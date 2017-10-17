Теракты в Турции

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При взрыве в городе Мерсин на юге Турции были ранены 12 полицейских. Взрывное устройство было спрятано на обочине дороги.
В результате теракта в турецком городе Газиантеп погибли десятки человек, более 90 были ранены. Правительство Турции подозревает в подрыве террориста-смертника из "Исламского государства". Кадры с места событий.
Ни в одной из стран Европы теракты не происходят так часто, как в Турции. В этой ситуации президент Эрдоган реагирует более гибко, чем многие ожидали, считает Александр Кудашефф.
ИГ взяло на себя ответственность за очередной теракт в Стамбуле. Все это происходит в идеологически заряженной атмосфере. Инцидент показывает неоднозначное отношение Анкары к джихадистам.
Власти Турции возложили вину за теракт в Анкаре на сирийских курдов. Эскалация конфликта может привести к новой конфронтации с РФ. Особую роль будет иметь позиция НАТО, ведь Турция - член Североатлантического альянса.
Канцлер Германии выразила соболезнования туркам в связи с терактом в Анкаре, унесшим жизни десятков людей. После взрывов Рабочая партия Курдистана заявила о прекращении боевых действий.
Глава МИД ФРГ решительно осудил теракт в Турции, унесший жизни по меньшей мере 80 человек. По словам Штайнмайера, преступники стремились создать в стране атмосферу страха накануне выборов.
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