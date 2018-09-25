 США меняют тактику своих войск в Афганистане | Новости из Германии о Центральной Азии | DW | 25.09.2018

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Центральная Азия

США меняют тактику своих войск в Афганистане

Тяжелые потери, которые наносят талибы афганской армии, стали причиной перестройки тактических действий американских сил в Афганистане, сообщил Джим Мэттис.

Военнослужащие США в Афганистане

В связи с серьезными потерями, которые наносит афганской армии радикальное исламское движение "Талибан", вооруженные силы США перестраивают тактику своих действий в Афганистане. "За последний год они понесли тяжелые потери", - заявил министр обороны США Джим Мэттис в понедельник, 24 сентября, в Вашингтоне. Ежемесячно от рук боевиков-талибов гибнут сотни афганских военнослужащих и полицейских.

Контекст

"Но они продолжают сражаться, и мы перестраиваем свою тактику. Мы оказываем им более значительную поддержку в определенных сферах", - указал далее глава Пентагона. Подробностей он не назвал.

В 2018 году вооруженный конфликт в Афганистане может выйти на первое место в мире по общему числу погибших среди военнослужащих и гражданского населения, отмечает агентство AFP со ссылкой на оценки экспертов.

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