 Тегеран превысил уровень обогащения урана в 4,5 процента | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.07.2019

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Мир

Тегеран превысил уровень обогащения урана в 4,5 процента

Иран нарушил очередное обязательство по договору СВПД, обогатив уран выше разрешенного уровня в 3,67 процента.

Иранская АЭС в Бушере

Иранская АЭС в Бушере

Иран нарушил еще одно положение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и превысил максимально разрешенный уровень обогащения урана. В первой половине дня понедельника, 8 июля, Тегеран преодолел отметку в 4,5 процента в обогащении урана, сообщило иранское агентство Isna.

"Такой уровень чистоты урана достаточен для того, чтобы удовлетворить потребности страны в топливе для электростанций", - цитирует агентство слова представителя Организации по атомной энергии Ирана Бехруза Камальванди. Одновременно он сообщил, что Иран может начать обогащать уран до уровня в 20 процентов, что станет третьим шагом в сокращении обязательств по ядерной сделке. Согласно договору, Тегерану разрешено обогащать уран до 3,67 процента.

ЕС "крайне обеспокоен" нарушением договора

Между тем Евросоюз выразил "крайнюю обеспокоенность" в связи с заявлением Ирана. Власти в Тегеране должны "прекратить и отменить все действия", нарушающие соглашение о ядерной программе, заявила представитель главы европейской дипломатии Федерики Могерини. Одновременно она указала, что прежде чем точно оценить ситуацию, ЕС намерен дождаться отчета Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

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Постепенным отказом от выполнения условий сделки иранское руководство увеличивает давление на европейцев. 7 июля Тегеран заявил о намерении превысить лимит по обогащению урана в 3,67 процента. Ранее страна нарушила порог хранения обогащенного урана в 300 кг. Пока Иран не собирается увеличивать количество центрифуг для обогащения урана, однако в течение ближайших 60 дней власти намерены принять решения об отказе от дальнейших обязательств по ядерной сделке.

Конфликт США и Ирана

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который подписали Иран, а также США, Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания, предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций, введенных США и ЕС.

После того как США в одностороннем порядке вышли из соглашения в мае 2018 года, Тегеран отказался выполнять часть обязательств в рамках СВПД. Вашингтон в ответ ужесточил санкции в отношении Тегерана и направил в регион военные корабли и бомбардировщики. Для производства ядерных вооружений необходим уран, обогащенный до 80-90 процентов. 

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