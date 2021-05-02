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Театр.doc

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Театр.doc".

Внимание: контент страницы включает статьи, фотогалереи и видеосюжеты и генерируется автоматически на основании ключевых слов.

BB: Szenen des Theaterstücks Letzte Party. Menschenrechtler von Teatr.doc in Moskau. Uraufführung am 18. Dezember 2016

Полиция Москвы проверяет инцидент с ложным минированием Театра.doc 02.05.2021

Показ спектакля "Соседи" был прерван из-за ложного сообщения об угрозе взрыва. Эта постановка основана на свидетельствах участников протестов в Беларуси.
ARCHIV - Karl Kreile (l) und Bodo Mende gehen am 27.09.2017 in Berlin durch die Motzstraße. Das Paar ist seit 1979 zusammen und gehört am Sonntag deutschlandweit zu den ersten, die ihre eingetragene Lebenspartnerschaft in eine Ehe umwandeln lassen. Die Ehe für alle tritt am 1. Oktober in Kraft. (zu «Endlich Ehe für alle - Trauungen auch Sonntags möglich» vom 01.10.2017) Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Неизвестные сорвали спектакль Театра.doc о гомосексуалах 28.08.2019

В зал Театра.doc во время документального спектакля "Выйти из шкафа" ворвались около десятка людей. Они стали кричать и мешать актерам. Режиссера Анастасию Патлай увезли в полицию.
epa04450519 A view of the entrance of the theater Teatr.doc in Moscow, Russia, 17 October 2014. Russian authorities have cancelled the lease contract for the regime critic theater as Teatr.doc's artistic director Yelena Gremina published on a social media site on 15 October. EPA/YURI KOCHETKOV |

Актер Театра.doc: "Может, мне когда-нибудь станет страшно" 28.11.2018

Как выживает московский театр, который остался без руководителей и без помещения? Актеры Театра.doc - о независимости, запретных темах и деньгах.
RETRANSMISSION TO REMOVE INCORRECT BYLINE - Maria Alekhina holds a placard saying Happy birthday, butchers! outside the building which used to house the KGB and is now home to the FSB agency in Moscow, Russia, Wednesday, Dec. 20, 2017. An activist from the punk collective Pussy Riot Maria Alekhina along with two photographers have been detained during the protest outside the headquarters of the main Russian intelligence agency. (Photo via AP) |

Спектакль Театра.doc о пытках все-таки покажут в Санкт-Петербурге 27.05.2018

"Пытки" все-таки покажут в Санкт-Петербурге в день города, несмотря на противодействие ФСБ. Показать спектакль решился Интерьерный театр.
Auferstehungskirche, Blutkirche, Erlöserkirche, Erlöser-Kirche auf dem Blut, Gribojedow-Kanal, Katharinenkanal, Sankt Petersburg im Nordwesten von Russland, Ostende des Finnischen Meerbusens, Ostseehafen, Kulturzentrum, Mündung der Newa, Stadtansicht, ehemaliges Leningrad, Petrograd, zweitgrößte Stadt Russlands, Weltkulturerbe der UNESCO |

В Петербурге отменили спектакль Театра.doc о пытках по звонку из ФСБ 25.05.2018

В день города в Санкт-Петербурге Театр.doc планировал показать спектакль о пытках в современной России. Но владельцам площадки позвонили из ФСБ.
Drauf: Elena Gremina, Chefin des unabhängigen moskauer Theaters TEATR.DOC Ist ihr privates Foto, das sie uns zur Verfügung stellt. Copyright: privat.

Памяти Елены Греминой 16.05.2018

В Москве на 62-м году жизни скончалась Елена Гремина - директор и один из основателей Театра.doc. Она всегда боролась за независимость театра, за то, чтобы он точно отражал действительность.
Bildnummer: 58717287 Datum: 17.11.2012 Copyright: imago/ITAR-TASS ITAR-TASS: MOSCOW, RUSSIA. NOVEMBER 17, 2012. Director Mikhail Ugarov at the premiere of his One Hour Eighteen Minutes. Part 2 play about Sergei Magnitsky, a 37-old lawyer who died in police custody awaiting trial, performed by Moscow-based Teatr.doc theatre. PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY People Kultur Theater x0x xmb 2012 quer 58717287 Date 17 11 2012 Copyright Imago ITAR TASS ITAR TASS Moscow Russia November 17 2012 Director Mikhail Ugarov AT The Premiere of His One hour Eighteen MINUTES Part 2 Play About Sergei a 37 Old lawyer Who died in Police custody Awaiting Trial performed by Moscow Based Teatr Doc Theatre PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY Celebrities Culture Theatre x0x 2012 horizontal

Скончался худрук Театр.doc Михаил Угаров 02.04.2018

Лауреат многочисленных наград в области кино и театра умер на 62 году жизни. Угаров являлся одним из создателей фестиваля "Новая драма".
Der russische Schauspieler, Dichter und Sänger Wladimir Wisotsky (1938 bis 1980) während eines Konzertes. (Undatierte Aufnahme). Wisotsky war 16 Jahre lang festes Mitglied an Taganka-Theater in Moskau und Darsteller in zahlreichen Filmen. Seine herausragende Popularität aber erhielt er durch seine Lieder, von denen die wenigsten zu seinen Lebzeiten auf Platte erschienen. So wurden seine Kassetten millionenfach privat kopiert, und seine Texte zirkulieren in Millionen Abschriften. Foto: Itar-Tass/Sergei Metelitsa +++(c) dpa - Report+++ |

Какие спектакли запрещали и запрещают в СССР и России (фотогалерея) 27.03.2018

27 марта отмечается Всемирный день театра. DW вспоминает постановки, которые оказались под запретом в СССР и России.

***ACHTUNG: Bild nur zur Berichterstattung über: Wenn wir an die Macht kommen vom Theater.doc.*** Wenn wir an die Macht kommen vom Theater.doc Rechte: Theater.doc

Утопическое правительство России провело первое заседание 09.10.2017

В московском Театре.doc необычная премьера: на сцене - члены нового правительства. Они рассказывают, что нужно было бы сделать в стране.

За что на самом деле задержали Кирилла Серебренникова - DW Новости (22.08.2017) 22.08.2017

Во вторник был задержан культовый российский режиссер Кирилл Серебренников. Что говорят об этом его коллеги в России и за ее пределами?

Павленский заявил о политической подоплеке нового дела против него (16.01.2017) 16.01.2017

Петр Павленский прокомментировал обвинения в сексуальном насилии, которые выдвинула против него и его гражданской жены актриса Театр.doc Анастасия Слонина. По мнению Павленского, его таким образом пытаются "ликвидировать из политического контекста".
BB: Szenen des Theaterstücks Letzte Party. Menschenrechtler von Teatr.doc in Moskau. Uraufführung am 18. Dezember 2016

Последняя вечеринка российских правозащитников 19.12.2016

Каждый спектакль московского Театра.doc - не только театральное, но и общественное событие. Не стала исключением и премьера, на которой побывал корреспондент DW.
Kunstlerischer Leiter von Teatr.doc in Moskau Mikhail Ugarow Copyright: Zarema Zaudinowa

Худрук Театра.doc не смог вылететь из Москвы в Берлин 28.10.2016

Михаила Угарова не выпустили из аэропорта Шереметьево без объяснения причин. Это было сделано по распоряжению ФСБ и пограничной службы, сообщил режиссер в Facebook.
Das Schauspiel Jung und erbosen in Teatr.doc Copyright: Giga Dzhohadze

Михаил Угаров: "Завтра может смениться власть и все будет другое" 14.07.2016

Художественный руководитель Театра.doc Михаил Угаров рассказал в интервью DW об остановившемся времени, рассерженных россиянах и о том, почему его театр никто не может закрыть.
:circa 1835: Russian poet and novelist Aleksandr Sergeyevich Pushkin (1799 - 1837), whose most famous works include 'Boris Godunov' and the epic poem 'Eugene Onegin'. A painting by Tropinin. (Photo by Hulton Archive/Getty Images)

В Москве отменили Пушкина и деньги 12.06.2016

Спектакль "Пушкин и деньги" Театра.doc, который должен был пройти в День России, московские власти отменили. Почему? DW решила выяснить это у режиссера спектакля Анастасии Патлай.
Pressebild 3 © IIPM / Maxim Lee Die Jury

Австрийские мигранты и московские процессы: что может театр сегодня 22.03.2016

Можно ли "разыграть" судебное разбирательство, да еще на серьезном, профессиональном уровне? Да хоть на крыше!
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