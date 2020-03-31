"Терминал" в реальности: россиянин живет в аэропорту Франкфурта

Михаил Новоселов прилетел в Германию на один семестр по обмену в Берлинский университет имени Гумбольдта, однако Федеральная полиция ФРГ, выполняющая функции пограничной службы, отказала ему во въезде из-за отсутствия "неотложных причин". Мужчина попал под запрет на въезд в ЕС граждан третьих стран, введенный в связи с пандемией коронавируса.

DW 17 апреля рассказала о гражданах России, которые эвакуировались в Германию. В большинстве случаев речь идет о постоянно живущих в ФРГ россиянах, которые поехали в отпуск в Россию и не могли вернуться из-за отсутствия авиарейсов и закрытия наземных границ. Посольство Германии составило списки желающих выехать из России и сообщило им о внеочередном рейсе из Москвы во Франкфурт. В пятницу, 17 апреля, он доставил в Германию 133 человека. Более 100 человек в схожей ситуации все еще остаются в России, некоторые разлучены с семьями, у кого-то заканчиваются деньги.

Безлюдный франкфуртский аэропорт 19 апреля 2020 года

Среди прилетевших в пятницу в Германию был и 23-летний Михаил Новоселов. Он стал единственным из пассажиров этого рейса, кому отказали во въезде. Немецкая полиция сочла, что у него отсутствуют "неотложные причины" для въезда. Из-за отсутствия обратных рейсов он оказался заперт в международной зоне аэропорта и с тех пор фактически живет там.

"Очень хотел попасть в Германию"

Михаил рассказал DW, что скоро заканчивает магистратуру в институте в Томске, где учится на социолога. Ему очень хотелось попасть в Германию именно сейчас потому, что это была "последняя возможность" поучиться по обмену за границей до окончания вуза в России. Михаил должен был на один семестр стать студентом Берлинского университета имени Гумбольдта.

Неурядицы у молодого человека начались еще месяц назад. 20 марта он прилетел в Берлин, где ему было отказано во въезде в первый раз. По словам Михаила, пограничникам тогда не понравилось отсутствие у него жилья в Берлине при том, что его заселение в студенческое общежитие было "уже согласовано, а администрация ждала его, чтобы заключить договор".

Решил вновь попытать удачу

В итоге Михаилу пришлось вернуться в РФ, почти месяц он провел в Москве, но 17 апреля решил вновь попытать удачу. В WhatsApp-чате "Возвращение" (организованном застрявшими в России жителями Германии с паспортами РФ. - Ред.) он по "счастливой случайности" узнал о внеочередном рейсе во Франкфурт и купил билет.

Он связался в посольством, там ему подтвердили, что его национальная виза является достаточным основанием для въезда в Германию (наряду с гражданством, временным или постоянным видом на жительство). Впрочем, по немецким законам окончательное решение о въезде в страну принимают пограничные службы.

Какова позиция властей Германии?

В отказе Федеральной полиции ФРГ, выданном Михаилу (есть в распоряжении DW. - Ред.), указано, что в настоящее время его пребывание в Германии несет "значительную угрозу общественным интересам, могло бы угрожать здоровью населения".

Полиция ссылается на введенный Евросоюзом 17 марта из-за пандемии коронавируса запрет на въезд граждан из третьих стран без права на проживание. Конкретно в случае Михаила "не были изложены срочные, крайне необходимые причины для въезда". Все остальные пассажиры рейса были допущены, в том числе и те, кто как и Михаил приехал впервые по национальной визе. Правда, в их случае речь идет о так называемой "визе невесты".

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В международной зоне франкфуртского аэропорта

После того, как Михаил отошел от первого шока, он начал обустраивать свой быт в аэропорту. Первым делом ему пришел на помощь сотрудник авиакомпании Lufthansa, который "просто проходил мимо". В итоге неизвестный мужчина выслушал Михаила, договорился, чтобы ему выделили раскладушку. Спит Михаил в общей транзитной зоне аэропорта. Сотрудники приносят ему еду и напитки.

"Они даже спрашивали меня, есть ли у меня какие-то аллергии, узнали о моих предпочтениях в еде. Все устроено на высоком уровне", - рассказал Михаил. Также ему дали талон на душ, через два дня ему впервые удалось принять душ. Чемодан ему пока не вернули.

В основном Михаил проводит время один и гуляет по необычайно пустынному франкфуртскому аэропорту. Иногда ему удается пообщаться с редкими в условиях пандемии пассажирами. Например, он рассказал о трех гражданах Болгарии, которых тоже не пустили в ФРГ.

Временный документ Михаила Новоселова

Молодого человека активно поддерживают друзья и другие участники чата "Возвращение" - они переживают и постоянно спрашивают, что с ним сейчас происходит. Также Михаил несколько раз в день ходит отмечаться в полицию, его паспорт остается у полицейских, взамен ему выдали "транзитный паспорт".

В ожидании обратного рейса

Что дальше? Михаил ждет обратного рейса в Москву, правда, сейчас они бывают крайне редко, и сколько ему еще придется жить в аэропорту, непонятно. По его словам, пограничники рассматривают возможность отправить его в Минск, что молодому человеку кажется сомнительным. "Непонятно, где я буду там изолироваться и как поеду в Россию при условии закрытых границ", - добавил он.

Впрочем, Михаил все еще не теряет надежды попасть в Германию: он хочет попробовать получить регистрацию в Берлине через онлайн-службы, что, как он считает, станет аргументом в общении с пограничниками. Также Михаил нашел через знакомых адвоката во Франкфурте, который сейчас изучает его документы.

Михаил не согласен с тем, что представляет какую-то угрозу здоровью других людей, готов предоставить отрицательные тесты на коронавирус из подмосковной Коммунарки и даже "вновь сдать тест в Германии, если ему предоставят такую возможность". "Я готов самоизолироваться в общежитии на две недели, если меня пустят в страну", - заявил Михаил.

Мужчина признает, что шел на риск, когда во второй раз вылетал в Германию. Однако это было сделано осознанно: "Я не знал, когда будет еще возможность попасть в Германию. Виза могла закончиться, а новых сейчас не выдают. Поэтому я решил рискнуть". Вечером 19 апреля начались третьи сутки его проживания в аэропорту.

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