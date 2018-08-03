 США подготовили новые меры по борьбе с хакерами | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.08.2018

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Мир

США подготовили новые меры по борьбе с хакерами

Чиновники Госдепартамента, Минобороны и Пентагона подготовили ряд мер для более эффективной борьбы с хакерами. Воспользуется ли ими Трамп, пока неизвестно.

Белый дом

В администрации президента США был разработан ряд мер по более эффективному противодействию хакерским атакам, включая меры по более эффективному привлечению к ответственности самих хакеров. Об этом в воскресенье, 5 августа, пишет издание The Wall Street Journal.

Контекст

Немецкие эксперты объясняют, почему российские хакеры и пропагандисты так и не предприняли попытку оказать влияние на предвыборную кампанию в Германии. (24.09.2017)

Хакеры Energetic Bear проникли в сети энергетических компаний США, пишет The Wall Street Journal. Жертвами взлома стали сотни фирм, хакеры использовали учетные данные сотрудников. (24.07.2018)

По данным издания, последней каплей, побудившей Госдепартамент, министерства финансов и обороны к решительным действиям, стала информация о взломе российскими хакерами американских энергетических компаний. В июне группа советников президента оценивала ситуацию настолько серьезной, что призывала готовиться к коллапсу всей энергетической системы в ходе хакерской атаки.

При этом ответные меры, которые предлагают их разработчики, нацелены на подавление самих хакеров, а не на удар по гражданскому населению, включая инфраструктуру государства, откуда произведена атака. США собираются принять юридические меры - чаще выдвигать обвинения, объявлять хакеров в розыск, в том числе через Интерпол, и тем самым затруднить их выезд в другие страны.

Члены администрации, разрабатывающие жесткие ответы противодействия хакерам, согласно данным издания, не знают, согласится ли Трамп принять эти меры. Однако сотрудники Белого дома уверяют, что он относится к этому вопросу достаточно серьезно.

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    Автор: Илья Коваль


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Есть ли связь между хакерами из РФ и взломом правительственной сети ФРГ?

Контекст

Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки последних лет

В последние годы то и дело появляются новости о взломах и хакерах, которым приписывают связи со спецслужбами России. Фотогалерея DW - о самых резонансных случаях хакерской активности. (24.03.2017)  

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