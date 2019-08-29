 Температура Мирового океана достигла рекордных показателей | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.01.2020

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Мир

Температура Мирового океана достигла рекордных показателей

В 2019 году температура воды в Мировом океане на глубине до двух километров была на 0,075 градуса выше среднего показателя за 1981-2010 годы.

Волны в море

За прошедшие десять лет температура Мирового океана достигла рекордных значений с 1950-х годов, при этом показатели каждого из последних пяти лет становились наивысшими со времени начала измерений. Об этом говорится в исследовании, подготовленном международной командой экспертов под руководством Чэн Лицзин из китайского Института физики атмосферы и опубликованном в понедельник, 13 января, в онлайн-версии специализированного журнала Advances in Atmospheric Sciences.

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По этим данным, в 2019 году температура воды в океане на глубине до двух километров на 0,075 градуса превышала среднее значение в период с 1981 по 2010 годы. При этом нагревание Мирового океана ускоряется в связи с изменением климата. Потепление океанов, в свою очередь, все чаще ведет к наводнениям, засухам, лесным пожарам, а также сильным морским штормам.

Новые методы измерений

В своем исследовании ученые использовали относительно новые методы китайского института, позволяющие обобщить данные о повышении температуры воды на глубине до двух километров. "Важно понять, как быстро это происходит. Кто хочет понять глобальный рост температур, должен измерять потепление морей", - заявил один из авторов исследования, профессор Университета Святого Томаса в Миннесоте Джон Абрахам.

По его словам, глобальное потепление является реальным процессом, но человечество может на него повлиять и снизить его темпы. "Мы можем более разумно использовать энергию и диверсифицировать источники ее получения. В наших силах уменьшить эту проблему", - отметил ученый. Вместе с тем он указал, что Мировому океану будет необходимо длительное время, чтобы отреагировать на изменения.

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    Автор: Лавдей Райт, Марина Барановская


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