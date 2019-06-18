 США прекращают технологическую блокаду концерна Huawei | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 29.06.2019

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Мир

США прекращают технологическую блокаду концерна Huawei

США возобновят поставки американских технологических продуктов второму по величине в мире производителю смартфонов. Такое обещание Дональд Трамп дал председателю КНР Си Цзиньпину на саммите в Осаке.

Компьютерный чип Huawei

США прекращают технологическую блокаду китайского телекоммуникационного концерна Huawei - одного из крупнейших поставщиков оборудования для мобильных сетей и второго по величине в мире производителя смартфонов. "Я согласился вновь разрешить продажу технологических продуктов Huawei", - сказал Трамп на пресс-конференции по итогам саммита стран "большой двадцатки" в Осаке в субботу, 29 июня.

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Соответствующее обещание Трамп дал председателю КНР Си Цзиньпину во время личной встречи на полях саммита. Президент США отметил, что американские компании, которые поставляют Huawei комплектующие, были недовольны запретом на сотрудничество с этим китайским концерном.

В черном списке

Ранее Трамп внес Huawei в черный список, объявив его угрозой для безопасности США. Тем самым он сильно ограничил деловые операции американских предприятий с китайским концерном. На пресс-конференции по итогам саммита G20 Дональд Трамп сказал, что окончательно вопрос о Huawei должен быть решен на торговых переговорах между США и Китаем.

На встрече в Осаке Трамп и Си Цзиньпин договорились возобновить переговоры с целью урегулирования торгового конфликта между США и КНР, от которого страдают экономики не только двух стран, но и всего мира.

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    Автор: Томас Кольман


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