Типичные ошибки в немецком языке, которые делают русские

11 немецких фраз, в которых вы легко ошибетесь

Спрей и Шпрее

Представьте, что вы ищете спрей: для волос, горла или носа. Вы забыли нужное слово на немецком, и что-то похожее всплывает в голове… "Wo kann ich eine Spree finden?" - спрашиваете вы. И рискуете быть отправленными на набережную реки Шпрее (die Spree). Слово "спрей" в немецком, как и в русском, появилось из английского и так и произносится: спрей (Spray).