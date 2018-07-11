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Члена неонацистской ячейки NSU Беате Цшепе приговорили к пожизненному заключению за убийства 10 человек. Но для родственников жертв это слабое утешение, считает Ханс Пфайфер.
Сразу несколько вышедших сейчас в Германии книг рассказывают о подпольной ячейке неонацистов, на счету которой - десять жертв. DW знакомит вас с этими книгами.
Левый террор в Германии в 70-е годы снова стал темой. О терактах так называемой Фракции Красной Армии снова заговорили в связи с возможным освобождением двух пожизненно приговоренных.
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