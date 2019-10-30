Татуировки: как к ним относятся немцы в жизни и на работе

Татуировка есть у каждого пятого в Германии, отмечает немецкий журнал Apotheken Umschau. В возрастной группе от 20 до 29 лет каждый второй имеет на теле перманентный рисунок.

С татуировкой на собеседование

Стоит ли нарочито демонстрировать татуировку на cобеседовании, когда устраиваешься на работу? "При первом знакомстве с работодателем татуировку все-таки лучше не показывать, - считает Катарина Штарлай (Katharina Starlay), дизайнер и член Немецкого совета по этикету (Deutscher Knigge-Rat). - Это будет означать, что вы концентрируетесь на главном, содержательной части вашего разговора, а не пытаетесь в первую очередь привлечь внимание к собственной персоне".

При этом, как уточняет немецкий эксперт по вопросам стиля и моды, о том, что татуировка у вас есть, можно и даже нужно сообщить в процессе беседы - чтобы понять отношение работодателя. Но ваше поведение не должно подпадать под формулу "пришел и удивил". Вы не стараетесь кому-то что-то доказать, а просто информируете.

В целом член Немецкого совета по этикету подтверждает выводы последних исследований: "Наличие татуировки у человека в наши дни уже не делает его исключительным. Татуировки настолько прочно укоренились в обществе, что мы уже порой не замечаем, есть они или нет. В целом татуировки требуют такого же толерантного отношения, как и многие другие темы".

Татуировка как модное явление

Хотя общество уже привыкло к татуировкам, скандалы с неуместными изображениями время от времени возникают в самых разных сферах. Вспомним историю, когда на фестивале музыки Рихарда Вагнера (Richard Wagner) в Байройте вынужден был сняться с титульной партии в спектакле "Летучий голландец" российский певец Евгений Никитин. Причина - наличие на его теле татуировок, трактованных как "нацистские".

Существуют ли вообще табу? "Конечно, они есть. Запрещаются татуировки с дискриминирующими и превозносящими насилие изображениями", - подчеркивает Катарина Штарлай. По ее словам, татуировки сегодня наносят на тело представители всех профессий, всех слоев населения. "Раньше татуировки, пока на них не пришла мода, чаще всего указывали на принадлежность человека к той или иной группировке - как правило, криминальной. На подсознательном уровне мы по-прежнему, так или иначе, считываем эту информацию", - говорит автор вышедшей недавно в Германии книги "Татуировки в профессии". Однако сегодня татуировки могут носить и стражи порядка. Правда, полицейским в Германии запрещено иметь татуировки и пирсинг на видных местах. Если же они закрыты униформой, а сами изображения не противоречат правовым нормам, то никаких проблем не возникнет.

Татуировка и бизнес

Если в быту обсуждать татуировки и их носителей уже не принято, то совсем другое дело - деловые круги. Чтобы тату не вызвала недоразумений и неприятных последствий для бизнеса, компаниям следует открыто говорить на эту тему со своими сотрудниками. Важно понимать, на какого клиента вы работаете. В своей книге автор приводит пример немецкого концерна SAP. "Там считают, что сотрудники сами в состоянии оценить ситуацию, когда татуировку можно показывать, а когда ее лучше скрыть", - цитирует Штарлай руководителя отдела кадров.

Другой пример - фирма, работающая в сфере строительных материалов. В компании разделяют клиентов на две группы. Первая - это непосредственные покупатели: они к татуировкам относятся легко. Вторая - это крупные заказчики, архитекторы: они относятся к тату сдержанно. В общении с заказчиками сотрудники фирмы не выставляют свои нательные рисунки напоказ.

Для тех, кто живет и работает в Германии, у нашего эксперта есть несколько практических советов. "В деловых кругах до сих пор действовало правило "допускается все, что скрывает майка". Сегодня порог чувствительности сместился. Фирмы стали более терпимо относиться к этому модному явлению. Главное, чтобы обладатель татуировки, чувствовал себя комфортно. Топ-менеджер в элегантном платье может позволить себе показать татуировку на шее на корпоративном вечере. "Делая татуировку, помните о том, что это решение - на всю жизнь. Даже современные методы по удалению татуировок не всегда гарантируют стопроцентный результат", - предупреждает автор книги о татуировках на работе. Рисунок на теле - дело глубоко личное. Главное, чтобы мастер по нанесению татуировок понимал это, а не рассматривал клиента как полотно для своих художественных фантазий.

Интересно, что желание стать обладателем татуировки немецкий эксперт трактует как стремление человека сохранить свою индивидуальность. "Татуировка - это то личное, что позволяет человеку выделяться, чувствовать себя не таким, как все, и при этом оставаться самим собой. Это некий протест против желания работодателя сделать из коллектива что-то однородное", - объясняет Катарина Штарлай.

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