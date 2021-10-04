Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Тони Блэр

Новое расследование об офшорах: почему в списке "Досье Пандоры" так много политиков? (04.10.2021) 04.10.2021

По данным международного расследования, более 300 политиков со всего мира связаны с офшорами. В этом списке - экс-премьер Великобритании Тони Блэр, президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и многие другие.

Illustration Pandora Papers. Pandora Papers is the name for a new leak of documents that reveal the secret wealth of about 35 world leaders, both past and present, and more than 300 officials around the world. The term Croatia in English is mentioned 7,500 times in Pandora's documents., in Zagreb, Croatia, on October 04, 2021. Photo: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Что скрывали в офшорах фигуранты "Досье Пандоры" (фотогалерея) 04.10.2021

Журналисты-расследователи два года вели расследование об офшорных сделках представителей мировой политической элиты. В фотогалерее DW - российские и зарубежные политики и чиновники, попавшие в "Досье Пандоры".
Symbolbild Pandora Papers. Die Rechte des Fotos sind für die DW frei.

"Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования 04.10.2021

Консорциум журналистов-расследователей ICIJ обнародовал данные о тайных офшорных сделках и имуществе влиятельных политиков и чиновников. Некоторые российские и зарубежные фигуранты "Досье Пандоры" - в фотогалерее DW.
Projekt mit dem International Consortium of International Journalists (ICIJ)

"Досье Пандоры": журналисты разоблачили офшорные схемы мировых лидеров 03.10.2021

Расследование журналистов из ICIJ рассказывает, как политики и бизнесмены используют налоговые гавани. Среди фигурантов - президент Украины Владимир Зеленский и экс-премьер Великобритании Тони Блэр.
Exklusives Interview Tony Blair mit DW beim Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos. Quelle: DW (Joanna Gottschalk)

Тони Блэр высказался за повторный референдум по "Брекзиту" 23.01.2019

Бывший премьер Великобритании не верит, что правительству Терезы Мэй удастся провести какой-либо договор с ЕС по "Брекзиту" через парламент. Разумнее было бы вновь узнать мнение народа, заявил он в интервью DW.
July 13, 2018. A man holds an anti-Brexit banner on Westminster Bridge, in central London, Britain, July 13, 2018. REUTERS/Yves Herman

Экс-премьер Великобритании высказался за повторный референдум о "Брекзите" 17.07.2018

Тони Блэр считает, что лишь новый плебисцит с вопросом, стоит ли Великобритании выйти из ЕС, может положить конец политическому "хаосу" в стране.
UK: Palace of Westminster mit Big Ben, gesehen von der Westminster Bridge. Foto vom 5. Mai 2017. | Verwendung weltweit

Опрос: половина британцев хотели бы провести новый референдум по Brexit 04.12.2017

Большинство опрошенных полагают, что Великобритания выплатит ЕС "слишком много денег" за Brexit.
06.07.2016 *** Former British Prime Minister, Tony Blair, delivers a speech following the publication of The Iraq Inquiry Report by John Chilcot, in London, Britain July 6, 2016. REUTERS/Stefan Rousseau/Pool © Reuters/S. Rousseau

Тони Блэр возвращается в политику, чтобы бороться против Brexit 01.05.2017

Экс-премьер Великобритании Тони Блэр считает ошибкой предстоящий выход его страны из состава ЕС. Он возвращается в политику, чтобы попытаться воспрепятствовать этому.

Война в Ираке: "преувеличение" Тони Блэра и его последствия - DW Новости (06.07.2016) 06.07.2016

Британский экс-премьер Тони Блэр оказался в центре внимания СМИ. Его обвиняют в том, что в свое время он осознанно преувеличил опасность, исходившую от режима Саддама Хусейна, и втянул Великобританию в войну в Ираке. Об этом говорится в докладе спецкомиссии под руководством Джона Чилкота.
05.07.2016 Former British Prime Minister Tony Blair leaves his office in London, Britain July 5, 2016. REUTERS/Neil Hall (c) Reuters/N. Hall

Блэр о вторжении в Ирак: Сегодня я бы принял такое же решение 06.07.2016

Бывший британский премьер Тони Блэр выступил в защиту отправки британских войск в Ирак в 2003 году. Он также опроверг информацию об ошибках разведки и взял на себя всю ответственность за ошибки в ходе иракской операции.
06.07.2016 Iraq Chilcot report. Sir John Chilcot presents The Iraq Inquiry Report at the Queen Elizabeth II Centre in Westminster, London. Picture date: Wednesday July 6, 2016. The Iraq Inquiry Report into the UK government's involvement in the 2003 Iraq War under the leadership of Tony Blair is published today. The inquiry, which concluded in February 2011, was announced by then Prime Minister Gordon Brown in 2009 and is published more than seven years later. See PA story POLITICS Chilcot. Photo credit should read: Dan Kitwood/PA Wire URN:28010962 | (c) picture-alliance/dpa/PA Wire/D. Kitwood

Доклад Чилкота: во вторжении в Ирак не было необходимости 06.07.2016

Независимая комиссия после 7 лет работы представила доклад об участии британских войск во вторжении в Ирак в 2003 году. В 12-томном расследовании много критики в адрес Тони Блэра.
ARCHIV 21.12.2004 ++++++++++++ (FILES) Britain's Prime Minister Tony Blair (C) jumps from a tank after meeting troops at a British Army base near Basra in Iraq, on December 21, 2004. A long-awaited public inquiry into Britain's role in the Iraq war opened on November 24, 2009, six and a half years after then premier Tony Blair led Britain in backing the US-led invasion to oust Saddam Hussein. (c) Getty Images/AFP/A. Dennis

Блэр осознанно преувеличил опасность, исходившую от Ирака 06.07.2016

Решение о вторжении в Ирак было принято "на основании ошибочных данных разведки", заявил автор доклада Джон Чилкот. Он подчеркнул, что в марте 2003 года не было нужды принимать участие в военных действиях.
FILE - In this April 8, 2013 file photo, former British Prime Minister Tony Blair speaks at Lafayette College in Easton, Pa. Blair said the West's failure to intervene in Syria is to blame for the violent insurgency in neighboring Iraq ¿ not the 2003 invasion that toppled Saddam Hussein. In an essay issued Sunday June 15, 2014, Blair called for Western countries to intervene in Syria, though he did not specify how. He wrote that extremists have to be countered hard wherever they are fighting. (AP Photo/Matt Rourke, File)

Блэр: Иностранное вторжение в Ирак - одна из причин появления "Исламского государства" 25.10.2015

Иностранное вторжение в Ирак стало одной из причин возникновения "Исламского государства", признал экс-премьер Великобритании Тони Блэр. Он принес извинения за войну в Ираке.
Dr. Andreas Reinicke, Diplomat im Auswärtigen Dienst der Bundesregierung, aufgenommen am 09.09.2010 am Rande der Botschafterkonferenz im Auswärtigen Amt in Berlin. Foto: Tim Brakemeier

Немецкий дипломат назначен спецпредставителем ЕС по Ближнему Востоку 23.01.2012

В "ближневосточном квартете" Европейский Союз будет представлять немецкий дипломат. Главы МИД стран ЕС назначили новым спецпредставителем по Ближнему Востоку посла Германии в Сирии Андреаса Райнике.
Libyan leader Moammar Gadhafi welcomes French President Nicolas Sarkozy at the Bab Azizia Palace in Tripoli Wednesday, July 25, 2007. Sarkozy is calling his visit to Tripoli a bid to bring the country long considered a pariah for imprisoning six foreign medics for years on charges that they contaminated children with the AIDS virus back into the fold of the international community. In the background the bomed house by American planes in 1986, where Gadhafi daughter died. (AP Photo / Michel Euler)

Ливия и Евросоюз: история неоднозначных отношений 21.02.2011

Ливийский лидер Муамар Каддафи в течение трех десятилетий считался в Европе террористом. Затем он все же стал "вхож в общество". Ливия - нефте- и газодобывающая страна, и Евросоюз заинтересован в сотрудничестве с ней.
Britain's former prime minister Tony Blair is being questioned in public for the first time about his decision to take the UK to war against Iraq in London, Britain, 29 January 2010. He will be quizzed by the Iraq war inquiry for six hours on the build-up to the 2003 invasion and is expected to give a spirited defence of his actions. Controversial government dossiers justifying action will be discussed. EPA/IRAQINQUIRY.ORG EDITORIAL USE ONLY/NO SALES (BEST QUALITY AVAILABLE) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Тони Блэр защищает решение о вторжении в Ирак 29.01.2010

По словам бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра, решение о вторжении в Ирак было оправданным. Лондон не желал рисковать тем, что в руках террористов могло оказаться биологическое оружие, заявил он.
Показать еще