США уже не остановят "Северный поток-2", уверены эксперты

Опоздали ли США с санкциями против "Северного потока-2" или нет? Палата представителей Конгресса США 11 декабря одобрила оборонный бюджет, включающий штрафные меры в отношении компаний-участников строительства российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". DW писала о том, какими санкциями американские законодатели намереваются помешать реализации проекта "Северный поток-2". Но осталось ли у Вашингтона время заблокировать строительство российского газопровода в Германию? Вот что DW ответили эксперты.

Какие санкции против Nord Stream 2 возможны

Документ, в котором почти 3500 страниц, выложен на сайте комитета Сената по вооружениям. Пункт, касающийся "Северного потока-2", звучит так: "Введение санкций в отношении компаний, предоставляющих суда для строительства российских газопроводов, экспортирующих топливо". Авторы документа указывают, что такие меры позволят сохранить энергетическую безопасность Европы. Впрочем, конкретные ограничения не указаны. Не указаны и названия предприятий.

Как ранее сообщала DW, под удар могут попасть финансовые инвесторы Nord Stream 2 - предприятия, обеспечившие финансирование строительства. Это пять компаний: немецкие Uniper и Wintershall, а также австрийская OMV, нидерландская Shell и французская Engie. Для принятия санкций в отношении этих компаний в США уже есть закон, известный под аббревиатурой CAATSA ("О противодействии противникам США посредством санкций"), принятый в 2017 году. "Существующая законодательная база позволяет вводить санкции против участников проекта по строительству газопровода "Северный поток-2", - подтвердил профессор университета в Инсбруке, эксперт по Восточной Европе Герхард Манготт (Gerhardt Mangott).

Однако возможности санкционировать финансовых инвесторов исчерпаны, финансирование проекта практически завершено, заметил в интервью DW партнер консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин.

Вашингтон поздно спохватился блокировать "Северный поток-2", считает партнер консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин

Самыми уязвимыми в вопросе введения санкций эксперты ранее называли не финансовых инвесторов, а подрядчиков проекта. Прежде всего, это касается специализированных фирм, которые с помощью судов-трубоукладчиков прокладывают трубу по дну Балтийского моря - в частности, это Allseas Group, зарегистрированная в Швейцарии. Самое крупное судно компании, Pionieering Spirit, занимает почти 500 метров в длину и успевает положить на дно порядка 5 километров труб за день. Считается, что быстрее него делать такую работу сегодня не способно никакое другое судно. Без судов Allseas, как и без трубоукладчиков итальянской фирмы Saipem, проект технически было бы невозможно реализовать.

Трубу для "Северного потока-2" проложат в любом случае

Когда о санкциях шла речь в начале 2019 года, эксперты называли удар по подрядчикам самым чувствительным для будущего газопровода, - замены трубоукладчикам Allseas или Saipem на рынке нет, утверждал, в частности, Михаил Крутихин. Но в конце года представитель Nord Stream 2 заверил журналиста онлайн-издания еженедельника Spiegel Online в том, что санкции против "Северного потока-2" "могут сделать проект дороже, но не смогут его убить".

Карта прохождения газопровода "Северный поток-2"

Компания Nord Stream 2 указывает, что 90 процентов работ уже завершены. В прессе называются цифры от 150 до 300 километров труб, которые еще необходимо проложить по дну Балтики. Михаил Крутихин утверждает, что осталось и того меньше, "примерно 110 километров до завершения всех работ в Балтийском море". "Даже если вдруг срочно будут вводиться санкции или другие ограничения, то работы в море будут закончены. Мы видим, что там работают два трубоукладочных судна, Pionieering Spirit и Solitaire (оба корабля принадлежат швейцарской компании Allseas)", - отмечает он. По данным Крутихина, в работу также готов включиться российский трубоукладочный кран "Фортуна". Он приписан к порту Архангельска, но в настоящее время находится недалеко от места строительства: "Он будет гарантировать, что строительные работы закончатся при любом раскладе".

США не успеют заблокировать газопровод - так считают не только в "Газпроме"

Вводить санкции сейчас, когда работы уже почти завершены, было бы глупо, считает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. "Я не думаю, что санкции еще как-то повлияют на проект", - сказал ранее в интервью DW Пикин. В Вашингтоне слишком поздно спохватились, полагает Михаил Крутихин. "Ведь пока еще и этот законопроект не вступил в силу. Даже если за него проголосуют в Сенате до 20 декабря, то в силу он сможет вступить в конце марта - в начале апреля. До этого срока все строительные работы в море будут закончены", - подсчитал Крутихин.

Законопроект отводит госдепартаменту США 60 дней на составление списка предприятий, подпадающих под санкции. И еще 30 дней компаниям дадут на то, чтобы свернуть свою деятельность. Но на завершение работ в Балтийском море, по данным "Газпрома", хватит пяти недель. Последняя попытка заблокировать газопровод, вероятно, сделана слишком поздно, полагает и эксперт Крис Уифер из консалтинговой компании Macro-Advisory.

В том, что у администрации Вашингтона есть другие рычаги, чтобы заблокировать российский газопровод, Михаил Крутихин сомневается: "Санкции против трубоукладочных компаний уже принимать поздно. Задним числом такие вещи не делаются. Можно - я теоретизирую - принять санкции против тех респектабельных международных компаний, которые участвуют в финансировании этих проектов. Компании опасаются этих санкций, так как они могут повредить их деятельности. Но пока это теория".

Отношения Вашингтона и Берлина под ударом

Если новые санкции не положат крест на "Северном потоке-2", то вполне способны негативно сказаться на отношениях между Германией и США. Лоббисты немецкого бизнеса из Восточного комитета немецкой экономики жестко отреагировали на планы американских сенаторов ввести ограничения против компаний, которые участвуют в строительстве "Северного потока-2". В комитете призвали ввести ответные санкции против Вашингтона, хотя ранее всегда настаивали на неэффективности санкционных режимов.

В заявлении комитета указывается, что все необходимые разрешения для прокладки газопровода в Евросоюзе получены, а попытка вмешательства американской стороны была бы "больше чем актом недружелюбия, так как она нанесла бы значительный урон трансатлантическим отношениям, выстроенным на взаимоуважении".

Официальный Берлин также критически отозвался на известия из США. "Наша позиция относительно экстерриториальных санкций четкая. Мы их отвергаем", - заявила на правительственной конференции в Берлине представитель министерства экономики ФРГ Беата Барон (Beate Baron).

Позиция правительства Германии в данном вопросе относительно слабая, считает Герхард Манготт. "Берлин находится под угрозой мер воздействия со стороны Вашингтона. Если бы Германия попыталась отомстить, наказав американцев за санкции против "Северного потока-2", она бы оказалась в очень уязвимом положении в связи с ограничительными мерами против немецкого автопрома". Манготт имеет в виду высказывания представителей администрации и президента США о необходимости ввести дополнительные пошлины на ввоз в США автомобилей из ФРГ.

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