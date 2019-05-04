 Торговля ФРГ с Россией и Казахстаном сократилась, с Украиной - выросла | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 26.08.2019

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Экономика

Торговля ФРГ с Россией и Казахстаном сократилась, с Украиной - выросла

Немецкий бизнес расширяет сотрудничество с Восточной Европой, Польша как торговый партнер уже обогнала Великобританию и стала в два раза важнее, чем РФ.

Деревянный ящик с надписью Export

В то время как на планете замедляется экономический рост и обостряются торговые конфликты, а в Германии назревает рецессия, в Восточной Европе дела у немецкого бизнеса идут все лучше и лучше. "Никогда еще расширение ЕС на восток не было таким ценным, как сегодня", - заявляет председатель Восточного комитета немецкой экономики (OAOEV) Вольфганг Бюхеле (Wolfgang Büchele) и подчеркивает: "Во многом благодаря тесным взаимосвязям немецкой экономики с такими странами ЕС, как Польша, Чехия, Венгрия, Румыния и Словакия, немецкий экспорт вообще добился роста".

Речь идет об итогах первого полугодия 2019 года, поведенных Восточным комитетом на основе данных Федерального статистического ведомства ФРГ (Destatis), к которым эта влиятельная предпринимательская организация со штаб-квартирой в Берлине имеет эксклюзивный доступ. Она представляет и лоббирует интересы немецких фирм, работающих на рынках 29 государств Центральной и Восточной Европы, - бывших социалистических стран и республик СССР.

Четыре страны Вышеградской группы важнее, чем Китай

"Локомотивом роста" в регионе, подчеркивается в распространенном OAOEV сообщении для прессы, является Польша. В первой половине этого года экспортно-импортные операции с восточным соседом Германии выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5% и впервые превысили 60 млрд евро.

Модель Crafter на заводе во Вжесне в Польше

У Volkswagen девять предприятий в Польше, на заводе во Вжесне выпускается модель Crafter

Если по итогам 2018 года Польша еще только догоняла Великобританию в списке важнейших внешнеторговых партнеров ФРГ, то в минувшие шесть месяцев она уверенно обогнала готовящееся к "Брекзиту" Соединенное Королевство, сократившее объемы торговли с Германией на 5,8%. Теперь Польша на 6-м месте после Китая, Нидерландов, США, Франции и Италии. Чехия на 10-м, Венгрия на 14-м, Румыния на 18-м, Словакия на 19-м.

"Крупные немецкие инвестиции последних 15 лет в Центральной и Восточной Европе сейчас окупаются дважды: они подгоняют процесс модернизации в этом регионе и вносят значительный вклад в поддержание стабильности нашей собственной конъюнктуры", - поясняет Вольфганг Бюхеле.

Для наглядности Восточный комитет немецкой экономики приводит следующие цифры: торговля Германии только со странами Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия и Венгрия) достигла в первом полугодии 2019 года 150 млрд евро, что на 50% больше, чем экспортно-импортные операции с Китаем (100 млрд евро).

Россия: низкий рубль и "слабая динамика реформ"

Вольфганг Бюхеле на встрече с Владимиром Путиным

Вольфганг Бюхеле на встрече немецких том-менеджеров с Владимиром Путиным. Москва, ноябрь 2018.

Внешнеторговый оборот с Россией составил за первые шесть месяцев 2019 года менее 29,33 млрд евро. До 2012 года она была важнейшим деловым партнером Германии в Восточной Европе, напоминает OAOEV. Теперь РФ на 3-м месте, причем с большим отставанием от лидеров. Объемы немецкой торговли с Польшей (60,7 млрд) оказались в первом полугодии в два с лишним раза больше, чем с РФ, с Чехией (46,6 млрд) - в полтора раза больше. Теперь Россия рискует уступить 3-е место Венгрии (28,5 млрд) - стране с 10-миллионным населением, обладающей лишь незначительными природными ресурсами.

"Отсутствие динамики в России связано, прежде всего, с низким курсом рубля, падением доходов от нефти и слабой динамикой реформ. Но на нас, естественно, болезненно сказываются и санкции", - говорит исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс (Michael Harms).

Экспорт Казахстана: обвал из-за загрязнения "Дружбы"?

Германо-российский товарооборот снизился в первом полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,4%. Это связано исключительно с падением российского экспорта в ФРГ на 6,7% до 16,32 млрд евро.

Порт Усть-Луга

Поступавшая весной из Казахстана в "Дружбу" нефть в российский порт Усть-Луга пришла загрязненной

Причина снижения состоит, скорее всего, как в падении цен на российские энергоносители, в частности - на природный газ, так и в существенном сокращении физических поставок нефти из-за почти двухмесячного простоя заканчивающегося в Германии нефтепровода "Дружба", оказавшегося весной парализованным из-за попавших в него хлоридов. Что же касается немецкого экспорта в РФ, то он за полугодие вырос на 1% до 13 млрд евро.   

Проблемами в системе "Дружба", через которую нефть в Европу поставляет и Казахстан, можно, видимо, объяснить и неожиданно резкое сокращение казахстанского экспорта в ФРГ в первой половине 2019 года сразу на 24,4% или более чем на 500 миллионов евро - с 2,19 млрд до 1,66 млрд евро. OAOEV в сообщении для прессы этот факт никак не комментирует. Однако на запрос DW пресс-служба организации ответила, что снижение почти на четверть, несомненно, связано с поставками нефти, и допустила, что причиной могли стать как колебания цен, так и временные трудности с нефтепроводом "Дружба". Поскольку сейчас они преодолены, в Восточном комитете ожидают нормализации ситуации с казахстанскими поставками во втором полугодии.  

В торговле с Украиной и Узбекистаном - значительный прирост

В то же время Украина стала одной из стран региона с самыми высокими темпами роста экспортно-импортных операций с Германией, подчеркивается в сообщении OAOEV. Торговый оборот между двумя странами увеличился на 8,2% до 3,76 млрд евро.

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До полного устранения последствий загрязнения нефтепровода "Дружба" пройдут еще месяцы, но на первый план выходит теперь вопрос о компенсациях клиентам "Транснефти" и общих убытках РФ. (08.06.2019)

"Транснефть" выплатит "Казтрансойлу" компенсацию из расчета 15 долларов за баррель. Ее общая сумма может составить 76 млн долларов. (28.06.2019)

При этом поставки украинских товаров на немецкий рынок выросли на 9,7% до 1,38 млрд, а немецкие фирмы продали заказчикам из Украины на 7,3% больше продукции на сумму в 2,38 млрд евро. При такой динамике Украина имеет все шансы вскоре обогнать Болгарию и занять 8-е место после Словении в списке важнейших торговых партнеров ФРГ в восточноевропейском регионе. 

Но самый большой прирост, хотя и с очень низкого уровня, зафиксирован в первом полугодии в торговле с Узбекистаном: свыше 61%. При этом узбекские поставки в Германию выросли примерно на 43% до 17,5 млн евро, а немецкий экспорт увеличился на 62% до 473,7 млн евро. Из этих данных можно сделать вывод, что работающие на узбекском рынке местные и иностранные инвесторы усиленно закупают сейчас немецкое промышленное оборудование.     

По мнению главы Восточного комитета Вольфганга Бюхеле, "Узбекистан стал прямо-таки классическим примером, как страны выигрывают от того, что открываются для инвесторов, проводят последовательные реформы и интегрируются в международные цепочки создания добавленной стоимости".

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