 Температура в Германии в последние 5 лет выросла на 0,3 градуса | Новости из Германии о Германии | DW | 26.11.2019

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Германия

Температура в Германии в последние 5 лет выросла на 0,3 градуса

С 1951 года число дней в году, когда температура достигает 30 градусов и выше, в Германии выросло в среднем в три раза. В 2018 году таких дней насчитывалось больше 20.

Термометр на фоне солнца

В результате изменения климата температура в Германии за последние 137 лет выросла в среднем на 1,5 градуса по Цельсию. Об этом говорится в докладе об адаптации к климатическим изменениям, который представило правительство ФРГ во вторник, 26 ноября. Согласно ему, только в последние пять лет этот показатель увеличился на 0,3 градуса по Цельсию. В то же время рост температуры во всем мире с 1881 по 2018 год в среднем составил 1 градус.

Контекст

Идея меньше потреблять становится все популярнее среди молодежи в Европе. Эксперты скептически относятся к таким призывам, призывая найти баланс между защитой климата и ростом экономики. (17.11.2019)

Производители мороженого и виноделы радуются, солнечная энергетика переживает звездный час, судоходство страдает, а фермеры бьют тревогу и задумываются о структурных изменениях. (28.07.2018)

Среднее число дней в году, когда столбик термометра поднимается до отметки 30 и выше, в Германии выросло с трех в 1951 году до десяти в настоящее время.  При этом больше всего таких жарких дней было в 2003 году (19), 2015 году (17) и 2018-м (больше 20).

По оценкам экспертов, аномальная жара приводит к повышению смертности: в частности, в 2015 году умерло на 6 тысяч человек больше, чем прогнозировалось. Изменение климата приводит также к понижению уровня грунтовых вод. Изменение климата приводит также к понижению уровня грунтовых вод. Это создает проблемы с водоснабжением населения. Среди других проблем называются неурожаи и затруднения для речного судоходства.

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  • Электромобиль на станции зарядки

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  • Пассажиры заходят в самолет авиакомпании Ryanair

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  • Электропоезд рядом с автобаном

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Налоговые льготы железной дороге

    Чем больше пассажиров предпочтут автомобилям, междугородним автобусам и самолетам электропоезда, тем лучше для климата, считает правительство ФРГ. Один из пунктов его программы - снижение НДС на железнодорожные билеты с 19% до льготных 7% с 1 января 2020 года и, в результате, их удешевление в поездах дальнего следования на 10%. Недополученные налоги казне компенсирует сбор с авиапассажиров.

  • Бензовоз привез топливо для индивидуального дома

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Запрет дизельного отопления домов

    Значительные выбросы CO2 возникают при обогреве зданий. Во многих немецких домах, прежде всего - индивидуальных, все еще действуют отопительные системы на мазуте или солярке, зачастую очень старые и малоэффективные. Государство готово взять на себя 40% расходов на их замену современными экологичными технологиями. А с 2026 года установка дизельных котлов будет вообще запрещена.

  • Теплоизоляция индивидуального дома

    Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года

    Поддержка энергосберегающего жилья

    Чем больше в здании применяется энергосберегающих технологий, тем меньше энергии требуется для его отопления. Поэтому с 2020 года правительство Германии в рамках программы защиты климата будет предоставлять налоговые льготы всем домовладельцам за установку в окнах энергосберегающих стеклопакетов и за теплоизоляцию стен и крыши.

    Автор: Андрей Гурков


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