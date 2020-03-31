 ″Терминал″ в реальности: россиянин живет в аэропорту Франкфурта | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 20.04.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

"Терминал" в реальности: россиянин живет в аэропорту Франкфурта

Россиянин Михаил Новоселов прилетел на учебу в Германию, однако немецкие пограничники отказали ему во въезде из-за пандемии коронавируса. Теперь он живет в транзитной зоне аэропорта во Франкфурте.

Российский студент Михаил Новоселов вынужден жить в аэропорту Франкфурта

Российский студент Михаил Новоселов вынужден "жить" в аэропорту Франкфурта

Михаил Новоселов прилетел в Германию на один семестр по обмену в Берлинский университет имени Гумбольдта, однако Федеральная полиция ФРГ, выполняющая функции пограничной службы, отказала ему во въезде из-за отсутствия "неотложных причин". Мужчина попал под запрет на въезд в ЕС граждан третьих стран, введенный в связи с пандемией коронавируса.

DW 17 апреля рассказала о гражданах России, которые эвакуировались в Германию. В большинстве случаев речь идет о постоянно живущих в ФРГ россиянах, которые поехали в отпуск в Россию и не могли вернуться из-за отсутствия авиарейсов и закрытия наземных границ. Посольство Германии составило списки желающих выехать из России и сообщило им о внеочередном рейсе из Москвы во Франкфурт. В пятницу, 17 апреля, он доставил в Германию 133 человека. Более 100 человек в схожей ситуации все еще остаются в России, некоторые разлучены с семьями, у кого-то заканчиваются деньги.

Безлюдный франкфуртский аэропорт 19 апреля 2020 года

Безлюдный франкфуртский аэропорт 19 апреля 2020 года

Среди прилетевших в пятницу в Германию был и 23-летний Михаил Новоселов. Он стал единственным из пассажиров этого рейса, кому отказали во въезде. Немецкая полиция сочла, что у него отсутствуют "неотложные причины" для въезда. Из-за отсутствия обратных рейсов он оказался заперт в международной зоне аэропорта и с тех пор фактически живет там.

"Очень хотел попасть в Германию"

Михаил рассказал DW, что скоро заканчивает магистратуру в институте в Томске, где учится на социолога. Ему очень хотелось попасть в Германию именно сейчас потому, что это была "последняя возможность" поучиться по обмену за границей до окончания вуза в России. Михаил должен был на один семестр стать студентом Берлинского университета имени Гумбольдта.

Неурядицы у молодого человека начались еще месяц назад. 20 марта он прилетел в Берлин, где ему было отказано во въезде в первый раз. По словам Михаила, пограничникам тогда не понравилось отсутствие у него жилья в Берлине при том, что его заселение в студенческое общежитие было "уже согласовано, а администрация ждала его, чтобы заключить договор".

Решил вновь попытать удачу

В итоге Михаилу пришлось вернуться в РФ, почти месяц он провел в Москве, но 17 апреля решил вновь попытать удачу. В WhatsApp-чате "Возвращение" (организованном застрявшими в России жителями Германии с паспортами РФ. - Ред.) он по "счастливой случайности" узнал о внеочередном рейсе во Франкфурт и купил билет.

Он связался в посольством, там ему подтвердили, что его национальная виза является достаточным основанием для въезда в Германию (наряду с гражданством, временным или постоянным видом на жительство). Впрочем, по немецким законам окончательное решение о въезде в страну принимают пограничные службы.

Какова позиция властей Германии?

В отказе Федеральной полиции ФРГ, выданном Михаилу (есть в распоряжении DW. - Ред.), указано, что в настоящее время его пребывание в Германии несет "значительную угрозу общественным интересам, могло бы угрожать здоровью населения".

Полиция ссылается на введенный Евросоюзом 17 марта из-за пандемии коронавируса запрет на въезд граждан из третьих стран без права на проживание. Конкретно в случае Михаила "не были изложены срочные, крайне необходимые причины для въезда". Все остальные пассажиры рейса были допущены, в том числе и те, кто как и Михаил приехал впервые по национальной визе. Правда, в их случае речь идет о так называемой "визе невесты".

Ремейк фильма "Терминал" в реальности

В международной зоне франкфуртского аэропорта

В международной зоне франкфуртского аэропорта

После того, как Михаил отошел от первого шока, он начал обустраивать свой быт в аэропорту. Первым делом ему пришел на помощь сотрудник авиакомпании Lufthansa, который "просто проходил мимо". В итоге неизвестный мужчина выслушал Михаила, договорился, чтобы ему выделили раскладушку. Спит  Михаил в общей транзитной зоне аэропорта. Сотрудники приносят ему еду и напитки.

"Они даже спрашивали меня, есть ли у меня какие-то аллергии, узнали о моих предпочтениях в еде. Все устроено на высоком уровне", - рассказал Михаил. Также ему дали талон на душ, через два дня ему впервые удалось принять душ. Чемодан ему пока не вернули.

В основном Михаил проводит время один и гуляет по необычайно пустынному франкфуртскому аэропорту. Иногда ему удается пообщаться с редкими в условиях пандемии пассажирами. Например, он рассказал о трех гражданах Болгарии, которых тоже не пустили в ФРГ.

Временный документ Михаила Новоселова

Временный документ Михаила Новоселова

Молодого человека активно поддерживают друзья и другие участники чата "Возвращение" - они переживают и постоянно спрашивают, что с ним сейчас происходит. Также Михаил несколько раз в день ходит отмечаться в полицию, его паспорт остается у полицейских, взамен ему выдали "транзитный паспорт".

В ожидании обратного рейса

Что дальше? Михаил ждет обратного рейса в Москву, правда, сейчас они бывают крайне редко, и сколько ему еще придется жить в аэропорту, непонятно. По его словам, пограничники рассматривают возможность отправить его в Минск, что молодому человеку кажется сомнительным. "Непонятно, где я буду там изолироваться и как поеду в Россию при условии закрытых границ", - добавил он.

Впрочем, Михаил все еще не теряет надежды попасть в Германию: он хочет попробовать получить регистрацию в Берлине через онлайн-службы, что, как он считает, станет аргументом в общении с пограничниками. Также Михаил нашел через знакомых адвоката во Франкфурте, который сейчас изучает его документы.

В аэропорту Франкфурта

Михаил не согласен с тем, что представляет какую-то угрозу здоровью других людей, готов предоставить отрицательные тесты на коронавирус из подмосковной Коммунарки и даже "вновь сдать тест в Германии, если ему предоставят такую возможность". "Я готов самоизолироваться в общежитии на две недели, если меня пустят в страну", - заявил Михаил.

Мужчина признает, что шел на риск, когда во второй раз вылетал в Германию. Однако это было сделано осознанно: "Я не знал, когда будет еще возможность попасть в Германию. Виза могла закончиться, а новых сейчас не выдают. Поэтому я решил рискнуть". Вечером 19 апреля начались третьи сутки его проживания в аэропорту.

Смотрите также:

Смотреть видео 02:52

Новые меры в борьбе с коронавирусом в Германии

  • Мужчина в костюме Супермена лежит на диване, а над ним висит плакат Когда оставаясь дома, спасаешь мир

    Юмор сражается с коронавирусом

    Лайфхак: как остановить распространение коронавируса

    Из-за SARS-CoV-2 в ряде стран ограничивают социальные контакты. Карикатурист Сергей Елкин тоже советует по возможности оставаться дома, чтобы противостоять распространению вируса.

  • Два цифровых штрих-кода обмениваются приветствиями

    Юмор сражается с коронавирусом

    Электронные пропуска и коронавирус: мир после COVID-19

    Цифровые пропуска для передвижения по городу начнут проверять в Москве с 15 апреля. Меры призваны предотвратить распространение коронавируса SARS-CoV-2. Прогноз на QR-будущее от Сергея Елкина.

  • Карикатура на тему Чем опасен коронавирус в России?

    Юмор сражается с коронавирусом

    Карантинные каникулы: чем опасен коронавирус в России?

    Распространение коронавируса SARS-CoV-2 в России опасно не только само по себе. Во время объявленных Путиным карантинных каникул многие россияне остались без дохода. Взгляд Сергея Елкина.

  • Два коронавируса растягивают земной шар

    Юмор сражается с коронавирусом

    Как мир проходит через жернова вирусной угрозы

    Пандемия коронавируса SARS-CoV-2 стала угрозой для всего человечества. Карикатурист Сергей Елкин о том, как мир с ней справляется.

  • Путин на кремлевской стене с мечом

    Юмор сражается с коронавирусом

    Коронавирус, половцы и печенеги: враги России по версии Путина

    Владимир Путин сравнил пандемию коронавируса с набегами половцев и печенегов. Карикатурист Сергей Елкин об обращении российского президента к народу.

  • Коронавирус возле графика его распространения

    Юмор сражается с коронавирусом

    Статистика коронавируса: конец близок?

    Пандемия коронавируса SARS-CoV-2 охватила почти все страны мира, во многих объявлен карантин. Все хотят знать, когда это закончится. Не самый утешительный прогноз по COVID-19 от Сергея Елкина.

  • Улитка и черепаха обсуждают самоизоляцию в период пандемии коронавируса

    Юмор сражается с коронавирусом

    Самоизоляция и коронавирус: когда сидеть дома не в радость

    Из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 в самоизоляции, изоляции или на вынужденном карантине находятся миллионы людей. Карикатурист Сергей Елкин о жизни во времена COVID-19.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Юмор сражается с коронавирусом

    Какие меры принять против коронавируса? Элементарно, Ватсон

    Великобритания ограничила свободу передвижения граждан на три недели в борьбе против коронавируса SARS-CoV-2. Британский юмор ограничения не затронут, уверен карикатурист Сергей Елкин.

  • Два коронавируса говорят друг другу, куда они инвестировали деньги - в гречку и туалетную бумагу

    Юмор сражается с коронавирусом

    Кому выгоден коронавирус?

    Пока коронавирус распространяется по миру, люди сметают с полок магазинов туалетную бумагу, макароны и крупы. Карикатурист Сергей Елкин о тех, кто выиграл от такого спроса.

  • Люди с рулонами туалетной бумаги на головах

    Юмор сражается с коронавирусом

    Коронавирус в головах, или Туалетная бумага оптом

    В связи с пандемией коронавируса люди запасаются едой и предметами личной гигиены. Ироничный взгляд карикатуриста Сергея Елкина на жизнь во времена коронавируса.

  • Черный лебедь в виде короновируса

    Юмор сражается с коронавирусом

    Коронавирус: как ни готовься, а все равно - "черный лебедь"

    Коронавирус SARS-CoV-2 регистрируют у своих граждан все больше стран. Карикатурист Сергей Елкина о том, как сложно противостоять распространению COVID-19.

  • Адам и Ева в защитных масках.

    Юмор сражается с коронавирусом

    Когда защита от коронавируса - фиговый листок?

    Как эффективно бороться с распространением COVID-19, сейчас спорят политики и эксперты. Шуточный взгляд Сергея Елкина на то, что бы сделали против вируса Адам и Ева.

  • Инфодемия коронавируса - изображения SARS-CoV-2

    Юмор сражается с коронавирусом

    "Инфодемия" коронавируса: в чем главная угроза SARS-CoV-2?

    ВОЗ предостерегает от "инфодемии" в связи с коронавирусом. То есть от распространения в интернете мифов и теорий заговора о SARS-CoV-2. Карикатурист Сергей Елкин тоже против паники.

  • Дракон в противогазе

    Юмор сражается с коронавирусом

    Эпидемия коронавируса: когда болезнь не знает границ

    Коронавирус, родиной которой стал Китай, распространяется по планете. Заражение им обнаруживают во все новых странах. Карикатурист Сергей Елкин о нынешнем облике китайского дракона.

    Автор: Сергей Елкин, Владимир Дорохов


 

Контекст

В пандемию пиво не пьют: пивовары Германии страдают от COVID-19

Карантин нанес тяжелейший удар по традиционной отрасли и неотъемлемой части немецкой национальной культуры. Даже "Октоберфест" могут отменить. Зато растет спрос на вино. (19.04.2020)  

Протестанты и пандемия: в Германии закрыты церкви, но не приходы

"Церковь - это не здание, это прихожане и их отношения друг с другом", - сказал берлинский пастор корреспонденту DW, выяснявшему, как работают немецкие евангелические храмы в условиях карантина. (18.04.2020)  

Обращение Путина по коронавирусу: что опять не так?

Владимир Путин в новом обращении к россиянам продлил "нерабочий режим" до 30 апреля, не объявив ни карантин, ни режим ЧС. Поэтому реакция общества не удивительна, считает Сергей Елкин. (03.04.2020)  

Коронавирусные выходные в РФ: почему все продолжат работать

Как работодатели игнорируют нерабочую неделю, объявленную Путиным в связи с распространением коронавируса, и как юристы предлагают россиянам защищать свои права? DW собрала примеры. (28.03.2020)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Карантин в Простоквашино. Слежка для безопасности. Фейки про коронавирус – "Заповедник", выпуск 119  

Как пропускной режим в Москве привел к транспортному коллапсу. DW Новости  

Также по теме

Leerer Hörsaal

DAAD отменяет студенческие стажировки в Германии на лето 2020 31.03.2020

Невозможность приступить к обучению в немецких вузах по стипендии DAAD летом 2020 года в организации объяснили тем, что из-за пандемии коронавируса многие вузы в Германии приостановили свою работу.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Комментарий: Грязная нефть "Дружбы" аукнулась год спустя  

Германия призывает Китай прояснить обстоятельства вспышки вируса  

Виктор Ерофеев: Два смертельных вируса, поразивших Россию  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно