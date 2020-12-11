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Сыктывкар

Город в России.

Столица и крупнейший город Республики Коми. Расположенный на месте впадения реки Сысолы в Вычегду.

03.02.2019, Russland, Arkhangelsk: ARKHANGELSK, RUSSIA - FEBRUARY 3, 2019: A rally against new solid waste landfills in the Russian North, dumps sites for Moscow rubbish and for waste sorting and recycling. Alexei Lipnitsky/TASS Foto: Alexei Lipnitsky/TASS/dpa |

Из экоактивистов - в депутаты: как экология в России стала путем в политику 11.12.2020

Экологи и активисты из разных регионов России рассказали о том, как защита экологии становится первым шагом к гражданскому сознанию.
07.03.2020, Russland, Moskau: MOSCOW, RUSSIA - MARCH 7, 2020: A medical worker in a protective suit helps a man in a face mask out of an ambulance at the Novomoskovsky multipurpose medical center for patients suspected of the COVID-19 coronavirus infection and passengers with acute respiratory viral infection (ARVI) symptoms arriving from countries with unfavorable epidemiological situation. Sergei Bobylev/TASS Foto: Sergei Bobylev/TASS/dpa |

В Сыктывкаре коронавирусом заразились 53 пациента одной больницы 02.04.2020

В Сыктывкаре, где в одной из больниц произошла вспышка коронавируса, введен специальный пропускной режим.
03.02.2019, Russland, Arkhangelsk: ARKHANGELSK, RUSSIA - FEBRUARY 3, 2019: A rally against new solid waste landfills in the Russian North, dumps sites for Moscow rubbish and for waste sorting and recycling. Alexei Lipnitsky/TASS Foto: Alexei Lipnitsky/TASS/dpa |

В Сыктывкаре тысячи людей вышли на акцию экопротеста 09.11.2019

По оценкам организаторов, более пяти тысяч человек вышли на санкционированный митинг в столице Коми, чтобы выразить протест против строительства мусорного полигона у станции Шиес.

Das Gebäude des Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte wurde vom britischen Architekten Richard Rogers entworfen. Aus der Luft betrachtet hat das Gebäude die Form einer Waage, wobei die runden Sitzungssäle die Waagschalen darstellen. Durch die Verwendung einer Stahlkonstruktionen und groÃüer Glasflächen sollte es nach Auffassung des Architekten eine besondere Offenheit ausdrücken und sich damit vom typischen monumentalen Eindruck alter Gerichtsgebäude abheben. Frankreich, Februar 2008. Straßburg, Elsaß, Frankreich, 07.02.2008 | Verwendung weltweit

ЕСПЧ удовлетворил жалобу сыктывкарского активиста 30.04.2019

Григорий Каблис призвал жителей Сыктывкара выйти на несогласованный митинг. В ответ власти заблокировали его страницу в соцсети "В контакте".
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Мэр Сыктывкара арестован на два месяца 26.09.2015

Мэр Сыктывкара Иван Поздеев арестован до середины ноября по обвинению в превышении должностных полномочий. Также чиновника подозревают в растрате 9,9 млн рублей. Накануне суд арестовал на тот же срок экс-главу Карелии.
Die nachgestellte Szene zeigt einen Mann, der im Internet eine Seite Besucht, mit der man blogs erstellen kann (Symbolfoto vom 27.01.2007). Ein Blog ist eine Liste tagebuchähnlicher Einträge auf einer Internetseite, die durch immer neue Einträge ergänzt wird. Foto: Tobias Felber dpa +++(c) dpa - Report+++

Блогер Терентьев не исключает возможности введения цензуры в рунете 14.07.2008

Блогер Савва Терентьев из Сыктывкара не исключает, что процесс над ним был показательным и является началом большой компании за введение цензуры в рунете. Об этом блогер заявил 14 июля журналистам в Москве.
Die nachgestellte Szene zeigt einen Mann, der im Internet eine Seite Besucht, mit der man blogs erstellen kann (Symbolfoto vom 27.01.2007). Ein Blog ist eine Liste tagebuchähnlicher Einträge auf einer Internetseite, die durch immer neue Einträge ergänzt wird. Foto: Tobias Felber dpa +++(c) dpa - Report+++

Суд исключил из дела блогера Терентьева результаты социальной экспертизы 01.04.2008

На первом заседании суда по делу о комментарии в ЖЖ Сыктывкарский городской суд удовлетворил требование адвокатов блогера Саввы Терентьева об исключении из уголовного дела результатов социологической экспертизы.
** ARCHIV ** Ein Computer ist am 5. Februar 2007 auf einem arrangierten Arbeitsplatz in Frankfurt am Main zu sehen. Die Plaene von Bundesinnenminister Wolfgang Schaeuble, die Computer von Verdaechtigen mittels gefaelschter Behoerden-Mails auszuspaehen, sind auf scharfe Kritik gestossen. (AP Photo/Michael Probst) **zu APD4574 ** --- ** FILE ** A computer is seen on an arranged picture in Frankfurt, central Germany, in a Feb. 5, 2007 file photo. (AP Photo/Michael Probst)

В России начался суд над блогером 31.03.2008

В Сыктывкаре в понедельник, 31 марта, начался первый в истории судебный процесс по делу владельца сетевого дневника. За негативный комментарий о милиционерах Савве Терентьеву грозит до 2 лет тюрьмы.
Die nachgestellte Szene zeigt einen Mann, der im Internet eine Seite Besucht, mit der man blogs erstellen kann (Symbolfoto vom 27.01.2007). Ein Blog ist eine Liste tagebuchähnlicher Einträge auf einer Internetseite, die durch immer neue Einträge ergänzt wird. Foto: Tobias Felber dpa +++(c) dpa - Report+++

Блогер Савва Терентьев предстанет перед судом 31 марта 20.03.2008

В конце марта в Сыктывкаре начнется рассмотрение первого уголовного дела по поводу комментария, оставленного в сетевом дневнике. Его автора обвиняют в возбуждении социальной вражды.