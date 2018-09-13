 Типичные ошибки в немецком языке, которые делают русские | Учеба и работа в Германии | DW | 13.09.2018

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Учеба и карьера

Типичные ошибки в немецком языке, которые делают русские

В немецком языке много коварных слов и выражений: одна ошибка - и вы попали в комичную или неловкую ситуацию. Разбираем самые типичные ошибки.

  • Завести отношения с немцем

    11 немецких фраз, в которых вы легко ошибетесь

    Мой друг и мой бойфренд

    Чтобы разделять понятия друга и бойфренда, немцы говорят "ein Freund von mir" о дружеских отношениях и "mein Freund" - о романтических. То же касается и девушек: подруга - eine Freundin von mir, а возлюбленная - meine Freundin. Эта смешная ошибка может помешать завести отношения с немцем и найти любовь в Германии.

  • Смешные ошибки в немецком языке, которые делают русские

    11 немецких фраз, в которых вы легко ошибетесь

    Мы с...

    Типичная ошибка русских - конструкция "мы с мужем\подругой\собакой". В немецком языке "wir mit jemandem" значит "мы и еще кто-то". Будьте осторожнее, говоря, например, "Wir mit meinem Mann liegen im Bett": вы, ваш муж и еще кто-то в постели - уже групповой секс.

  • Смешные ошибки русских в немецком языке

    11 немецких фраз, в которых вы легко ошибетесь

    Профессионалы, но не те

    Собираетесь в Германию на практику или учебу? Нужно цепляющее мотивационное письмо. "Ich will von Professionellen lernen", - напишите вы, имея в виду профессионалов в своей сфере. Но учиться лучше все-таки "von den Spezialisten" - хотя в немецком есть прилагательное "professionell" (профессиональный), существительным "eine Professionelle" в разговорной речи называют проституток.

  • Супермаркеты и магазины Германии

    11 немецких фраз, в которых вы легко ошибетесь

    Вы открыты?

    Воскресным вечером, когда все магазины закрыты, вы набрели на один с гостеприимно распахнутыми дверьми. Не спешите уточнять у молодого продавца: "Sind sie offen?" Дословный перевод с русского фразы "Вы открыты?" немец истолкует как вашу заинтересованность в нем - и в наличии у него девушки. Правильный вопрос - "Sind sie auf?"

  • Ошибки русских в немецком языке

    11 немецких фраз, в которых вы легко ошибетесь

    Как назвать экскурсовода

    Отстали от группы? Не стоит спрашивать у прохожих, где ваш Führer. Хотя "führen"- "вести", а "Führung" - "экскурсия", "фюрер" ассоциируется прежде всего с Гитлером. В контексте, не относящемся к историческому прошлому, лучше использовать сложные слова: der Reiseführer (гид), der Museumsführer (экскурсовод). А можно сказать просто: der Reiseleiter (гид), der Excursionsleiter (экскурсовод).

  • Смешные ошибки русских в немецком языке

    11 немецких фраз, в которых вы легко ошибетесь

    Машина - не автомобиль

    Собираетесь арендовать автомобиль? Забудьте слово "машина". Немецкое слово "Maschine" - вовсе не то, что вы хотите получить: это станок, электромеханическое оборудование, а вовсе не транспортное средство. Автомобиль дам дадут при слове "Auto" с ударением на "a".

  • Ошибки русских в немецком языке

    11 немецких фраз, в которых вы легко ошибетесь

    Стена стене рознь

    Многие иностранцы, говоря о знаменитой Берлинской стене, путают немецкие слова "Mauer" (стена строения, крепости) и "Wand" (стена дома). Берлинская стена - символ "железного занавеса" и раздела Германии после Второй мировой войны. Так что "Berliner Mauer" - и никак иначе.

  • Смешные ошибки русских в немецком языке

    11 немецких фраз, в которых вы легко ошибетесь

    Спрей и Шпрее

    Представьте, что вы ищете спрей: для волос, горла или носа. Вы забыли нужное слово на немецком, и что-то похожее всплывает в голове… "Wo kann ich eine Spree finden?" - спрашиваете вы. И рискуете быть отправленными на набережную реки Шпрее (die Spree). Слово "спрей" в немецком, как и в русском, появилось из английского и так и произносится: спрей (Spray).

  • Смешные ошибки русских в немецком языке

    11 немецких фраз, в которых вы легко ошибетесь

    Яд в подарок

    Ищете в немецком магазине подарок на годовщину для любимой или любимого? Главное - не перепутать языки! После просьбы помочь найти "ein Gift für meinen Mann" продавец скорее вызовет полицию, чем подберет подходящий галстук. Запомните: слово Gift, звучащее так же, как и английский "подарок", означает в немецком вовсе не приятный презент, а яд. Правильно "das Geschenk".

  • Ошибки русских в немецком языке

    11 немецких фраз, в которых вы легко ошибетесь

    Слепой пассажир или заяц?

    В автобусе или поезде после объявления не о неком "blinder Passagier" не ищите человека с тростью, чтобы помочь. Хотя дословно "blinder Passagier" переводится как "слепой пассажир", это устойчивое словосочетание также означает пассажира безбилетного - то есть того, кто хочет остаться незамеченным, в "слепой зоне" контроллера. Попросту говоря, это "заяц".

  • Девушка идет на пляж

    11 немецких фраз, в которых вы легко ошибетесь

    Предлоги "на" и "в"

    Ошибки нередко допускают в двух случаях: "в туалет" и "на солнце". Если вы соберетесь "in die Toilette", ваши немецкие знакомые подумают, что вы решили прямо-таки запрыгнуть в унитаз. Правильно - "auf die Toilette". Похожая ситуация - в случае солнцем: если вы собрались позагорать, то вы идете "in die Sonne", а не "auf die Sonne".

    Автор: Ника Воюцкая


  • Завести отношения с немцем

    11 немецких фраз, в которых вы легко ошибетесь

    Мой друг и мой бойфренд

    Чтобы разделять понятия друга и бойфренда, немцы говорят "ein Freund von mir" о дружеских отношениях и "mein Freund" - о романтических. То же касается и девушек: подруга - eine Freundin von mir, а возлюбленная - meine Freundin. Эта смешная ошибка может помешать завести отношения с немцем и найти любовь в Германии.

  • Смешные ошибки в немецком языке, которые делают русские

    11 немецких фраз, в которых вы легко ошибетесь

    Мы с...

    Типичная ошибка русских - конструкция "мы с мужем\подругой\собакой". В немецком языке "wir mit jemandem" значит "мы и еще кто-то". Будьте осторожнее, говоря, например, "Wir mit meinem Mann liegen im Bett": вы, ваш муж и еще кто-то в постели - уже групповой секс.

  • Смешные ошибки русских в немецком языке

    11 немецких фраз, в которых вы легко ошибетесь

    Профессионалы, но не те

    Собираетесь в Германию на практику или учебу? Нужно цепляющее мотивационное письмо. "Ich will von Professionellen lernen", - напишите вы, имея в виду профессионалов в своей сфере. Но учиться лучше все-таки "von den Spezialisten" - хотя в немецком есть прилагательное "professionell" (профессиональный), существительным "eine Professionelle" в разговорной речи называют проституток.

  • Супермаркеты и магазины Германии

    11 немецких фраз, в которых вы легко ошибетесь

    Вы открыты?

    Воскресным вечером, когда все магазины закрыты, вы набрели на один с гостеприимно распахнутыми дверьми. Не спешите уточнять у молодого продавца: "Sind sie offen?" Дословный перевод с русского фразы "Вы открыты?" немец истолкует как вашу заинтересованность в нем - и в наличии у него девушки. Правильный вопрос - "Sind sie auf?"

  • Ошибки русских в немецком языке

    11 немецких фраз, в которых вы легко ошибетесь

    Как назвать экскурсовода

    Отстали от группы? Не стоит спрашивать у прохожих, где ваш Führer. Хотя "führen"- "вести", а "Führung" - "экскурсия", "фюрер" ассоциируется прежде всего с Гитлером. В контексте, не относящемся к историческому прошлому, лучше использовать сложные слова: der Reiseführer (гид), der Museumsführer (экскурсовод). А можно сказать просто: der Reiseleiter (гид), der Excursionsleiter (экскурсовод).

  • Смешные ошибки русских в немецком языке

    11 немецких фраз, в которых вы легко ошибетесь

    Машина - не автомобиль

    Собираетесь арендовать автомобиль? Забудьте слово "машина". Немецкое слово "Maschine" - вовсе не то, что вы хотите получить: это станок, электромеханическое оборудование, а вовсе не транспортное средство. Автомобиль дам дадут при слове "Auto" с ударением на "a".

  • Ошибки русских в немецком языке

    11 немецких фраз, в которых вы легко ошибетесь

    Стена стене рознь

    Многие иностранцы, говоря о знаменитой Берлинской стене, путают немецкие слова "Mauer" (стена строения, крепости) и "Wand" (стена дома). Берлинская стена - символ "железного занавеса" и раздела Германии после Второй мировой войны. Так что "Berliner Mauer" - и никак иначе.

  • Смешные ошибки русских в немецком языке

    11 немецких фраз, в которых вы легко ошибетесь

    Спрей и Шпрее

    Представьте, что вы ищете спрей: для волос, горла или носа. Вы забыли нужное слово на немецком, и что-то похожее всплывает в голове… "Wo kann ich eine Spree finden?" - спрашиваете вы. И рискуете быть отправленными на набережную реки Шпрее (die Spree). Слово "спрей" в немецком, как и в русском, появилось из английского и так и произносится: спрей (Spray).

  • Смешные ошибки русских в немецком языке

    11 немецких фраз, в которых вы легко ошибетесь

    Яд в подарок

    Ищете в немецком магазине подарок на годовщину для любимой или любимого? Главное - не перепутать языки! После просьбы помочь найти "ein Gift für meinen Mann" продавец скорее вызовет полицию, чем подберет подходящий галстук. Запомните: слово Gift, звучащее так же, как и английский "подарок", означает в немецком вовсе не приятный презент, а яд. Правильно "das Geschenk".

  • Ошибки русских в немецком языке

    11 немецких фраз, в которых вы легко ошибетесь

    Слепой пассажир или заяц?

    В автобусе или поезде после объявления не о неком "blinder Passagier" не ищите человека с тростью, чтобы помочь. Хотя дословно "blinder Passagier" переводится как "слепой пассажир", это устойчивое словосочетание также означает пассажира безбилетного - то есть того, кто хочет остаться незамеченным, в "слепой зоне" контроллера. Попросту говоря, это "заяц".

  • Девушка идет на пляж

    11 немецких фраз, в которых вы легко ошибетесь

    Предлоги "на" и "в"

    Ошибки нередко допускают в двух случаях: "в туалет" и "на солнце". Если вы соберетесь "in die Toilette", ваши немецкие знакомые подумают, что вы решили прямо-таки запрыгнуть в унитаз. Правильно - "auf die Toilette". Похожая ситуация - в случае солнцем: если вы собрались позагорать, то вы идете "in die Sonne", а не "auf die Sonne".

    Автор: Ника Воюцкая


  

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