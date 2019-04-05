 США объявили о временном выводе своих военных из Ливии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 07.04.2019

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Мир

США объявили о временном выводе своих военных из Ливии

В связи с начавшимся в Ливии активным военным противоборством правительства с армией генерала Хафтара военные США покидают эту страну.

Ливийские правительственные войска начали контрнаступление

Ливийские правительственные войска начали контрнаступление

Африканское командование ВС США (АФРИКОМ) решило временно перебазировать свой контингент из Ливии из-за ухудшения условий безопасности, говорится в заявлении командования, размещенном в Twitter в воскресенье, 7 апреля.

"Контингент вооруженных сил США, поддерживающих АФРИКОМ, временно перебазирован из Ливии по условиям безопасности. Мы будем продолжать следить за обстановкой на местах и оценивать возможность возобновления военного присутствия США в зависимости от обстоятельств", - заявили в командовании. По мнению главы АФРИКОМ Томаса Уалдхаузера, ситуация в Ливии становится все более сложной и непредсказуемой.

О скольких военнослужащих идет речь, и куда они будут передислоцированы, не сообщается.

Контекст

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Ливия переживает тяжелейший кризис со времени свержения режима Каддафи. Новый парламент не в состоянии контролировать ситуацию в стране, ужесточаются столкновения между группами боевиков. (29.08.2014)

Ливийское издание Lybian Address опубликовало на своей странице в Facebook видео, на котором видны корабли под американским флагом, которые курсируют у берегов страны. Утверждается, что они вывозят людей из района Палм-Сити к западу от Триполи, в котором и находились американские советники и военнослужащие. При этом, Lybian Address указывает, что сообщение об эвакуации стало первым документальным подтверждением самого факта пребывания американских военнослужащих на территории Ливии.

"Вулкан гнева" и "Операция Триполи"

4 апреля Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием генерала Халифы Хафтара  начала "Операцию Триполи" и выдвинулась в сторону столицы страны, где располагается признанное международным сообществом правительство национального согласия (ПНС) под руководством Файеза Сараджа. Армия Хафтара заняла несколько районов на юго-западе Триполи, а также международный аэропорт. В саму столицу войска пока не вошли. Обе стороны проводят военные воздушные операции. В воскресенье правительство заявило о начале военной кампании "Вулкан гнева" против вооруженных сил Хафтара.

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