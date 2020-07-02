"Типичная путинская инсценировка": мнения из Берлина о голосовании в РФ

"Типичная путинская инсценировка", - так описывает результаты голосования о внесении поправок в Конституцию РФ немецкий историк и политолог Сюзанне Шпан (Susanne Spahn). По ее словам, юридической необходимости в поправках не было, поскольку большинство вынесенных на голосование положений уже и так зафиксировано в федеральных законах РФ. Главная и единственная цель голосования сводилась к тому, чтобы гарантировать Владимиру Путину нахождение у власти до 2036 года, считает Шпан. А само голосование она описывает как "смесь вотума доверия Путина, опроса общественного мнения и принятия законодательных инициатив".

Вотум доверия Путину на фоне падающей популярности

Всенародное голосование о доверии президенту было вызвано снижающимися рейтингами Путина, считает Сюзанне Шпан. В некоторых опросах общественного мнения его популярность падала до 25 процентов, говорит она. Вторая цель голосования - раздача обещаний социальных гарантий разным слоям населения, увязанных в пакет с голосованием за продление полномочий президента.

Сюзанне Шпан

Что касается обстоятельств самого голосования, Шпан называет их "курьезными". Поскольку процедура была растянута на неделю, ее практически невозможно было контролировать. Избиратели могли проголосовать в самых неожиданных местах, причем некоторые сделали это не один раз. Был задействован административный ресурс, принуждение, а местами даже физическое насилие. Все это дает основания говорить о том, что как форма голосования, так и его результат крайне сомнительны, считает Шпан. Она цитирует знаменитое изречение Сталина о том, что "неважно как голосуют, а важно как подсчитывают" и говорит, что под таким девизом выборы в России проходят уже давно.

Голосование на пике пандемии

"Интересно также наблюдать, как Путин, который хочет казаться национальным лидером, заботящимся о благополучии населения, проводит голосование в разгар пандемии, - продолжает эксперт. - И таким образом сознательно подвергает риску здоровье людей. В общем, оснований для этого плебисцита не было ни с медицинской, ни с юридической точки зрения".

Юлиус фон Фрайтаг-Лорингхофен

Главу московского представительства немецкого Фонда имени Фридриха Наумана Юлиуса фон Фрайтаг-Лорингхофена (Julius von Freytag-Loringhoven) результат голосования не удивил. "Путин еще 12 июня предположил, что большинство избирателей проголосует правильно. И сотрудники избирательных комиссий по всей стране приложили к этому максимум усилий", - говорит эксперт.

При этом по существу в политическом раскладе ничего не меняется - Путин держал и держит страну под контролем, считает фон Фрайтаг-Лорингхофен. "Во всяком случае теперь он создал себе конституционную возможность остаться президентом до 2036 года, что позволит ему избежать любых дискуссий о преемнике в ближайшие десятилетия", - считает политолог.

Российскую оппозицию ждут тяжелые времена

Что касается перспектив демократической оппозиции, то еще накануне голосования стало ясно, что власти будут подавлять любую критику поправок, говорит глава московского представительства фонда Наумана. Он расценивает это как свидетельство нервозности российских властей на фоне ухудшающейся экономической ситуации, растущей безработицы и падения рейтинга президента. Поэтому оппозицию ждут нелегкие времена, считает он.

Немецкий эксперт допускает возможность масштабных фальсификаций результатов голосования, процедура проведения которого не соответствовала даже российскому избирательному праву. На участках не было ни видеокамер, ни опломбированных урн, ни необходимого числа независимых наблюдателей. "Высокая явка и высокий процент проголосовавших "за" на референдуме, исход которого был известен заранее - для меня все это звучит сомнительно", - комментирует Юлиус фон Фрайтаг-Лорингхофен.

Что касается реакции европейских и немецких политиков на результаты голосования, то складывается впечатление, говорит эксперт, что они особо не интересуются происходящим в России, поскольку заняты решением национальных проблем в связи с пандемией. "Однако перспектива того, что Путин останется у власти до 2036 года, делает важным инвестиции в германо-российский диалог", - считает он и добавляет, что правительство Германии должно вести себя с Россией более последовательно, избегая ситуаций, в которых отдельные министры противоречат политике канцлера.

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