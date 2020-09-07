 Обвиняемый в новогоднем теракте в Турции получил 40 пожизненных сроков | Новости из Германии о Европе | DW | 07.09.2020

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Европа

Обвиняемый в новогоднем теракте в Турции получил 40 пожизненных сроков

Бойня в стамбульском клубе Reina в 2017 году унесла жизни 39 человек. Обвиненный в теракте выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов приговорен к 40 пожизненным срокам заключения без права на УДО.

Полицейский около клуба Reina в Стамбуле

Полицейский около клуба Reina (фото из архива)

Суд в Турции в понедельник, 7 сентября, вынес приговор по делу о стрельбе в популярном ночном клубе Reina в Стамбуле, в результате которой погибли десятки человек. Выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов был приговорен к 40 пожизненным срокам заключения без права на условно-досрочное освобождение, сообщает информагентство Anadolu.

Стрельба в стамбульском клубе произошла в ночь на 1 января 2017 года. Жертвами нападения стали 39 человек, большинство из них - иностранцы. Еще 80 получили ранения. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Машарипов был задержан 16 января. Сразу после задержания власти Стамбула сообщили, что мужчина сознался в совершении преступления. Во время слушаний по делу Машарипов отказался признавать вину.

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  • Мустафа Кемаль Ататюрк

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    После падения Османской империи основатель современного турецкого государства Мустафа Кемаль Ататюрк в 1934 году превратил собор Святой Софии в музей, получивший название Музей Айя-София. В здании начались реставрационные работы. Были вновь открыты фрески и мозаика, ранее замазанные штукатуркой. Много внимания было уделено тому, чтобы не повредить мусульманские символы в здании.

  • Византийская икона

    Собор Святой Софии в Стамбуле: православный храм, музей, мечеть

    Византийские иконы

    В ходе реставрационных работ на стенах внутри собора открылась роскошная византийская мозаика 14 века, замазанная штукатуркой, когда собор превратили в мечеть. Полностью мозаика не сохранилась, но лица все же хорошо видны. В середине изображен Христос как владыка мира. По левую сторону - Дева Мария, по правую - Иоанн Креститель.

  • Мусульманские и христианские символы в соборе Святой Софии

    Собор Святой Софии в Стамбуле: православный храм, музей, мечеть

    Символы ислама и христианства

    То, что в этом здании речь идет о двух крупных мировых религиях - исламе и христианстве, сразу понятно любому посетителю. Рядом с изображением Девы Марии с Иисусом Христом расположены священные для мусульман цитаты из Корана.

  • Глава Константинопольской православной церкви патриарх Варфоломей

    Собор Святой Софии в Стамбуле: православный храм, музей, мечеть

    Диалог культур и религий

    Глава Константинопольской православной церкви патриарх Варфоломей решительно выступил против превращения Святой Софии в мечеть. С 1934 года собор был музеем и служил местом и символом диалога и мирного сосуществования народов и культур.

    Автор: Хайке Мунд, Наталья Позднякова


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