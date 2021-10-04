По данным международного расследования, более 300 политиков со всего мира связаны с офшорами. В этом списке - экс-премьер Великобритании Тони Блэр, президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и многие другие.
Британский экс-премьер Тони Блэр оказался в центре внимания СМИ. Его обвиняют в том, что в свое время он осознанно преувеличил опасность, исходившую от режима Саддама Хусейна, и втянул Великобританию в войну в Ираке. Об этом говорится в докладе спецкомиссии под руководством Джона Чилкота.