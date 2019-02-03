С чем идут на выборы Порошенко, Тимошенко и Зеленский

Украинцы в конце марта будут выбирать нового президента. Явного фаворита пока нет. Удержится ли Порошенко, будет ли праздновать триумф Тимошенко или же страну возглавит Зеленский?
В Украине в воскресенье, 3 февраля, завершился прием документов от желающих зарегистрироваться в качестве кандидатов и принять участие в президентских выборах 31 марта. Их число измеряется десятками. В отличие от 2014 года, однозначного фаворита на нынешнем этапе президентской гонки сейчас нет, позиции в тройке лидеров в соцопросах меняются.
Рекордное число претендентов, намеренных побороться за президентское кресло, усложняет прогноз. Второй тур выборов называют почти неизбежным. Вероятной считается решающая дуэль между действующим президентом Петром Порошенко и бывшим премьером Юлией Тимошенко, но возможны сюрпризы. На чьи имена стоит обратить внимание? Есть ли пророссийские кандидаты? Обзор от DW.
Тимошенко - фаворит с грузом из прошлого
Юлия Тимошенко, возможно, стоит на пороге главной победы в своей политической карьере. После того, как она с небольшим отрывом проиграла Виктору Януковичу в 2010 году и четко уступила Петру Порошенко в 2014, сейчас ее шансы стать первой женщиной-президентом Украины, похоже, лучше. Многие считают ее вероятным фаворитом предвыборной гонки.
58-летняя Тимошенко идет на выборы с новым имиджем - впервые без своей легендарной косы, которой она запомнилась во времена "оранжевой революции" 2004 года. Она обещает украинцам "новый путь", хотя сама олицетворяет старые элиты. За минувшие более чем 20 лет уроженка Днепра (до 2016 года Днепропетровск. - Ред.) дважды была премьером, дважды сидела в тюрьме по политическим мотивам и после каждого поражения возвращалась в строй. Находясь последние годы в оппозиции, она смогла удержать и расширить свой электорат. Больших усилий это не стоило. Продолжающаяся война в Донбассе, обеднение населения и слабые успехи в борьбе с коррупцией привели к обвалу популярности президента Порошенко, ее давнего соперника.
В избирательной кампании Тимошенко обещает вернуть Украине "величие", а ее гражданам - "ощущение счастья и достоинства". Помимо прочего, она планирует снижение цен на газ для населения вдвое. Рост цен в целом украинцы называют одной из главных своих проблем.
Один из ключевых пунктов ее избирательной программы - реформа Конституции, которую она хочет принять на референдуме еще до парламентских выборов осенью этого года. Тимошенко хочет установить в Украине парламентскую демократию, как в Германии. Сама она называет это "парламентской формой правления канцлерского типа". Без согласия нынешнего парламента такая реформа кажется трудно выполнимой.
Критики обвиняют Тимошенко в популизме и предупреждают, что в случае ее прихода к власти возможна более дружественная по отношению к России политика. Пойдет ли Тимошенко на сближение с Москвой, непонятно. Актуальных поводов для подозрений нет. Тимошенко обещает ускорить курс Украины в ЕС и НАТО. В любом случае, ее победа не гарантирована. У Тимошенко стабильно высокий антирейтинг, в том числе из-за груза прошлого - борьбы за власть с президентом Виктором Ющенко, которая ослабила страну.
Почему Порошенко может вновь стать президентом
Действующий президент борется за переизбрание. Поддержка 53-летнего Петра Порошенко долгое время была низкой, многие обозреватели сомневались, что ему удастся пройти во второй тур. При этом итоги правления выходца из Одесской области и миллионера неоднозначные.
Прежде всего, во внешней политике Порошенко добился нескольких важных успехов, среди которых - реализация соглашения об ассоциации с Евросоюзом, безвизовый режим и поставки оружия из США. На выборах Порошенко делает ставку на продолжение этой успешной для него линии и обещает в 2024 году подать заявку на вступление Украины в ЕС.
Слабость Порошенко - внутренняя политика и экономика. Президенту, среди прочего, не удалось ощутимо снизить уровень коррупции. Создание новых антикоррупционных структур затягивалось. ВВП Украины в 2018 году хоть и вырос на более чем три процента, но инфляция и особенно высокие цены на энергоносители делают жизнь миллионов украинцев все сложнее.
Тем не менее у Порошенко есть шанс. Причина его снова растущей популярности - роль президента в создании новой, независимой от Москвы Православной церкви Украины (ПЦУ). Противники обвиняют его в использовании церкви для политических целей, но это может помочь ему вновь стать президентом.
Зеленский: комик идет в президенты
Среди новых и неожиданных лиц нынешних выборов выделяется Владимир Зеленский. По результатам некоторых соцопросов, выходец из Кривого Рога - вероятный лидер предвыборной гонки. 41-летний телевизионный комик с ярким хрипловатым голосом хорошо знаком с украинской политикой, которую он вместе с коллегами из популярной студии "Квартал-95" высмеивает не первый десяток лет. Роль президента он опробовал в стартовавшем в 2015 году сатирическом русскоязычном сериале "Слуга народа". Там Зеленский играет школьного учителя истории, ставшего главой государства.
Но как политик он - новичок. На выборах Зеленский делает ставку, прежде всего, на молодых русскоязычных избирателей востока и юга Украины, которые хотят новых лиц в политике. Его программа - набор броских фраз, вроде "бабушке достойную пенсию, а не инфаркт от счета за коммуналку". Зеленский обещает закончить войну в Донбассе, побороть коррупцию и то, что он называет "народовластием" - больше референдумов.
В Украине некоторые обозреватели предполагают, что Зеленский пошел на выборы в непубличном союзе с одним крупным бизнесменом, чтобы помешать Порошенко переизбраться.
Пророссийский лагерь делает ставку на Бойко
Среди других претендентов, которые намерены бороться за президентское кресло и могут выйти во второй тур, некоторые называют еще бывшего министра обороны Анатолия Гриценко, который апеллирует к патриотически настроенным избирателям. 61-летний Гриценко, выходец из Черкасской области - опытный, но пока малоуспешный политик.
Латентно пророссийский лагерь в украинской политике недавно пережил расколы и создание новых альянсов. Самая большая группа - партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" в президентской гонке сделала ставку на Юрия Бойко. Эта партия объединила многих политиков из числа соратников бывшего президента Януковича. 60-летний Бойко был при Януковиче вице-премьером. На выборах президента уроженец Горловки позиционирует себя как миротворец и обещает исполнение минских соглашений по Донбассу. Но избирательная база Бойко ограничена восточными и южными регионами Украины.
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