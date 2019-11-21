 США пригрозили санкциями Египту из-за закупки истребителей Су-35 | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 22.11.2019

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Мир

США пригрозили санкциями Египту из-за закупки истребителей Су-35

Приобретение Каиром у России истребителей Су-35 грозит санкциями египетской стороне, заявил представитель Госдепартамента. Вашингтон также призывает Анкару отказаться от С-400.

Российский истребитель Су-35 убирает шасси на взлете

Российский истребитель Су-35

США пригрозили правительству Египта санкциями в том случае, если состоится сделка по закупке для египетских вооруженных сил российских боевых самолетов. Об этом в четверг, 21 декабря, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепартамента США.

Контекст

Десять лет назад в московском СИЗО умер Сергей Магнитский, обвинивший сотрудников МВД России в коррупции. Его смерть дала толчок спирали санкций, действующих до сих пор. Основные факты - в материале DW. (16.11.2019)

Большинство немцев, по данным опроса, выступают за исключение Турция из НАТО, и эту идею поддерживают многие политики. Насколько реален подобный сценарий, разбиралась DW. (01.11.2019)

По сообщению издания Haberler, сведения о намерении Турции закупить у России истребители Су-35 опроверг министр обороны Туции Хулуси Акар. Министр подчеркнул, что Анкара останется партнером по разработке F-35. (30.10.2019)

Советник Трампа заявил, что США введут санкции против Турции в рамках закона CAATSA. Возможные санкции связаны с покупкой Турцией российских ЗРК С-400. (11.11.2019)

В Турции подчеркнули, что Анкара закупила российскую технику для того, чтобы использовать ее, а не складировать. Американский сенатор пригрозил Эрдогану санкциями, которые разрушат экономику Турции. (16.11.2019)

По словам пожелавшего остаться анонимным чиновника, Вашингтон не прервал сотрудничества с Египтом в оборонной области, но "мы также открыто указали на то, что если они собираются приобрести серьезную российскую технику…  это грозит им санкциями".

На протяжении многих лет США вкладывали миллиарды долларов в экономику и вооруженные силы Египта, армия которого использует американские истребители F-16. Ранее в этом году Каир подписал с Москвой соглашение о приобретении более чем 20 истребителей Су-35 на сумму около 2 млрд долларов. Вашингтон может объявить санкции против Каира в рамках закона о противодействии противникам Америки путем санкций (CAATSA),  под действие которого попадают закупки вооружений у России.

Вашингтон призывает Анкару отказаться от С-400

В тот же день представитель Госдепартамента заявил, что Турция "должна избавиться" от российских зенитно-ракетных комплексов С-400, чтобы избежать противостояния с американской стороной, расценивающей закупку российских ЗРК как угрозу обороноспособности НАТО.

"У Турции существует возможность вернуться за стол переговоров… Чтобы решить этот вопрос, они должны либо уничтожить, либо вернуть, либо как-либо иначе избавиться от С-400", - сказал американский чиновник.

Ранее, 16 ноября, глава Департамента оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что Турция закупила у России зенитно-ракетные комплексы С-400 для того, чтобы использовать их, а не отложить в сторону.

После приобретения турецкой стороной С-400 у России Вашингтон пригрозил Анкаре санкциями и отстранил ее от участия в разработке нового истребителя F-35.

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    Автор: Жанетт Зайферт, Александр Варкентин


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