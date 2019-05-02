Танцы отменяются: когда и за что закрывали вечеринки в России

Сотни непонимающих молодых людей, строгие лица полицейских, внимательно изучающих документы. Все это происходит в одном из бывших цехов советского завода по производству электровакуумных приборов в Москве. Теперь это клуб "Плутон", а раньше так назывался сам завод. Предновогодний концерт андеграундной группы Interchain закончился ровно через 20 минут после начала.

Уже после станет известно, что эта была обычная проверка площадки - полицию интересовала лицензия на реализацию алкоголя. Почему ее нужно было устраивать во время мероприятия, а не до или после - непонятно. Организаторам концерта, клубу "Плутон", пришлось отменить вечеринку и понести убытки.

Через несколько месяцев полиция приехала на другую московскую площадку - в клуб "Модуль", он тоже находится в бывшей промзоне. Ночью 28 февраля был рейд полиции по выявлению нелегальных мигрантов, но по дороге заехали в ночной клуб. Вопросы у правоохранителей возникли к продаже алкоголя. Опять же проверку устроили в переполненном людьми зале, заодно обыскав и собравшихся.

У проверок клубов нет системы

Организаторы вечеринок уверены, что проверки не имеют за собой никакой осознанной политики и системы. К кому придут, когда и зачем - ответить никто не может. Если раньше искали наркотики, то теперь, уверяют промоутеры, слабое звено - продажа алкоголя. В "Плутоне" претензии возникли и к реализации сувенирных футболок без кассового аппарата.

Виталий Юртаев

"У нас спокойный район, не дадим здесь устроить притон!" Под таким лозунгом закрывали соседний клуб "Рабица", делится впечатлениями Виталий Юртаев, промоутер клуба "Модуль". Он, как и другие организаторы вечеринок, подчеркивает, что речь идет об официально действующих заведениях. "Приходится нанимать специальных людей, которые умеют "правильно" разговаривать с властями. Они занимаются всеми согласованиями, разрешением различных бюрократических вопросов", - признается организатор фестиваля электронной музыки Signal Андрей Морозов. Он уже несколько лет устраивает рэйвы на открытом воздухе в Калужской области.

Запрещали концерты рэперов, теперь - ночные клубы

В 2018 году в России активно гоняли рэперов. Было отменено несколько десятков концертов по всей стране. Поднятый шум дошел до Кремля. 6 декабря, за круглым столом в Госдуме рэперы Птаха и Жиган рассуждали о влиянии музыки на молодежь. Комментировать ситуацию пришлось и президенту. "Рэп держится на трех китах: секс, наркотики и протест", - отметил Владимир Путин 15 декабря 2018 года на Совете по культуре и искусству. Российского президента, по его словам, больше всего беспокоило распространение наркотиков. Но формальным поводом для отмены выступлений Хаски, Элджея и других были, как правило, претензии к текстам песен или угрозы в адрес исполнителей.

Клуб "Модуль" в Москве

Пределами Москвы проверки ночных клубов не ограничиваются. 28 апреля 2017 года в Петербурге неизвестный пришел к команде клуба "Арма 17" и настойчиво просил не проводить вечеринку на бывшем заводе "Арсенал". Запись этого разговора промоутеры выложили в сеть. Мужчина представился как "прохожий" и "гражданин Советского Союза". Владельцы помещения тут же расторгли договор аренды, отключили электричество и все это за несколько часов до начала.

Ранее у "Arma 17" из-за проблем с властями Москвы сорвались три вечеринки. Префектура требовала согласовать проведение мероприятия, хотя регулярные вечеринки не требуют дополнительных разрешений. "Арма 17" регулярно входит в список лучших клубов мира по версии британского журнала DJmag. На какое-то время промоутеры уехали из страны и проводили свои мероприятия в Германии. В этом году решили вернуться в Россию для того, чтобы открыть новый клуб. Интересно, что там будут проходить и дневные мероприятия.

Клубы - вечная проблема "отцов и детей"?

Потусоваться в светлое время суток теперь можно и в "Плутоне". Теперь это не просто ночной клуб, а культурный центр. "Сейчас мы работаем днем, у нас проходят лекции. Так недавно мы рассказывали подросткам про историю рэпа", - делится директор культурного центра "Плутон" Артем Акимов. И надеется, что со временем идея различных дневных активностей снизит градус напряжения с властями.

Пока же ночные клубы остаются местом порочным. "Тот, кто не спит дома, тот потенциальный преступник, тунеядец или наркоман. Эта проблема "отцов и детей" лечится временем, - уверен Виталий Юртаев. - Как только сменится поколение, которое сейчас принимает решения, поменяется и отношение ко всем молодежным субкультурам".

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