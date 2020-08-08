Тихановская призвала белорусов беречь себя

В видео, опубликованном во вторник, 11 августа, на Youtube, кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, занявшая второе место на выборах, заявила, что самостоятельно приняла решение уехать из страны.

"Я приняла очень тяжелое для себя решение. Это решение я приняла абсолютно самостоятельно. Ни друзья, ни родные, ни штаб, ни Сергей (Тихановский, муж. - Ред.) ни коим образом на него не могли повлиять. Я знаю, что многие меня поймут, многие меня осудят, а многие и возненавидят. Но, знаете, не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я", - сказала Тихановская. Она призвала белорусов беречь себя. "Ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит", - сказала Тихановская.

Ранее в тот же день ее доверенное лицо Ольга Ковалькова сообщила изданию Tut.by, что Тихановская была вывезена из страны властями. По ее словам, это позволило освободить главу штаба Тихановской Марию Мороз, задержанную 8 августа. "У Светланы не было выбора. Они уехали вместе с Марией Мороз, однако в заложниках остается часть команды", - сказала Ковалькова.

Государственный пограничный комитет Беларуси подтвердил выезд из страны в ночь на вторник Светланы Тихановской. "Светлана Тихановская оформлена на выезд в Литовскую Республику в пункте пропуска "Котловка" в 3 часа 30 минут 11 августа", - говорится в сообщении ГПК в его Телеграм-канале. О том что, Тихановская покинула Беларусь и находится в Литве, ранее сообщил в Twitter министр иностранных дел этой страны Линас Линкявичус.

Массовые протесты

По данным ЦИК, на выборах президента 9 августа действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, Тихановская - 10,9%. Тихановская 10 августа подала в Центральную комиссию страны по выборам (ЦИК) жалобу, требуя признать недействительными официальные результаты голосования.

Сразу после выборов в Беларуси более чем 30 городах страны прошли массовые протесты против официальных результатов, было задержано около трех тысяч человек. В ночь на 11 августа протесты продолжились. Милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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Смотреть видео 02:43 Поделиться Немецкие эксперты о выборах в Беларуси Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3gl8H Немецкие эксперты: эра Лукашенко в Беларуси подошла к концу