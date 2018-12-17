"Такие же дети": как в Москве помогают детям из семей беженцев и мигрантов

"Какая я молодец!" - четырехлетняя Жаннет из Конго показывает наклеенного на зеленую бумагу снеговика из ваты. Подождав, когда все похвалят работу, она берет карандаш и дрожащими буквами подписывает в углу свое имя на русском. Чтобы никто не перепутал такую красивую поделку с чужой некрасивой.

Жаннет - одна из восьми детей, посещающих младшую группу центра "Такие же дети", всего здесь работают с почти 90 детьми и подростками в возрасте от 3 до 18 лет. Все они - из семей беженцев и мигрантов. Их родители прибыли в Россию из Сирии, Афганистана, Кот-д’Ивуара, Конго, Нигерии, Камеруна, Анголы, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Египта и многих других стран.

Русский язык для детей из семей мигрантов и беженцев

"Такие же дети" - одна из немногих организаций, которая помогает в Москве детям из семей беженцев и мигрантов. Появился этот центр в 1996 году, когда после чеченских войн в столицу РФ хлынул поток беженцев. Тогда проект назывался Центр адаптации и обучения детей беженцев, и работал он при комитете "Гражданское содействие" - организации, занимающейся правовой помощью мигрантам.

Сейчас интеграционный центр существует отдельно и самостоятельно, на данный момент в нем шесть различных образовательных программ для учеников разного уровня и нужд. Например, есть два курса для дошкольников - подготовка к школе с изучением основ письма и счета и занятия в игровой форме для самых маленьких детей от 3 до 6 лет. Их задача - в игровой форме помочь детям научиться общаться друг с другом, помочь социализироваться и освоить основы языка.

Детей мигрантов и беженцев в центре "Такие же дети" учат не только русскому языку

"Младших детей еще рано учить на настоящих уроках, - рассказывает волонтер проекта Екатерина. - Поэтому у нас есть специальные игры, мы садимся в круг и что-то вместе делаем - дети делают все, что им хочется, а в процессе педагог или волонтер объясняет какие-то вещи, новые слова, и ребенок их постепенно схватывает. И такая система работает. Например, когда я пришла сюда год назад, один из мальчиков совсем не говорил по-русски, а сейчас вот играют, общаются".

Для детей школьного возраста программы отдельные: те, кому не удалось попасть в школу, могут изучать основные предметы (русский и английский языки, математику) в центре вместе с волонтерами и преподавателями. Также можно заниматься дополнительно - если в школу ребенок все же пошел, но из-за долгого пропуска занятий или по еще каким-то причинам у него возникли проблемы с учебой. Кроме того, можно получить помощь для поступления в университет или колледж, попросить совета при поиске работы или в других важных вопросах.

Не только школьная программа, но и творческие занятия

"Мы не можем давать полноценное образование или полностью заместить школу, мы не образовательное учреждение. Но базовые знания языка, математики или других предметов необходимы детям", - говорят сотрудники центра. Помимо изучения школьной программы в центре есть творческие занятия, направление которых меняется раз в семестр - это может быть театр, знакомство с профессиями или рисование. Центр также сотрудничает с музеями, в которые детей приглашают на интерактивные занятия, например, на данный момент идет совместная программа с Политехническим.

Лишь 10% пытающихся попасть в российские школы детей из семей мигрантов в итоге добиваются цели

"Часто бывает так, что подросток уже выучил язык, хорошо говорит, но все равно у него нет каких-то мест в городе, куда он может пойти, где может общаться и с которыми хорошо знаком. Поэтому мы стараемся куда-то выводить детей, расширять нашу городскую географию", - объясняет директор центра Марина Обмолова.

Сейчас под ее началом шесть сотрудников и около 100 волонтеров. Волонтеры не только проводят занятия, но и ведут социальные сети, делают фотографии и видео, организуют праздники и другие мероприятия. Часто волонтеры - это студенты педагогических и психологических отделений вузов.

Почему детям мигрантов и беженцев сложно попасть в школы в РФ

По данным центра "Такие же дети", в Москве и Подмосковье живут более 50 000 детей с опытом вынужденного переселения. Они приехали в Россию вместе с родителями, бежавшими от военных действий, экономических проблем или покинувшими родные страны по другим причинам. В большинстве случаев такие дети не знают или плохо знают русский язык.

Многим детям мигрантов приходится начинать изучение русского языка с нуля

Государственной программы адаптации и помощи мигрантам и людям, ищущим убежище в России, в стране не существует, указывают в центре "Такие же дети". Также никто не занимается их образованием, устроить ребенка в школу практически невозможно. По словам Марины Обмоловой, только 10 процентов из всех пытающихся попасть в российские школы детей из семей мигрантов и беженцев в итоге добиваются этой цели. Главная проблема в данном случае - в отсутствии регистрации по месту жительства и устройстве сайта госуслуг.

"По закону, чтобы отдать ребенка учиться, вам нужно зайти на сайт госуслуг, зарегистрироваться и выбрать школу, в которую вы его отдаете. Но для этого нужно ввести данные о регистрации по месту жительства. Естественно, что у людей, которые приехали сюда как беженцы или мигранты, нет собственного жилья и регистрации. Соответственно, они не могут зарегистрироваться на сайте и дать своим детям образование", - констатирует Обмолова.

Сама процедура принятия детей в школу через этот сайт нарушает законодательство, причем не только международное, но и российское, указывают правозащитники. Согласно Конституции РФ, федеральному закону "Об образовании" и Конвенции о защите прав и основных свобод человека, у каждого ребенка есть право на бесплатное среднее образование.

Нужны педагоги для мультикультурных классов

Когда все же удается записать таких детей в российские школы (часто за пределами Москвы это бывает сделать легче, чем в столице), возникает другая проблема - необходимость обучить учителей работе с ними. В стране очень мало программ по подготовке специалистов для преподавания в мультикультурных классах, а также для обучения русскому языку как иностранному.

Одна из немногих таких программ работает в НИУ ВШЭ, и его специалисты оказывают поддержку центру. В целом, отмечает Обмолова, проектов по помощи беженцам и мигрантам немного - в Москве помимо центра "Такие же дети" это комитет "Гражданское содействие" и Агентство по делам беженцев ООН, в Петербурге - организация "Дети Петербурга".

Нет такой программы на государственном уровне, которая бы говорила, что если вы оказались в России, то мы вас поселим, дадим пищу и кров, поможем с документами; человек оказывается предоставлен сам себе, сетует директор центра "Такие же дети". Для того чтобы повысить уровень специалистов, работающих с детьми из семей мигрантов и беженцев, "Такие же дети" проводят совместно с фондом Oxfam всероссийские семинары для педагогов из регионов. И они, по словам Марины Обмоловой, становятся все популярнее. На первый семинар в 2017 году приехало 20 человек, а в последнем приняли участие уже более 100 специалистов.

"В министерстве образования существование проблемы не признают, - отмечает Обмолова. - При этом мне звонят из школ и говорят: "У нас очень много детей из Средней Азии или Афганистана. Мы не знаем, что с ними делать, они плохо понимают русский язык. Мы не знаем, как их учить".

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