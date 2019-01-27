 США планируют подписать соглашение с талибами 29 февраля | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.02.2020

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Мир

США планируют подписать соглашение с талибами 29 февраля

Подписанию соглашения будет предшествовать семидневный период "сокращения насилия", который начнет действовать в субботу, 22 февраля, заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

На месте теракта, совершенного талибами в Кабуле (фото из архива)

На месте теракта, совершенного талибами в Кабуле (фото из архива)

Соединенные Штаты на следующей неделе готовятся заключить соглашение с радикальным движением "Талибан", которое, как ожидается, откроет путь к выводу американских войск из Афганистана. Об этом госсекретарь США Майкл Помпео заявил в пятницу, 21 февраля.

По его словам, в ходе переговоров в последние недели США и представители "Талибана" договорились о "значительном и повсеместном сокращении насилия" в Афганистане. "Ожидается, что при успешной реализации этой договоренности будет продвигаться вперед подписание соглашение между США и "Талибаном". Мы готовимся к подписанию 29 февраля", - говорится в заявлении Помпео.

Движение "Талибан" в пятницу подтвердило предполагаемую дату заключения соглашения с США.

Снижение уровня насилия

Совет национальной безопасности Афганистана ранее в пятницу сообщил, что режим сокращения насилия вступит в силу в ночь на субботу, 22 февраля. По словам представителя совета Джаведа Фейсала, этот режим продлится неделю. Он станет своего рода проверкой того, насколько талибы могут контролировать свои силы и выполнять взятые на себя обязательства после заключения сделки.

Контекст

Президент США в качестве сюрприза ко Дню благодарения нанес визит в Афганистан. Он заявил, что переговоры с "Талибаном" продолжаются и могут привести к прекращению огня. (28.11.2019)

Хватило одного погибшего американского солдата, чтобы прекратить переговоры с группировкой "Талибан". На самом деле, ни США, ни талибы не заинтересованы в провале соглашения, считает Флориан Вайганд. (09.09.2019)

На встрече в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил госсекретаря США Майка Помпео в поддержке мирных переговоров с "Талибаном" и осудил недавние теракты в Афганистане. (03.09.2019)

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Если семидневное перемирие окажется эффективным, Вашингтон намерен "со временем'' сократить военный контингент в Афганистане примерно до 8,6 тысячи человек, сообщил на прошлой неделе министр обороны США Марк Эспер. В настоящее время на территории страны находятся порядка 12 тысяч американских военнослужащих.

Межафганские переговоры

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал договоренность США и талибов о сокращении насилия в Афганистане. По его словам, оно может открыть путь для переговоров между талибами и афганским правительством. Как говорится в заявлении Помпео, межафганские переговоры начнутся вскоре после подписания соглашения.

Россия назвала планируемое соглашение между США и талибами "важным событием для мирного процесса в Афганистане". Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов заявил РИА "Новости", что собирается принять участие в церемонии подписания, если получит официальное приглашение.

Прямые переговоры США с "Талибаном" начались в 2018 году - после 18 лет противостояния. "Талибан" требует вывода американских войск и прекращения использования афганской территории в качестве перевалочной базы для миссий в других странах.

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    За миссией ISAF последует другая миссия - "Resolute Support" ("Решительная поддержка"), которая продлится по меньшей мере до конца 2016 года. В ней будут участвовать до 13 тысяч иностранных военнослужащих. Основной задачей новой миссии станет поддержка и обучение солдат афганской армии. Германия направит для участия в ней до 850 военнослужащих.

    Автор: Масуд Сайфулла, Ольга Демидова


Смотреть видео 26:01

Афганистан: возвращение талибов, конфликт с США и клановые войны. Conflict Zone на русском

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