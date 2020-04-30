Так капитулировал Берлин

16 апреля 1945 года Красная армия начала прорыв в сторону Берлина. Наступление шло широким фронтом. Операция продолжалась две недели и закончилась 2 мая капитуляцией городского гарнизона Берлина.

Почему Берлин не взяли западные союзники?

Многие историки в настоящее время придерживаются мнения, что попытки союзников захватить Берлин могли бы иметь для них негативные последствия и осложнить и без того напряженные отношения с Москвой. Кроме того, было очевидным, что нацисты попытаются использовать столицу в качестве "яблока раздора". Отнимать у Сталина "победный трофей" после всех понесенных СССР лишений в политическом плане сулило мало хорошего, отметил в интервью DW Петер Либ (Peter Lieb) - историк из Центра военной истории и общественных наук бундесвера в Потсдаме и автор недавно опубликованной книги о Берлинской операции "Битва за Берлин и конец "третьего рейха". 1945"/"Die Schlacht um Berlin und das Ende des Dritten Reichs. 1945".

Кроме того, взятие столицы могло обойтись союзникам слишком дорого. Верховный главнокомандующий союзными экспедиционными силами в Европе Дуайт Эйзенхауэр, как указывает Либ, исходил из 100 тысяч погибших при штурме Берлина - как минимум. Эйзенхауэр со всей ясностью говорил, что разрушенный бомбардировками город не стоит даже одной жизни американского солдата. Более того, западным союзникам при разделении Германии и так досталась бы часть столицы.

Штурм Берлина в 1945 году "Что посеял, то и пожнешь - от суда не уйдешь". Советские солдаты в освобожденном Берлине. Битва за город продолжалась с 16 апреля по 2 мая 1945 года. В этой фотогалерее собраны некоторые фотографии, сделанные 75 лет назад в Берлине и на подступах к городу.

Штурм Берлина в 1945 году Советская артиллерия на окраине города приступает к обстрелу Берлина.

Штурм Берлина в 1945 году Уличные бои в городе во время штурма Берлина.

Штурм Берлина в 1945 году Советский танк проезжает мимо надписи "Берлин останется немецким".

Штурм Берлина в 1945 году Советские солдаты готовят к выстрелу противотанковое орудие в районе Кёпеник на юго-востоке Берлина.

Штурм Берлина в 1945 году Плакат "Вперед, сталинградцы, победа близка!" - одна из фотографий, сделанных в Берлине военным корреспондентом Евгением Халдеем. Кадр, предположительно, постановочный.

Штурм Берлина в 1945 году Красноармейцы во время штурма Берлина продвигаются в сторону Рейхстага.

Штурм Берлина в 1945 году Разрушенный Рейхстаг.

Штурм Берлина в 1945 году Знамя Победы над Рейхстагом. Фотография Владимира Гребнева, сделанная 2 мая 1945 года после прекращения уличных боев в Берлине.

Штурм Берлина в 1945 году Предположительное место, на котором были сожжены трупы Адольфа Гитлера и Евы Браун, совершивших самоубийство 30 апреля 1945 года.

Штурм Берлина в 1945 году Солдаты Красной армии в здании рейхсканцелярии Адольфа Гитлера.

Штурм Берлина в 1945 году Немецкие солдаты, пытавшиеся избежать плена, переодевшись в женскую одежду. Фотография сделана 11 мая 1945 года.



Бои за Берлин

20 апреля, оповестив Гитлера (Adolf Hitler) в день его рождения о своем прорыве артиллерийским обстрелом, советские войска уже на следующий день достигли окраин Берлина. 25 апреля части 1-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов замкнули кольцо окружения вокруг столицы "третьего рейха". Но взятие города было еще впереди.

Берлин оказывал ожесточенное сопротивление. Город защищали отряды СС, немецкие части, отступавшие в ходе боев, ополчение, гитлерюгенд. Улицы были перекрыты баррикадами, здания превращены в огневые точки, подземные сооружения и метро - в лазареты и системы коммуникации. Одного сплошного фронта не было. Красноармейцам приходилось брать штурмом отдельно каждый квартал. Тут пригодился опыт Сталинграда, где каждый дом тоже был отдельной крепостью. С каждым днем кольцо все плотнее сжималось вокруг центра Берлина.

Уличные бои в городе во время штурма Берлина

Кульминацией штурма города стало, конечно, взятие Рейхстага. В сознании красноармейцев именно это здание было главным символом гитлеровской Германии. Между тем, здание, в котором до захвата власти нацистами заседал парламент Веймарской республики, у Гитлера большим почетом не пользовалось. Сердцем "третьего рейха" была рейхсканцелярия, во дворе которой в подземном бункере 30 апреля "фюрер" покончил жизнь самоубийством.

Бои за Рейхстаг продолжались несколько дней. И 30 апреля над зданием впервые появился красный флаг.

Нужен ли был штурм Берлина?

Осада Берлина была бы возможной альтернативой, считают некоторые исследователи и военные историки. Другие отмечают, что советские войска потеряли бы стратегическую инициативу, осаждая Берлин, и не ясно, чем блокада могла бы закончиться. "Гитлер никогда бы не сдался", - подчеркивает военный историк Петер Либ.

Войска западных держав весной 1945 года брали без боя многие немецкие города. В Берлине ситуация была иная, отмечает Петер Либ. Берлин заставляла обороняться не только преданность "фюреру", но и страх. Страх попасть в руки "русских". Страх быть повешенным за дезертирство. И до самого конца верили в победу мальчишки из гитлерюгенда, которых еще 20 апреля фюрер самолично благословлял на последний бой.

За две недели в боях за Берлин погибло не менее 100 тысяч красноармейцев. По другим оценкам - потери были гораздо более значительными...

Советская артиллерия на окраине города приступает к обстрелу Берлина

Вот что написал о значении Берлинской операции маршал Иван Конев в своих воспоминаниях: "Как теперь известно из истории, попытки Гитлера и его окружения добиться сепаратных соглашений с нашими союзниками не увенчались успехом. Мы и тогда, в период войны, не хотели верить, что наши союзники могут пойти на какой бы то ни было сговор с немецко-фашистским командованием. Однако в атмосфере того времени, насыщенной не только фактами, но и слухами, мы не вправе были абсолютно исключить и такую возможность. Это обстоятельство придавало Берлинской операции, я бы сказал, особую остроту. И уж во всяком случае нам приходилось считаться с тем, что, встав наконец перед необходимостью испить до дна горечь военного поражения, фашистские руководители предпочтут сдать Берлин американцам и англичанам, перед ними будут открывать путь, а с нами будут жестоко, до последнего солдата, сражаться…"

Новую информацию о событиях 75-летней давности могли бы дать пока еще засекреченные российские архивы, отмечает военный историк из Потсдама Петер Либ. Но в принципе среди историков нет разногласий по поводу оценки битвы за Берлин. Это было последнее крупное сражение Второй мировой войны в Европе и самое кровопролитное на территории Германии. Оно поставило точку в войне, подписав окончательный приговор "третьему рейху". И оно, помимо всего прочего, показало, резюмирует Петер Либ, насколько велико было недоверие среди союзников по антигитлеровской коалиции. Стало понятно, насколько непрочным был этот союз и что длительное противостояние Запада и Востока только начинается.

Смотрите также:

Мемориал в Трептов-парке Солдатское военное кладбище в Берлине Мемориал в Трептов-парке был воздвигнут в 1947-1949 годах. Главный памятник установлен на холме с мавзолеем.

Мемориал в Трептов-парке Солдатское военное кладбище в Берлине Воин-освободитель со спасенной девочкой на руках - центральный памятник мемориала в Трептов-парке.

Мемориал в Трептов-парке Солдатское военное кладбище в Берлине Монументальная мозаика в мавзолее.

Мемориал в Трептов-парке Солдатское военное кладбище в Берлине Барельеф с изображением Ордена Отечественной войны у входа в мемориал в Трептов-парке.

Мемориал в Трептов-парке Солдатское военное кладбище в Берлине Мемориальное поле с братскими могилами, чашами для вечного огня и двумя красными знаменами из гранита.

Мемориал в Трептов-парке Солдатское военное кладбище в Берлине Барельеф с идущими в атаку солдатами на одном из саркофагов.

Мемориал в Трептов-парке Солдатское военное кладбище в Берлине "Всё для фронта! Всё для победы!" - барельеф, посвященный поддержке армии в тылу.

Мемориал в Трептов-парке Солдатское военное кладбище в Берлине Цитата Сталина.

Мемориал в Трептов-парке Солдатское военное кладбище в Берлине Скульптура скорбящей женщины.

Мемориал в Трептов-парке Солдатское военное кладбище в Берлине Коленопреклоненный солдат около гранитного красного знамени. Автор: Максим Нелюбин

