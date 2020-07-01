 ″С 1 июля мы в диктатуре″: недовольные поправками москвичи провели акцию | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 01.07.2020

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Россия

"С 1 июля мы в диктатуре": недовольные поправками москвичи провели акцию

Противники поправок к Конституции РФ собрались в последний день голосования в центре Москвы. Акция протеста прошла мирно. Репортаж DW.

Акция против поправок к конституции на Пушкинской площади в Москве

Акция против поправок к конституции на Пушкинской площади в Москве

"Обсудить результаты голосования" по внесению поправок к конституции предложил днем 1 июля в своем телеграм-канале исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров. "Удобнее всего будет поговорить в центре города", - написал он и указал в качестве места встречи Пушкинскую площадь. Ближе к 18 часам у памятника Александру Пушкину собралось более сотни человек. Всего в акции приняли участие несколько сотен противников поправок.

Полицейский сувенир - черная маска

В своем обращении к подписчикам Андрей Пивоваров призвал "не забывать про социальную дистанцию". Однако призыву не вняли - собравшиеся у памятника Пушкину стояли вплотную друг к другу и сидели на лавочках и парапетах чуть ли не друг у друга на коленках. Несмотря на это, полиция, которой на площади было очень мало, не предпринимала никаких попыток помешать участникам мероприятия. Громкоговорители непривычно молчали. Автозаки и автобусы с ОМОНом и бойцами Росгвардии были припаркованы позади сквера у кинотеатра "Россия".

Полицейская раздает маски участникам акции против поправок к конституции на Пушкинской площади в Москве

Полицейская раздает маски участникам акции

Настоящий фурор вызвала девушка-полицейская, внезапно появившаяся в толпе с пакетиком черных масок, которые она доставала по одной и протягивала желающим. В окружении журналистов она проследовала через сквер, тихо повторяя: "Уважаемые граждане, соблюдайте, пожалуйста, социальную дистанцию и возьмите маски". Маски действительно были надеты далеко не на всех. Те же, кто их использовал, сделали частью протестного "маскарада" - у многих на маске был нарисован крестный крест, как бы перечеркивающий рот, или слово "нет". Некоторые пришли в карнавальных костюмах - например, молодой человек с головой лягушки. Журналисты пытались понять, что он хочет сказать своим видом. Но он отвечал, что "просто сидит".

Андрей Пивоваров на акции против поправок к конституции в Москве на Пушкинской площади

Андрей Пивоваров на акции в Москве

Сам Андрей Пивоваров появился у памятника спустя десять минут после начала акции и еще раз подчеркнул, что это не митинг, а "просто люди пришли поговорить". По этой причине он не опасается привлечения к ответственности за организацию несанкционированного мероприятия. Пивоваров объяснил, что идея собраться пришла ему в голову, когда стало очевидным, что объявляемые властями предварительные итоги голосования не соответствуют действительности, поскольку резко расходятся с результатами экзит-поллов, проведенных кампанией "Нет!" в заключительный день голосования. Согласно ее данным, по Москве 55% опрошенных высказались против поправок, 45% - за. ЦИК утверждает, что в столице поправки поддержали более 65% проголосовавших.

"Лучшая поправка - Путина в отставку!"

Когда стало понятным, что задержаний не будет, участники осмелели и начали скандировать. Звучали как старые лозунги "Россия будет свободной", "Путин - вор", "Свободу политзаключенным", так и новые, например - "Долой царя" и "Лучшая поправка - Путина в отставку!". Однако и на них полиция никак не реагировала. Муниципальный депутат Сергей Цукасов, пришедший на акцию в маске с надписью "Нет", сказал, что сам он уже получил телеграмму о составлении на него протокола за одиночный пикет у станции метро "Алексеевская" по статье о нарушении режима самоизоляции, хотя он в Москве уже снят.

Участница акции против поправок к конституции на Пушкинской площади в Москве

Тем не менее, ни один из участников не сказал, что опасается штрафов или задержания. В частности, Иван с надписью на футболке "Путин, похорони меня заживо, как моряков с "Курска" заявил DW, что ничего не боится, а слоган выбрал, поскольку считает, что "с "Курска" начались все "подвиги" нынешнего российского президента". Девушка с плакатом, призывающим отпустить Юлию Цветкову (художницу, которая более семи месяцев находится под домашним арестом; она признана политзаключенной центром "Мемориал"), сказала, что уже бывала задержана и также не боится.

Участники мероприятия указали на то, что в происходящем есть однозначный позитив - начинается новая жизнь. По словам представительницы кампании "Нет!" Марины Литвинович, изначально было ясно, что большинство людей против поправок, это подтвердили и экзит-поллы, проведенные активистами 1 июля, однако власти объявляют противоположный результат. "Это самое главное - обозначилась новая прослойка людей и новая политическая атмосфера", - сказала она, не исключив того, что на базе кампании "Нет!" может быть создана политическая партия, поскольку новым людям нужно "политическое представительство".

Юлия Галямина с плакатом Долой царя на акции против поправок к конституции в Москве

Юлия Галямина

Ближе к концу акции на подножку памятника поднялась кандидат в депутаты Мосгордумы Юлия Галямина с плакатом "Долой царя". Она также заявила, что с 1 июля в России началась новая жизнь. "Мы теперь уже в официальной диктатуре. Общество должно наконец осознать свой политический интерес - и это не Путин, не диктатура, а свобода", - сказала она.

"Винтить-то будут?" - спросил около девяти вечера своего приятеля парень, сидящий на парапете. "Сначала через громкоговоритель предупредят, - ответил ему тот. - У нас же демократия. Конституцию читал? Старую…" И оба засмеялись.

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    Автор: Сергей Елкин


 

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