 Таиланд приостановил высылку бежавшей от насилия в семье саудовской гражданки | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 07.01.2019

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Мир

Таиланд приостановил высылку бежавшей от насилия в семье саудовской гражданки

18-летняя подданная Саудовской Аравии бежала с родины из-за насилия в семье и хотела просить убежища в Австралии. Власти Таиланда, где она оказалась транзитом, не позволили ей продолжить путь, но и не стали высылать.

Рахаф Мохаммед аль-Кунун в гостиничном номере в аэропорту Бангкока

Рахаф Мохаммед аль-Кунун в гостиничном номере в аэропорту Бангкока

Власти Таиланда не намерены в скором времени высылать из страны бежавшую с родины подданную Саудовской Аравии. "Если она не хочет домой, мы не можем отправить ее обратно. Мы не будем ее принуждать", - заявил в понедельник, 7 января, глава таиландской иммиграционной полиции королевства Сурачет Хакпарн.

Контекст

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18-летняя Рахаф Мохаммед аль-Кунун утверждает, что подвергается насилию и угрозам со стороны членов ее собственной семьи. Вечером 5 января, по данным правозащитной организации Human Rights Watch, она приземлилась рейсом из Кувейта в аэропорту Бангкока, где ее встретили сотрудники саудовского посольства. Они отобрали у девушки паспорт, добиваясь ее возвращения в Кувейт.

Местные власти воспрепятствовали дальнейшему пути аль-Кунун в Австралию, где она намерена подать прошение о предоставлении убежища. На кадрах видеозаписи, обнародованной в интернете, видно, что девушка забаррикадировалась мебелью в гостиничной комнате в аэропорту Бангкока.

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    Автор: Никита Баталов


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Thailand: Allow Fleeing Saudi Woman to Seek Refuge

Аудио- и видеофайлы по теме

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Несовершеннолетние жены и сексуальное насилие в Турции - "Европа в фокусе"  

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