Техническая проблема летящей на Марс ракеты оказалась некритической

Ракета-носитель Atlas-V с марсоходом Perseverance успешно вышла из тени Земли и продолжает движение в сторону Марса, ее температура нормализовалась.
После успешного старта направляющаяся к Марсу американская ракета-носитель Atlas-V с марсоходом на борту столкнулась с технической проблемой ракеты-носителя Atlas-V, которая, как выяснилось позднее, оказалась некритической. Как сообщило в четверг, 30 июля, аэрокосмическое агентство США NASA, ракета переключилась на безопасный режим. Это могло быть связано с тем, что часть корпуса космического корабля переохладилась во время полета в тени Земли. Сообщалось также о проблемах с каналами связи между ракетой и базой NASA в Калифорнии.
Впоследствии ракета успешно вышла из тени Земли и продолжила движение в сторону Марса. Температура космического корабля нормализовалась, NASA проводит обширную проверку. Заместитель руководителя программы полета Мэтт Уоллес заявил, что ситуация не вызывает особого беспокойства.
На борту ракеты марсоход и вертолет
Ракета-носитель Atlas-V с марсоходом Perseverance на борту стартовала с космодрома на мысе Канаверал ранее в тот же день, в 07.50 по времени Восточного побережья США. Посадка на Марсе запланирована на 18 февраля 2021 года. Марсоход будет искать сохранившиеся следы микробной жизни, изучать геологию и климат Марса.
На борту Atlas-V находится также вертолет, который будет летать над Марсом. Планируется, что некоторые образцы грунта будут доставлены на Землю, это произойдет не раньше 2026 года.
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