США предостерегают Россию от вывоза нефти и золота из Венесуэлы

Высокопоставленный чиновник вашингтонской администрации предостерег Россию и другие страны от "хищения нефти и золота" в переживающей политический кризис Венесуэле. Это заявление он сделал журналистам в четверг, 31 января, передает Reuters. Чиновник также предупредил избранного президента Николаса Мадуро о недопустмости запугиваний в адрес оппозиции. По его словам, все подобные действия будут иметь последствия.

Ранее венесуэльский депутат Хосе Герра, работавший в прошлом экономистом в Центральном банке страны, предположил, что режим Мадуро переправляет в Россию часть своих золотых резервов, для чего используется самолет Boeing 777. Самолет без пассажиров авиакомпании Nordwind Airlines действительно совершил рейс в Венесуэлу, после чего вернулся в Москву.

Гуайдо: Россия выиграет от смены режима в Венесуэле

Между тем глава Национальной ассамблеи и лидер оппозиции Хуан Гуайдо, объявивший себя временным президентом страны, в интервью Reuters заявил, что смена власти в Венесуэле будет выгодна главным кредиторам страны - России и Китаю. "России и Китаю больше всего подойдет стабильность и смена власти в стране", - сказал он .

По словам Гуайдо, Мадуро "не защищает ни Венесуэлу, ни чьи-либо инвестиции". Оппозиционер назвал президента "невыгодным" для России и Китая.

Политический кризис в Венесуэле

Во время массовых протестов противников Мадуро в Каракасе 23 января Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Он подчеркнул, что идет на рискованный шаг, спасая Каракас от "диктатуры" и восстанавливая конституционный порядок. В знак поддержки Гуайдо на улицы Каракаса вышли тысячи его сторонников.

Временным главой Венесуэлы Хуана Гуайдо признали США, Организация американских государств, а также многие страны Латинской Америки и Европарламент. Вместе с тем на стороне Мадуро стоит Москва с ее правом вето в Совете Безопасности ООН. Николаса Мадуро поддерживают и силовики внутри страны. Существуют опасения, что внутриполитический кризис в Венесуэле может перерасти в гражданскую войну.

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