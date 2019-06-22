 США создают международную коалицию против Ирана | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.06.2019

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Мир

США создают международную коалицию против Ирана

Госсекретарь США Помпео приехал на Ближний Восток, чтобы в Эр-Рияде и Абу-Даби обсудить создание коалиции против Ирана.

Майк Помпео перед вылетом на Ближний Восток

Майк Помпео перед вылетом на Ближний Восток

Соединенные Штаты инициируют создание международной коалиции против Ирана, в которую бы вошли не только страны Персидского залива, но и Азии, и Европы. Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник, 24 июня, в Эр-Рияде обсудил создание такого альянса с королем Саудовской Аравии Сальманом Аль Саудом.

Комментируя встречу в Twitter, глава американского внешнеполитического ведомства назвал ее "продуктивной", речь шла об обострении напряженности в регионе и необходимости обеспечения безопасности в Ормузском проливе.

Коалиция должна дать отпор Ирану

Коалиция должна быть готова дать отпор "крупнейшему спонсору терроризма в мире", заявил Помпео накануне перед вылетом на Ближний Восток, где он также планирует посетить ОАЭ. Обе монархии являются крупными союзниками в решении задач, связанных с Ираном, подчеркнул он. На встречах в Эр-Рияде и Абу-Даби Помпео намерен выстроить стратегию создания глобальной антииранской коалиции, сообщил он в Twitter. В тот же день власти ОАЭ заявили, что выступают за политическое урегулирование конфликта с Ираном.

Угроза военной конфронтации между США и Ираном возросла после предполагаемых нападений на два нефтяных танкера в Оманском заливе 13 июня . Вашингтон обвинил в нападении Тегеран. В администрации США, в частности, заявили, что на корпусе одного из пострадавших кораблей обнаружено взрывное устройство, предположительно магнитная мина. Около месяца назад аналогичное устройство использовалось при нападении на танкеры у берегов ОАЭ.

Конфликт США и Ирана

Позже американские СМИ сообщили, что в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом Иран сбил американский беспилотный летательный аппарат типа Navy MQ-4C Triton. В Вашингтоне заверили, что в этот день американские самолеты не залетали в воздушное пространство Ирана. В свою очередь, Тегеран утверждает, что располагает "неопровержимыми доказательствами" нарушения беспилотником воздушной границы страны. США были готовы нанести военный удар по Ирану за сбитый дрон, однако в последние минуты Дональд Трамп отменил приказ о воздушной атаке.

Началом для эскалации конфликта между Тегераном и Вашингтоном послужил отказ Ирана выполнять часть обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), из которого США вышли в одностороннем порядке в мае 2018 года. В ответ на это Вашингтон ужесточил санкции в отношении Исламской Республики и направил в регион американские военные корабли и стратегические бомбардировщики.

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    Автор: Наталья Позднякова


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