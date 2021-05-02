На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Театр.doc".
Внимание: контент страницы включает статьи, фотогалереи и видеосюжеты и генерируется автоматически на основании ключевых слов.
Петр Павленский прокомментировал обвинения в сексуальном насилии, которые выдвинула против него и его гражданской жены актриса Театр.doc Анастасия Слонина. По мнению Павленского, его таким образом пытаются "ликвидировать из политического контекста".