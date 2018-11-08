 США расширили санкции из-за Крыма и Донбасса | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.11.2018

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Мир

США расширили санкции из-за Крыма и Донбасса

В санкционные списки включены два украинца, один россиянин и 9 структур. Они наказаны за действия, связанные с российской аннексией Крыма и нарушением прав человека в Донбассе, сообщило министерство финансов США.

Здание министерства финансов США в Вашингтоне

Здание министерства финансов США в Вашингтоне

Соединенные Штаты расширили санкции в связи с ситуацией вокруг Крыма и Донбасса. В санкционные списки включены два украинца, один россиянин и 9 юридических лиц в Украине и России за действия, связанные с российской аннексией Крыма и нарушением прав человека в Донбассе, сообщило министерство финансов США в четверг, 8 ноября.

В числе новых новых фигурантов санкционного списка - ООО "Южный проект", связанное с Банком России и российским бизнесменом Юрием Ковальчуком, и заместитель министра госбезопасности "ЛНР" - гражданин Украины Александр Басов, отмечается в сообщении американского Минфина. Под санкции попали также гражданин Украины Андрей Сушко и гражданин России Владимир Зарицкий.

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В списке юридических лиц - министерство госбезопасности самопровозглашенной "Луганской Народной Республики", АО КрымТЭЦ, крымские санатории "Ай-Петри", "Дюльбер", "Мисхор", санаторно-курортный комплекс "Мрия Резорт & СПА", "Управляющая компания инфраструктурных проектов" и ООО "Гарант-СВ".

Аннексия Крыма и нарушения прав человека в Донбассе

Ранее введение этих санкций анонсировал в ходе телефонного брифинга спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. По его словам, "эти санкции касаются трех физических и девяти юридических лиц, которые поддерживают попытки России интегрировать Крымский регион Украины путем частных инвестиций и частных проектов, и тех, кто причастен к серьезным нарушениям прав человека в Крыму и Донбассе".

Помощник министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Сигал Манделькер заявил, что "санкции являются ясным напоминанием о том, что США не потерпят попыток нормализовать  инвестиционные и экономические отношения с теми, кто оперирует в Крыму, и такие попытки повлекут за собой санкции со стороны США и ЕС".

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    Автор: Ирина Филатова


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