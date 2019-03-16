Такса - культурное достояние Баварии (фото)

В столице Баварии Мюнхене состоялось шествие такс. Парад был организован по случаю специальной выставки, проходящей в одном из городских музеев.
Мюнхен • В воскресенье, 17 марта, в баварской столице состоялось шествие такс. Собачий парад был организован по случаю вставки "Осторожно, такса!" ("Vorsicht! Dackel"), проходящей в Городском музее Карла Валентина и Лизль Карлштадт (Valentin-Karlstadt-Musäum) до 21 мая. Музей, название которого пишется на особый лад через "Ä" вместо "E", был основан в Мюнхене участниками одного из самых известных комических дуэтов в Германии прошлого века.
Таксы долгое время были не только очень популярной здесь породой собак, но и являются частью мюнхенского и баварского фольклора - шуток, карикатур и так далее. В 1972 году такса Вальди даже стала талисманом мюнхенских Олимпийских игр.
Сейчас в баварской столице насчитывается около 600 собак этой породы. Ежегодно налог на собак, который платят их владельцы, приносит городской казне более 60 тысяч евро. Большими любителями такс в свое время были, в частности, актриса Роми Шнайдер (Romy Schneider) и принц-регент Луитпольд (Luitpold von Bayern). Отметим также, что в Баварии даже есть единственныйв своем роде в мире Музей такс - правда, не в Мюнхене, а в Пассау.
Во всей Германии также широко используется такое понятие, как Dackelblick, то есть дословно - взгляд таксы. Если на вас кто-то смотрит такими ласковыми и нежными глазами, то отказать в какой-то просьбе или каком-то пожелании практически невозможно - и собаке, и человеку.
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