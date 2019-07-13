С Байконура запустили обсерваторию с германским рентгеновским телескопом

С космодрома Байконур в Казахстане в субботу, 13 июля, запустили российско-германскую орбитальную астрофизическую обсерваторию "Спектр-РГ" с телескопом eROSITA, предназначенным для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне электромагнитного излучения.

Ракета-носитель тяжелого класса "Протон-М" с научным космическим аппаратом на борту стартовала в 15.30 мск.

Запуск переносили дважды

До этого запуск, изначально запланированный на 21 июня, дважды переносили. В первый раз это произошло из-за обнаруженных отклонений в работе одного из разовых химических источников тока телескопа. Во второй - из-за проблем с аккумулятором обсерватории.

Отделение трех ступеней ракеты-носителя, а также отстыковка разгонного блока произошли в штатном режиме. Как ожидается, аппарат приступит к работе через три месяца в окрестности точки Лагранжа L2 в системе "Солнце-Земля" на расстоянии 1,5 млн км от поверхности Земли.

Исследования будут продолжаться свыше шести лет

Астрофизические исследования будут проводиться в течение 6,5 лет, из которых 4 года - в режиме сканирования звездного неба, а 2,5 года - в режиме точечного наблюдения объектов во Вселенной.

Сам телескоп eROSITA (extended Roentgen Survey with an Imaging Telescope Array) разработан Институтом внеземной физики Общества имени Макса Планка в Гархинге под Мюнхеном. Он предназначен для проведения обзора неба, обнаружения сверхмассивных черных дыр, исследования горячей межгалактической среды и популяций галактических рентгеновских источников, уточняют в "Роскосмосе".

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DWдля | iOS | Android

Смотрите также:

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта Немецкий астронавт Александер Герст вернулся на Землю после 197 суток полета. За эти дни он успел сделать множество необычных снимков из космоса. DW представляет снимки бывшего командира МКС.

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта Грузовой корабль Dragon компании SpaceX Александер Герст сфотографировал при приближении к МКС.

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта Африка: вид из космоса.

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта Немецкому астронавту Александеру Герсту удалось сфотографировать ураган "Флоренс".

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта Париж из космоса выглядит именно так.

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта Потухший вулкан Килиманджаро...

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта Курильские острова. Вид из космоса.

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта Александер Герст признается, что до сих пор не может привыкнуть к нереальной красоте пейзажей...

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта Во время установки антенны для российско-германского эксперимета "Икарус" россияне Олег Артемьев и Сергей Прокопьев вышли в открытый космос.

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта Луна в иллюминаторе видна... Автор: Ксения Сафронова

