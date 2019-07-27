 США готовы поддержать ″Брекзит″ без соглашения с ЕС | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.08.2019

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Мир

США готовы поддержать "Брекзит" без соглашения с ЕС

Болтон выступил за быстрое заключение торгового соглашения с Лондоном после "Брекзит". Сначала стороны могут договориться по отдельным секторам экономики, сказал он.

Джон Болтон

Джон Болтон

Соединенные Штаты готовы поддержать решение Великобритании выйти из Евросоюза без соглашения с Брюселем. Об этом в понедельник, 12 августа, заявил советник президента США по безопасности Джон Болтон, который находится с визитом в Лондоне. "Если таким будет решение британского правительства, то мы с воодушевлением поддержали бы его", - приводит Reuters слова Болтона. "Мы хотим быть полезными в вопросе "Брекзит", - также сказал политик.

Контекст

После того как британский парламент решительно отверг договор с Брюсселем о выходе Великобритании из ЕС, ситуация стала непредсказуемой. Что теперь может и должно произойти?

Президент США может быть доволен: британская королева ухаживала за ним, а правительству он пообещал жесткие переговоры о торговле после "Брекзита". Своеобразная дружба, считает Бернд Ригерт.

В ходе встречи с премьер-министром Великобритании Джон Болтон и Борис Джонсон обсудили на встрече возможность заключения торговой сделки между двумя странами после "Брекзит". "Я думаю, здесь мы видим, насколько важно и срочно сделать так много, как мы можем, чтобы договориться как можно быстрее", - сказал Болтон. По его словам, Великобритания и США могут договориться о торговой сделке в отдельных секторах экономики, а более сложные вопросы решить позднее.

Первый высокопоставленный чиновник США посетил Лондон после назначения Джонсона

Болтон стал первым высокопоставленным американским чиновником, посетившим Великобританию после назначения премьером страны Бориса Джонсона. На 12 августа у него были запланированы переговоры с членами британского правительства, Джонсон также присутствовал на встрече.

Болтон и Джонсон, в частности, обсуждали торговые отношения между странами, вопросы по Ирану, протесты в Гонконге и перспективы развития сетей 5G, сообщили в канцелярии премьер-министра Великобритании.

Первоначально Великобритания планировала выйти из состава Евросоюза 29 марта, но к этому сроку так и не определилась с планом "Брекзита". В апреле 27 стран-членов ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе договорились предоставить Лондону отсрочку до 31 октября. Джонсон намерен прекратить членство Великобритании в ЕС к установленному сроку.

Президент США Дональд Трамп пообещал Лондону обширное торговое соглашение после "Брекзита" и призвал Великобританию покинуть ЕС "без сделки".

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    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова, Марина Барановская


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