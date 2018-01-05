 ″Талибан″ разрешил деятельность Красного Креста на своей территории | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 15.09.2019

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Мир

"Талибан" разрешил деятельность Красного Креста на своей территории

Талибы запретили Красному Кресту действовать на подконтрольных им территориях Афаганиста в апреле. Теперь боевики пообещали обеспечивать безопасность сотрудников миссии.

Автомобиль Международного комитета Красного Креста в афганском городе Кундуз (фото из архива)

Автомобиль Международного комитета Красного Креста в афганском городе Кундуз (фото из архива)

После вынужденного перерыва, продлившегося пять месяцев, Международный комитет Красного Креста (МККК) в полном объеме возобновил свою работу в Афганистане. Радикальное исламистское движение "Талибан" приостановило запрет на деятельность Красного Креста на подконтрольных им территориях. В заявлении исламистов, опубликованном в воскресенье, 15 сентября, говорится, что теперь талибы должны обеспечить безопасность сотрудников МККК, которые оказывают гуманитарную помощь в пострадавшей от гражданской войны стране.

Представитель МККК в Афганистане Роя Мусави заявила, что сотрудники Красного Креста снова начали действовать во всех частях страны. В основном они посещают военнопленных, а также занимаются захоронением погибших.

Контекст

Два дня в Дохе за закрытыми дверями представители талибов и властей Афганистана вели переговоры. Это смелый шаг, но вовсе не гарантия мира для страны, считает Сандра Петерсман. (09.07.2019)

"Мы уйдем в нужное время", - заявил Трамп об американской миссии в Афганистане. После теракта в Кабуле и отмены встречи в Кэмп-Дэвиде переговоры с "Талибаном" завершены. "Талибан" объявил о возвращении к джихаду. (10.09.2019)

Исламисты наложили запрет на деятельность Красного Креста, а также Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в апреле за проведение "подозрительных действий" во время кампании по вакцинации. Более половина территории Афганистана в настоящий момент находится под контролем "Талибана". 

Прекращение переговоров США и "Талибана"

Несколько дней назад президент США Дональд Трамп объявил об отмене секретных переговоров с представителями "Талибана" и президентом Афганистана Ашрафом Гани в Вашингтоне. Трамп принял это решение в связи с терактом в Кабуле, у несшем жизни не менее 16 человек, среди которых был американский военнослужащий. "Талибан" взял на себя ответственность за этот теракт.

Позднее Трамп объявил об окончательном крахе мирных переговоров с радикальным исламистским движением. В ответ на это представитель талибов Забиулла Муджахид заявил, что США совсем скоро "пожалеют" о своем решении выйти из диалога.

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