Борьба за власть в Венесуэле: кто такой Хуан Гуайдо?

Еще совсем недавно Хуан Гуайдо был малоизвестным политиком. Теперь он бросает вызов Николасу Мадуро и объявляет себя временным президентом Венесуэлы. Кто он и каковы его шансы на успех?
Объявив себя временно исполняющим обязанности президента страны, Хуан Гуайдо бросил вызов действующему главе государства, авторитарному лидеру Венесуэлы Николасу Мадуро - шаг, на который до него еще никто не осмеливался. Вплоть до 5 января, когда Гуайдо занял пост спикера венесуэльского парламента, не было никаких признаков того, что молодой политик сможет зайти так далеко.
35-летний Хуан Гуайдо получил диплом инженера в Католическом университете Андреса Бельо в Каракасе. Во время учебы в университете он присоединился к политическому студенческому движению и в 2009 году стал одним из основателей оппозиционной социал-демократической партии "Народная воля", членом которой Гуайдо остается и по сей день. Впрочем, в данный момент представители партии занимают в парламенте страны лишь 14 кресел.
"Гуайдо стал спикером парламента совершенно случайно"
На выборах в Национальную ассамблею в декабре 2015 года представители оппозиции получили большинство голосов, и Гуайдо стал депутатом. Оппозиционные силы заключили между собой соглашение о том, что пост председателя парламента будет ежегодно переходить от одной партии к другой по принципу ротации: таким образом Гуайдо был избран спикером 5 января. "Фактически Хуан Гуайдо стал председателем парламента совершенно случайно", - отмечает в беседе с DW венесуэльский социолог, сотрудник Ростокского университета Эктор Брисеньо.
По его словам, в рядах партии Гуайдо достаточно сильных лидеров, однако никто из них в данный момент не в состоянии взять на себя руководство страной. Глава партии Леопольдо Лопес находится под домашним арестом. Бывший вице-спикер парламента Фредди Гевара был вынужден искать убежище в чилийском посольстве в Каракасе после волны антиправительственных протестов в 2017 году. А еще один представитель партии Карлос Веккио эмигрировал из страны после того, как его обвинили в гибели людей в ходе массовых демонстраций.
Фактическое отсутствие влиятельных политиков во главе всех оппозиционных партий и проложило Гуайдо путь к креслу спикера парламента. Впрочем, у него, безусловно, есть лидерские качества, считает Эктор Брисеньо. "Его не считают доминирующей фигурой, и он может играть роль посредника. Он достаточно прагматичен и решителен, чтобы объединить различные течения в рядах оппозиции", - поясняет социолог. Кроме того, молодость Хуана Гуайдо также дает гражданскому обществу надежду на перемены, отмечает эксперт.
На Гуайдо оказывается сильное давление
"2018 год был катастрофическим для венесуэльской оппозиции. В этом году распался оппозиционный альянс MUD, состоявший из нескольких политических партий", - рассказывает в интервью DW политолог чилийского происхождения, почетный профессор Ольденбургского университета Фернандо Мирес. Он объясняет неопределенность первых выступлений Гуайдо на посту спикера парламента тем, что тот старался не настроить против себя ни одну из враждующих оппозиционных партий. "И вдруг Гуайдо решается на авантюру и объявляет себя временным главой государства", - отмечает Мирес.
23 января выяснилось, что Гуайдо в итоге все же примкнул к радикальному крылу оппозиции. "Провозгласив себя временным президентом, он поддался давлению со стороны своей собственной партии, которая требовала от него занять более бескомпромиссную позицию в отношении президента Мадуро, а также давлению со стороны Белого дома, признавшего его законным президентом Венесуэлы еще до того, как он принес присягу", - поясняет Фернандо Мирес.
Политолог опасается обострения ситуации в стране: "Никому не известно, что сейчас может произойти. В случае если Гуайдо имеет связи с военными и уверен в поддержке со стороны вооруженных сил, он сделал правильный выбор. Если же у него нет такой гарантии, то он поступил безответственно, ведь его действия могут спровоцировать в Венесуэле войну и вспышки насилия", - резюмирует эксперт.
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