 США требуют от ЕС ввести санкции против Ирана | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 03.12.2018

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Мир

США требуют от ЕС ввести санкции против Ирана

Вопреки словам иранских властей, ракетные тесты проводятся вовсе не в оборонительных целях, считают США. Они призвали ЕС к жестким действиям в отношении Ирана.

Образцы иранских вооружений

Образцы иранских вооружений

Ракетные испытания, которые, согласно заявлениям руководства, собирается продолжить Иран, имеют вовсе не только оборонительное значение, заявил в понедельник, 3 декабря, спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, потребовав реакции от Брюсселя. "Мы желали бы, чтобы Европейский Союз ввел санкции в отношении иранской ракетной программы", - отметил он.

Контекст

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Озабоченность возобновлением ракетных тестов выразил и Париж. Франция призывает Иран "немедленно остановить всю активность, связанную с испытаниями баллистических ракет, способных нести ядерный заряд", говорится в заявлении МИД Франции.

Накануне госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Тегеран провел тестовый запуск "баллистической ракеты средней дальности, которая способна нести несколько боезарядов". Запуск "нарушает резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН", подчеркнул Помпео. Он призвал иранскую сторону прекратить подобные действия.

Тегеран ответил, что намерен продолжать ракетные испытания. Подобные тесты "проводятся для обороны", сообщил представитель вооруженных сил Исламской Республики, генерал Абольфазль Шекарчи.

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    В сторону Гуама

    В начале августа 2017 года появились сообщения, что армия Северной Кореи разрабатывает план запуска четырех баллистических ракет средней дальности в направлении военной базы США на острове Гуам в Тихом океане. Реакция президента США Дональда Трампа была предсказуемо жесткой и угрожающей.

  • Ракетный запуск КНДР, фото рапространено 30 августа 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

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    29 августа 2017 года КНДР произвела очередные испытания, причем на этот раз ракета пролетела над территорией Японии - островом Хоккайдо. Ким Чен Ын заявил, что запуск ракеты в сторону Японии является подготовкой к войне в Тихом океане.

  • Лидер КНДР Ким Чем Ын (второй справа) осматривает теромоядерную боеголовку, сентябрь 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Шестой ядерный

    Через несколько дней после запуска ракеты над Японией КНДР объявила, что успешно провела испытание ядерного оружия, уточнив, что речь идет о водородной бомбе. Этот был уже шестой подземный ядерный взрыв, проведенный Пхеньяном. Эксперты оценили мощность бомбы примерно в 100 килотонн.

  • Заседание Совбеза ООН по северокорейскому вопросу, 4 сентября 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Заседания и осуждающие заявления

    Почти после каждого северокорейского испытания ракетного или ядерного оружия на экстренные заседания собираются советы безопасности разных стран и Совбез ООН. Но эффекта они, как и осуждающие заявления мировых лидеров, пока не приносят.

    Автор: Григорий Аросев


Контекст

Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

Северная Корея все чаще запускает баллистические ракеты. О том, к чему приведет открытая ракетно-ядерная конфронтация Пхеньяна и остального мира, - фотогалерея DW. (07.09.2017)  

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Штрафные меры будут введены за работу над созданием баллистических ракет в Иране. Попавшим под санкции лицам будет запрещен въезд в США, их активы заморозят, компаниям запретят участвовать в госконтрактах.

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