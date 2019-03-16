Такса - культурное достояние Баварии (фото)

Мюнхен • В воскресенье, 17 марта, в баварской столице состоялось шествие такс. Собачий парад был организован по случаю вставки "Осторожно, такса!" ("Vorsicht! Dackel"), проходящей в Городском музее Карла Валентина и Лизль Карлштадт (Valentin-Karlstadt-Musäum) до 21 мая. Музей, название которого пишется на особый лад через "Ä" вместо "E", был основан в Мюнхене участниками одного из самых известных комических дуэтов в Германии прошлого века.

Таксы долгое время были не только очень популярной здесь породой собак, но и являются частью мюнхенского и баварского фольклора - шуток, карикатур и так далее. В 1972 году такса Вальди даже стала талисманом мюнхенских Олимпийских игр.

Сейчас в баварской столице насчитывается около 600 собак этой породы. Ежегодно налог на собак, который платят их владельцы, приносит городской казне более 60 тысяч евро. Большими любителями такс в свое время были, в частности, актриса Роми Шнайдер (Romy Schneider) и принц-регент Луитпольд (Luitpold von Bayern). Отметим также, что в Баварии даже есть единственныйв своем роде в мире Музей такс - правда, не в Мюнхене, а в Пассау.

Во всей Германии также широко используется такое понятие, как Dackelblick, то есть дословно - взгляд таксы. Если на вас кто-то смотрит такими ласковыми и нежными глазами, то отказать в какой-то просьбе или каком-то пожелании практически невозможно - и собаке, и человеку.

Смотрите также:

Популярные породы собак, выведенные в Германии

10 пород собак, выведенных в Германии Немецкий дог Этот дог был внесен в 2010 году в Книгу рекордов Гинесса как самая большая собака в мире. Его вес на тот момент составлял 111 килограммов.

10 пород собак, выведенных в Германии Американский эскимосский шпиц? Когда "немецкий шпиц" был привезен в Америку, а было это сразу после окончания Первой мировой войны, его переименовали в "американского шпица", поскольку в те времена в Штатах были распространены антинемецкие чувства. С тех пор порода претерпела изменения. Кинологи разных организаций до сих пор не пришли к единому мнению: считать породу, проживающую в США, "немецкой" или "американской".

10 пород собак, выведенных в Германии Немецкий боксер В 1895 году в Мюнхене представили новую породу, получившуюся в результате многолетнего скрещивания бульдогов и мастифов. Кинологи до сих пор не могут ответить на вопрос: почему эту собаку назвали именно "боксером"?

10 пород собак, выведенных в Германии Такса Название охотничьей породы Dachshund или Dackel (такса) происходит от слов Dachs (барсук) и Hund (собака), потому что таксы использовались для поиска и охоты на барсуков и других норных животных. У Чехова были две таксы: Бром Исаич и Хина Марковна. Антон Павлович как-то написал про них: "... безобразной наружности собаки. Лапы кривые, тела длинные, но ум необыкновенный".

10 пород собак, выведенных в Германии Малый мюнстерлендер Малый мюнстерлендер обязан своим происхождением немецкому кинологу Эдмунду Лёнсу (Edmund Löns), начавшему работать над созданием этой породы в далеком 1902 году. Очень высокие требования к стандартам разведения не позволили этой собаке обрести широкую популярность. Встречаются мюнстерлендеры довольно редко.

10 пород собак, выведенных в Германии Веймаранер Характерные черты - серебристая шерсть, необыкновенные глаза и привязанность к человеку, заложенная на генетическом уровне. Выведена была эта порода собак на родине Гете - в Веймаре.

10 пород собак, выведенных в Германии Доберман Неподалеку от Веймара находится городок Апольда. Здесь в XIX веке проживал судебный служащий Фридрих Луис Доберман (Friedrich Louis Dobermann). Он интересовался разведением собак. Путем скрещивания пинчеров, веймарских легавых и пойнтеров появилась новая порода, которая позже стала носить его имя - доберман.

10 пород собак, выведенных в Германии Ротвейлер Есть разные версии происхождения ротвейлера. Одна из них гласит, что порода, в нынешнем ее виде, была выведена в немецком городе Ротвайль в XVIII веке. В центре родного города ротвейлеру установлен небольшой бронзовый памятник.

10 пород собак, выведенных в Германии Немецкая овчарка Выведение породы было организовано с размахом, участвовали в нем немецкие заводчики пастушьих собак со всей страны. И в 1899 году немецкая овчарка впервые была официально показана на всегерманской выставке собак. Сегодня овчарок используют во всем мире в качестве полицейских собак, спасателей и поводырей.

10 пород собак, выведенных в Германии Шнауцер Шнауцеры появились в Баварии. Работа с формированием и закреплением породных признаков началась в середине XIX века. В 1879 году на собачьей выставке в Ганновере был представлен жесткошерстный пес по кличке Шнауцер -он и дал название породе. Автор: Конор Диллон, Виктор Вайц



______________

Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?" или читайте нас в WhatsApp