Токаев и Косанов: кто победил и проиграл на выборах в Казахстане

10 июня Центральная избирательная комиссия Казахстана огласила предварительные итоги президентских выборов, прошедших в воскресенье, 9 июня. В них, как и ожидалось, победил кандидат от партии власти "Нур Отан" и действующий президент страны Касым-Жомарт Токаев. Он набрал чуть менее 71 процента голосов избирателей при явке в 77,4 процента. На втором месте - оппозиционный политик Амиржан Косанов, баллотировавшийся от национал-патриотической партии "Улт Тагдыры". Согласно данным ЦИК, за него проголосовали более 16 процентов избирателей. Третьей стала кандидат от партии "Ак Жол" Дания Еспаева, у нее более 5 процентов. Остальные четыре кандидата набрали существенно меньше голосов избирателей, чем она.

Наблюдатели о президентских выборах в Казахстане

В Алма-Ата и в Нур-Султане полиция приложила немалые усилия для того, чтобы иностранные наблюдатели дали выборам негативную оценку. Людей, вышедших на улицы с лозунгом бойкотировать выборы, силовики задерживали. Досталось и журналистам. Задержания недовольных результатами выборов продолжились в понедельник, 10 июня.

Западные информационные агентства вслед за констатацией факта ожидаемой победы Касым-Жомарта Токаева, в первую очередь, отмечают именно этот аспект события. Тем не менее миссия наблюдателей стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) не обнаружила в ходе выборов нарушений, которые ставили бы под сомнение их легитимность. Похожий вывод сделали и наблюдатели от СНГ.

Петр Своик

В свою очередь специальный координатор и глава миссии краткосрочных наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Георгий Церетели 10 июня на пресс-конференции заявил, что были зафиксированы нарушения фундаментальных свобод, хотя отметил, что для общества эти выборы являются важными, поскольку впервые в них не участвовал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Так открыло ли отсутствие Назарбаева возможности для реальной политической интриги в ходе этих выборов?

Токаев - слабый победитель выборов

"Специфика Казахстана в том, что результаты этих выборов во всех аспектах - от явки избирателей, до набранного числа голосов всех кандидатов - определяются заранее и по ходу голосования чуть-чуть корректируются. У власти для этого достаточно рычагов. Если бы Касым-Жомарт Токаев попытался устроить реальный подсчет голосов, он бы ничего не добился, лишь дезорганизовал бы эту систему. Но эта предопределенность вряд ли его устраивает. Он вышел хоть и победителем, но ослабленным. Те, кто "рисовал" цифры голосов, решили, что ему достаточно победы в первом туре с цифрой, чуть меньше чем у нового президента Украины Владимира Зеленского. Чтобы не зазнавался", - рассуждает казахстанский политолог Петр Своик.

И перед президентом теперь вопрос, что делать дальше. Продолжать расписывать выборы с помощью фальсификаций, при этом рассчитывая поддерживать общественное спокойствие, становится все труднее. "А как поступать иначе? У победителя такого сценария нет", - считает он.

Странные казахстанские выборы. Бойкот, протесты, аресты

Главный редактор "Новой газеты - Казахстан" Александр Краснер говорит о "странных выборах". Следуя его анализу, власть на сей раз сама была заинтересована в низкой явке, по крайней мере в больших городах. "Впервые на моей памяти агитаторы в Алма-Ате не разносили массово по домам приглашения на выборы. Есть и другие признаки того, что власть не способствовала высокой явке. Известный журналист Вадим Борейко написал, что он в 13:30 пришел голосовать на участок, где достаточно населенные дома, и был первым из голосовавших! Явка явно завышена", - говорит Краснер.

Задержание протестующего в Нур-Султане 9 июня 2019 г.

В этом контексте, по его мнению, странными выглядят и протесты под лозунгом бойкота выборов, к которым население через соцсети призывал из Франции беглый олигарх Мухтар Аблязов. "Провоцируя из Парижа людей на демонстрации в пользу бойкота, он, выходит, действовал на руку власти", - полагает собеседник DW. Еще одна странность в том, что в ходе массовых акций за бойкот выборов полиция хватала протестующих, которые просто кричали "бойкот". А Касым-Жомарт Токаев в воскресенье на избирательном участке в Нур-Султане на вопрос, известно ли ему о протестах и о лозунге "Токаев - не мой президент", ответил, что знает о протестах, и что это - выбор людей.

Силовики против Токаева?

"Было и его другое заявление по этому поводу, где он посоветовал представителям закона быть толерантными, а протестующую молодежь назвал частью народа. Если бы это сказал Назарбаев, никаких задержаний бы не было, но после такого заявления нового президента задержания продолжились и в понедельник. То есть правоохранительные органы как будто специально работают на то, чтобы СМИ могли показать ужасные картинки с избрания Токаева", - продолжает Краснер.

Он исходит из того, что силовики, которые и формально, и фактически не подчинены нынешнему президенту, (они подчинены Совету безопасности, которым руководит Назарбаев), не просто действуют по прежним "назарбаевским" инструкциям, а выполняют приказы тех, кто уже сейчас хочет ослабить позиции Токаева.

Амиржан Косанов (слева) в 2012 году протестует против результатов парламентских выборов

"Ситуация не совсем однозначная, борьба за власть в Казахстане далеко не окончена. Сегодня действующий президент обращается к силовикам - будьте толерантными, не перегибайте палку, отрабатывайте только тогда, когда идут явные провокации. А полиция его не слушает. Для Казахстана это показатель. Силовики ему не подчиняются, а иностранные СМИ уже показывают картинку жестких арестов и проецируют ее на него. Протестуют против него, и вроде бы подавляет он. Ему создается негативный международный имидж", - говорит главный редактор "Новой газеты - Казахстан".

Что происходит с казахстанской оппозицией

Еще одна странность выборов - это ситуация с Амиржаном Косановым. Косанов - первый кандидат от оппозиции, допущенный властью на выборы. По оценкам многих наблюдателей, он единственный из конкурентов Токаева вел с ним активную предвыборную борьбу через соцсети, и она была заметна молодежи. И получил он для оппонента кандидату от власти, по казахстанским меркам, чрезвычайно высокий результат - оставленные Токаевым почти 30 процентов можно было распределить между шестью проигравшими более равномерно, а не отдавать больше половины представителю реальной оппозиции.

"Но противостоять Косанову пришлось не столько власти, сколько бывшим соратникам по оппозиции, которые клевали его со всех сторон. Пока он с ними со всеми разбирался, Касым-Жомарт Токаев набирал очки", - констатирует Краснер. Но, отмечает он, Косанов оказался один. "Его результат, в принципе, открывал бы дорогу его сторонникам в будущий парламент. Для этого ему как опытному политику пришлось пойти на ряд компромиссов с выдвинувшей его партией "Улт Тагдыры" и со властью. Но не за счет отказа от основной линии его политической программы.

Однако в среде оппозиционеров это не было оценено, все стали обвинять Косанова, который двадцать два года был последовательным критиком власти, в пособничестве этой власти, чем на власть и сработали - ей даже не пришлось заниматься дискредитацией его как возможного политического лидера. Парадоксальным образом, этим объясняется высокий результат, который закрепил за Косановым ЦИК", - обрисовывает ситуацию Краснер.

При этом Косанов заявил об отсутствии у него претензий к проведению выборов и поздравил победителя, что вызвало особо острую критику, тем более на фоне массовых арестов. "Соцсети кипят, штаб Косанова тоже кипит. Но условием его допущения к этим выборам было то, что он не будет их опротестовывать. Это давало шанс в будущем партии национал-патриотов на места в парламенте. Но в итоге Косанов, видимо, останется одиночкой, а оппозиции сулит еще большее дробление", - считает Петр Своик. К этому остается добавить, что в понедельник Амиржан Косанов сделал заявление о том, что, опираясь на высокий результат, полученный им на президентских выборах, он, возможно, создаст свою партию перед выборами в парламент.

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