепроводом "Дружба". Поскольку сейчас они преодолены, в Восточном комитете ожидают нормализации ситуации с казахстанскими поставками во втором полугодии.

В торговле с Украиной и Узбекистаном - значительный прирост

В то же время Украина стала одной из стран региона с самыми высокими темпами роста экспортно-импортных операций с Германией, подчеркивается в сообщении OAOEV. Торговый оборот между двумя странами увеличился на 8,2% до 3,76 млрд евро.

При этом поставки украинских товаров на немецкий рынок выросли на 9,7% до 1,38 млрд, а немецкие фирмы продали заказчикам из Украины на 7,3% больше продукции на сумму в 2,38 млрд евро. При такой динамике Украина имеет все шансы вскоре обогнать Болгарию и занять 8-е место после Словении в списке важнейших торговых партнеров ФРГ в восточноевропейском регионе.

Но самый большой прирост, хотя и с очень низкого уровня, зафиксирован в первом полугодии в торговле с Узбекистаном: свыше 61%. При этом узбекские поставки в Германию выросли примерно на 43% до 17,5 млн евро, а немецкий экспорт увеличился на 62% до 473,7 млн евро. Из этих данных можно сделать вывод, что работающие на узбекском рынке местные и иностранные инвесторы усиленно закупают сейчас немецкое промышленное оборудование.

По мнению главы Восточного комитета Вольфганга Бюхеле, "Узбекистан стал прямо-таки классическим примером, как страны выигрывают от того, что открываются для инвесторов, проводят последовательные реформы и интегрируются в международные цепочки создания добавленной стоимости".

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