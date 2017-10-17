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Теракты в Турции

October 17, 2017 - Mersin, Turkey - A bomb exploded as a bus carrying police was passing by in the southern province of Mersin on Oct. 17, wounding a dozen officers, officials said. The blast occurred on a main road in the provice. Mersin chief prosecutor told at least 12 officers were wounded in the attack. Three prosecutors were assigned to investigate, he said. Photo by Ibrahim Mase/Dha/Depo Photos/ABACAPRESS.COM |

12 человек ранены в результате взрыва в Турции 17.10.2017

При взрыве в городе Мерсин на юге Турции были ранены 12 полицейских. Взрывное устройство было спрятано на обочине дороги.

Теракт в Турции: атака смертника на свадьбе в Газиантепе (22.08.2016) 21.08.2016

В результате теракта в турецком городе Газиантеп погибли десятки человек, более 90 были ранены. Правительство Турции подозревает в подрыве террориста-смертника из "Исламского государства". Кадры с места событий.
7.6.2016 *** Turkey's President Recep Tayyip Erdogan addresses a group of family members of security forces in Ankara, Turkey, Tuesday, June 7, 2016. A car bomb attack targeting a bus carrying riot police during rush hour traffic in Istanbul on Tuesday has killed number of people and wounded dozens others, the city's governor said. (Murat Cetinmuhurdar, Presidential Press Service/Pool via AP ) Copyright: picture alliance/AP Images/M. Cetinmuhurdar

Комментарий: Эрдоган меняет курс? 04.07.2016

Ни в одной из стран Европы теракты не происходят так часто, как в Турции. В этой ситуации президент Эрдоган реагирует более гибко, чем многие ожидали, считает Александр Кудашефф.
19.03.2016 *** Turkish police, forensics and emergency services work on the scene of an explosion on the pedestrian Istiklal avenue in Istanbul on March 19, 2016. Four people, including the bomber, were killed and twenty others injured in a suicide attack on a major shopping street in Istanbul on Saturday, the city governor reported. / AFP / Bulent KILIC (Photo credit should read BULENT KILIC/AFP/Getty Images) © Getty Images/AFP/B. Kilic

Турция и "Исламское государство": точки соприкосновения 26.03.2016

ИГ взяло на себя ответственность за очередной теракт в Стамбуле. Все это происходит в идеологически заряженной атмосфере. Инцидент показывает неоднозначное отношение Анкары к джихадистам.

Теракт в Турции: последствия для конфронтации с Кремлем - DW Новости (18.02.2016) 18.02.2016

Власти Турции возложили вину за теракт в Анкаре на сирийских курдов. Эскалация конфликта может привести к новой конфронтации с РФ. Особую роль будет иметь позиция НАТО, ведь Турция - член Североатлантического альянса.
10.10.2015 *** Protesters dance during a peace rally as a blast goes off in Ankara, Turkey October 10, 2015, in this still image taken from a video posted on a social media website. At least 30 people were killed when twin explosions hit a rally of pro-Kurdish and leftist activists outside Ankara's main train station on Saturday in what Turkish President Tayyip Erdogan called a terrorist attack, weeks ahead of an election. REUTERS/Melike Tombalak/dokuz8HABER via Reuters TVATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THE AUTHENTICITY, CONTENT, LOCATION OR DATE OF THIS IMAGE. FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. NO SALES. THIS PICTURE IS DISTRIBUTED EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS. TURKEY OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN TURKEY TPX IMAGES OF THE DAY

Меркель: Теракт в Турции - нападение на демократию 10.10.2015

Канцлер Германии выразила соболезнования туркам в связи с терактом в Анкаре, унесшим жизни десятков людей. После взрывов Рабочая партия Курдистана заявила о прекращении боевых действий.
10.10.2015 ATTENTION EDITORS - VISUAL COVERAGE OF SCENES OF INJURY OR DEATH People ask for help and cover the dead bodies with banners after an explosion during a peace march in Ankara, Turkey, October 10, 2015. At least one explosion shook a road junction in the centre of the Turkish capital Ankara on Saturday, causing many casualties including fatalities, local media said. The state-run Anadolu Agency said there were reports that the blast was caused by a suicide bomber, but the source of those reports was unclear. The blast occurred ahead of a planned peace march to protest against the conflict between the state and Kurdish militants in southeast Turkey. Earlier media reports had said there were two explosions. REUTERS/Tumay Berkin

Штайнмайер: Теракт в Анкаре - попытка подорвать демократический процесс 10.10.2015

Глава МИД ФРГ решительно осудил теракт в Турции, унесший жизни по меньшей мере 80 человек. По словам Штайнмайера, преступники стремились создать в стране атмосферу страха накануне выборов.

Теракт в Турции: семеро из десяти погибших - дети 13.09.2006

Курдская группировка взяла ответственность за теракт в Турции 11.07.2005

Теракт в Турции 10.07.2005