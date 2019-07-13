 С Байконура запустили обсерваторию с германским рентгеновским телескопом | Новости из Германии о России | DW | 13.07.2019

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Россия

С Байконура запустили обсерваторию с германским рентгеновским телескопом

Запуск "Спектра-РГ" дважды переносили. Телескопу eROSITA предстоит проработать в космосе 6,5 года.

Рентгеновский телескоп eROSITA

Рентгеновский телескоп eROSITA

С космодрома Байконур в Казахстане в субботу, 13 июля, запустили российско-германскую орбитальную астрофизическую обсерваторию "Спектр-РГ" с телескопом eROSITA, предназначенным для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне электромагнитного излучения.

Ракета-носитель тяжелого класса  "Протон-М" с научным космическим аппаратом на борту стартовала в 15.30 мск.

Запуск переносили дважды

Контекст

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До этого запуск, изначально запланированный на 21 июня, дважды переносили. В первый раз это произошло из-за обнаруженных отклонений в работе одного из разовых химических источников тока телескопа. Во второй - из-за проблем с аккумулятором обсерватории.

Отделение трех ступеней ракеты-носителя, а также отстыковка разгонного блока произошли в штатном режиме. Как ожидается, аппарат приступит к работе через три месяца в окрестности точки Лагранжа L2 в системе "Солнце-Земля" на расстоянии 1,5 млн км от поверхности Земли.

Исследования будут продолжаться свыше шести лет

Астрофизические исследования будут проводиться в течение 6,5 лет, из которых 4 года - в режиме сканирования звездного неба, а 2,5 года - в режиме точечного наблюдения объектов во Вселенной.

Сам телескоп eROSITA (extended Roentgen Survey with an Imaging Telescope Array) разработан Институтом внеземной физики Общества имени Макса Планка в Гархинге под Мюнхеном. Он предназначен для проведения обзора неба, обнаружения сверхмассивных черных дыр, исследования горячей межгалактической среды и популяций галактических рентгеновских источников, уточняют в "Роскосмосе".

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