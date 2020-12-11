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Город в России.
Столица и крупнейший город Республики Коми. Расположенный на месте впадения реки Сысолы в Вычегду.
Экологи и активисты из разных регионов России рассказали о том, как защита экологии становится первым шагом к гражданскому сознанию.
В Сыктывкаре, где в одной из больниц произошла вспышка коронавируса, введен специальный пропускной режим.
По оценкам организаторов, более пяти тысяч человек вышли на санкционированный митинг в столице Коми, чтобы выразить протест против строительства мусорного полигона у станции Шиес.
Григорий Каблис призвал жителей Сыктывкара выйти на несогласованный митинг. В ответ власти заблокировали его страницу в соцсети "В контакте".
Мэр Сыктывкара Иван Поздеев арестован до середины ноября по обвинению в превышении должностных полномочий. Также чиновника подозревают в растрате 9,9 млн рублей. Накануне суд арестовал на тот же срок экс-главу Карелии.
Блогер Савва Терентьев из Сыктывкара не исключает, что процесс над ним был показательным и является началом большой компании за введение цензуры в рунете. Об этом блогер заявил 14 июля журналистам в Москве.
На первом заседании суда по делу о комментарии в ЖЖ Сыктывкарский городской суд удовлетворил требование адвокатов блогера Саввы Терентьева об исключении из уголовного дела результатов социологической экспертизы.
В Сыктывкаре в понедельник, 31 марта, начался первый в истории судебный процесс по делу владельца сетевого дневника. За негативный комментарий о милиционерах Савве Терентьеву грозит до 2 лет тюрьмы.
В конце марта в Сыктывкаре начнется рассмотрение первого уголовного дела по поводу комментария, оставленного в сетевом дневнике. Его автора обвиняют в возбуждении социальной вражды.
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