Блогер Терентьев не исключает возможности введения цензуры в рунете

Блогер Савва Терентьев из Сыктывкара не исключает, что процесс над ним был показательным и является началом большой компании за введение цензуры в рунете. Об этом блогер заявил 14 июля журналистам в Москве.