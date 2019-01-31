 США предостерегают Россию от вывоза нефти и золота из Венесуэлы | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.02.2019

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Мир

США предостерегают Россию от вывоза нефти и золота из Венесуэлы

Представитель Белого дома предостерег Россию и другие страны от попыток вывезти из нефть и золото из переживающей кризис Венесуэлы. Между тем Хуан Гуайдо заявил, что от смены власти в Каракасе Москва только выиграет.

Антиправительственные протесты в Каракасе, 30 января 2019

Антиправительственные протесты в Каракасе, 30 января 2019

Высокопоставленный чиновник вашингтонской администрации предостерег Россию и другие страны от "хищения нефти и золота" в переживающей политический кризис Венесуэле. Это заявление он сделал журналистам в четверг, 31 января, передает Reuters. Чиновник также предупредил избранного президента Николаса Мадуро о недопустмости запугиваний в адрес оппозиции. По его словам, все подобные действия будут иметь последствия.

Контекст

По данным венесуэльского парламента, власти в Каракасе намеревались вывезти на российском Boeing 777 из страны 20 тонн золота из золотых резервов. (31.01.2019)

В случае падения социалистического режима Мадуро РФ может понести серьезные экономические убытки. Но вовсе не из-за возможной экспроприации "Роснефти" или невозврата кредитов. (24.01.2019)

Ранее венесуэльский депутат Хосе Герра, работавший в прошлом экономистом в Центральном банке страны, предположил, что режим Мадуро переправляет в Россию часть своих золотых резервов, для чего используется самолет Boeing 777. Самолет без пассажиров авиакомпании Nordwind Airlines действительно совершил рейс в Венесуэлу, после чего вернулся в Москву.

Гуайдо: Россия выиграет от смены режима в Венесуэле

Между тем глава Национальной ассамблеи и лидер оппозиции Хуан Гуайдо, объявивший себя временным президентом страны, в интервью Reuters заявил, что смена власти в Венесуэле будет выгодна главным кредиторам страны - России и Китаю. "России и Китаю больше всего подойдет стабильность и смена власти в стране", - сказал он .

По словам Гуайдо, Мадуро "не защищает ни Венесуэлу, ни чьи-либо инвестиции". Оппозиционер назвал президента "невыгодным" для России и Китая.

Политический кризис в Венесуэле

Во время массовых протестов противников Мадуро в Каракасе 23 января Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Он подчеркнул, что идет на рискованный шаг, спасая Каракас от "диктатуры" и восстанавливая конституционный порядок. В знак поддержки Гуайдо на улицы Каракаса вышли тысячи его сторонников.

Временным главой Венесуэлы Хуана Гуайдо признали США, Организация американских государств, а также многие страны Латинской Америки и Европарламент. Вместе с тем на стороне Мадуро стоит Москва с ее правом вето в Совете Безопасности ООН. Николаса Мадуро поддерживают и силовики внутри страны. Существуют опасения, что внутриполитический кризис в Венесуэле может перерасти в гражданскую войну.

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    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    Легитимность выборов под вопросом

    В мае 2018 года в Венесуэле состоялись президентские выборы. По данным ЦИК страны, на них победил действующий лидер Николас Мадуро, набрав около 70 процентов голосов. Большая часть оппозиции отказалась признавать выборы легитимными. Ряд стран Запада и Латинской Америки отозвали своих послов из Каракаса, а президент США Дональд Трамп подписал указ об ужесточении санкций в отношении Венесуэлы.

  • Хуан Гуайдо

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    Из спикера в президенты

    Инаугурация Мадуро прошла 10 января 2019 года, а уже 22 января в Каракасе и других городах страны начались акции протеста. Спустя сутки спикер парламента страны, 35-летний оппозиционер Хуан Гуайдо, объявил себя временно исполняющим обязанности президента, подчеркнув, что идет на рискованный шаг, спасая Каракас от "диктатуры". В знак поддержки Гуайдо на улицы столицы вышли тысячи его сторонников.

  • Женщина в толпе целует Хуана Гуайдо

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    Всеобщая поддержка

    Временным главой Венесуэлы Хуана Гуайдо признали США, Организация американских государств (ОАГ), многие страны Латинской Америки, Канада и Австралия. Глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) также заявил, что Берлин поддерживает Национальную ассамблею Венесуэлы и призывает к проведению новых честных президентских выборов в стране.

  • Добыча нефти в Венесуэле

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    Американские санкции

    Чтобы усилить давление на Мадуро, США 28 января ввели санкции против нефтяного сектора Венесуэлы. В частности, под ограничения подпадает государственный нефтяной концерн PdVSA. Венесуэла по-прежнему сможет продавать нефть на мировом рынке, но вырученные средства перечислят на заблокированные счета, доступа к которым у властей страны не будет.

  • Мадуро - узурпатор - написано на плакате участницы протеста у посольства Венесуэлы в Мексике

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    Ультиматум Николасу Мадуро

    3 февраля истекает срок ультиматума, выдвинутого Николасу Мадуро несколькими странами Евросоюза, включая Германию. От Мадуро потребовали в течение 8 дней объявить о проведении новых выборов, иначе страны ЕС признают Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. В интервью газете Bild Гуайдо призвал европейские страны привести ультиматум в действие.

  • Хуан Гуайдо

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    Гуайдо запретили покидать страну

    Между тем Верховный суд Венесуэлы запретил Хуану Гуайдо выезжать из страны. В его отношении также начато расследование по подозрению в незаконном провозглашении себя президентом. "Единственным ответом режима является преследование и подавление", - прокомментировал эти решения Гуайдо. Он добавил, что не исключает своего ареста.

  • Николас Мадуро

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    "Мы живем в условиях диктатуры"

    Хуан Гуайдо требует от Евросоюза последовать примеру США и ввести санкции в отношении действующих венесуэльских властей. "Мы живем в условиях диктатуры, на которую необходимо оказать давление. Погибает все больше людей. Не вызывает также сомнений, что режим полностью коррумпирован", - заявил Гуайдо в интервью изданию Bild.

  • Протесты в Венесуэле

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    "Не стреляйте в народ!"

    Между тем в Венесуэле продолжаются многотысячные демонстрации. Граждане возмущены позицией венесуэльской армии, которая поддерживает режим Николаса Мадуро. Хуан Гуайдо призвал армию не применять силу против восставшего народа. "Не стреляйте в народ, он борется и за ваши семьи. Это приказ, солдаты моего отечества. Хватит!" - призвал Гуайдо, выступая 30 января.

  • Протесты в Венесуэле

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    Более 40 погибших

    По данным ООН, в ходе столкновений демонстрантов с полицией и военными в Венесуэле уже погибли не менее 40 человек, при этом более половины жертв были застрелены силами, поддерживающими правительство в Каракасе. С начала протестов по всей стране задержаны свыше 850 человек, в том числе 77 несовершеннолетних.

    Автор: Александра Елкина


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Загадочная запись в блокноте Джона Болтона, или Есть ли у США план по Венесуэле

Контекст

Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

В Венесуэле не утихают протесты против авторитарного лидера страны Николаса Мадуро. Уступит ли он свое место лидеру оппозиции Хуану Гуайдо? Фотогалерея DW о ситуации в стране. (31.01.2019)  

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В Венесуэле проходят массовые акции протеста. Их участники требуют отставки действующего президента страны Николаса Мадуро. О политическом кризисе в стране - в фотогалерее DW.

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