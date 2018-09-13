Типичные ошибки в немецком языке, которые делают русские

В немецком языке много коварных слов и выражений: одна ошибка - и вы попали в комичную или неловкую ситуацию. Разбираем самые типичные ошибки.
Телефонные разговоры - привычное дело для любого из нас. При этом в каждой стране есть свои особенности. Чем отличается немецкая культура общения по телефону? (10.09.2018)
Как быстрее запомнить новые слова и разобраться в хитрой грамматике? DW рассказывает о полезных каналах для тех, кто хочет говорить по-немецки. (08.08.2018)
Учеба или работа - сегодня без знаний иностранного языка далеко не уйдешь. А вот отправляться для этого за границу вовсе не обязательно. Достаточно интернета! Итак, как можно учить немецкий в Сети. (13.03.2018)
Эти слова из немецкого используются и в других языках. Некоторые из них имеют совершенно иное значение. (06.07.2017)
Учеба в Германии для иностранных студентов - испытание на прочность. Жизнь на первых порах осложняют еще и загадочные аббревиатуры в вузах. Внимание: ключ к их разгадке! (02.04.2018)