США ввели санкции против молдавского олигарха Плахотнюка

Вашингтон ввел санкции против молдавского олигарха Владимира Плахотнюка и членов его семьи. "Коррупционные действия Плахотнюка подрывали верховенство закона и наносили ущерб демократическим институтам в Молдавии. США поддерживают Молдавию в ее борьбе с коррупцией", - сообщил в микроблоге Twitter в понедельник, 13 января, госсекретарь США Майк Помпео.

Владимиру Плахотнюку запрещен въезд в США. Штрафные меры коснулись также его жены Оксаны Килдеску и двух сыновей. Их местонахождение неизвестно.

Бегство из страны

14 июня прошлого года правительство, сформированное Демократической партией Молдавии (ДПМ), ушло в отставку. Вскоре после этого лидер ДПМ, депутат парламента в Кишиневе, один из богатейших бизнесменов Плахотнюк, а также ряд политиков и бизнесменов, связанных с этой партией, бежали из страны.

До этого в течение недели в Молдавии действовали одновременно два правительства. Евросоюз, США и РФ поддержали альянс социалистов, возглавляемых пророссийски ориентированным президентом страны Игорем Додоном, и проевропейского блока ACUM (в него входят партии "Действие и солидарность" и "Достоинство и правда"). Плахотнюк этот альянс не признал, настаивая на том, что у власти должна остаться его партия.

Обвинения в адрес Плахотнюка

В Молдавии правоохранительные органы в октябре 2019 года наложили арест на имущество и банковские счета Плахотнюка на общую сумму более 3 млн долларов. Кроме того, бизнесмен, имеющий еще и гражданство России, проходит в РФ обвиняемым по двум делам об отмывании денег в особо крупных размерах. В числе прочего его подозревают в том, что в 2013-2015 годах он создал схему для отмывания денег через сеть экономических агентов. 29 октября Плахотнюк был объявлен в международный розыск.

В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Плахотнюка и объявил его в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы РФ более 37 млрд рублей и что организаторами этого сообщества были Плахотнюк и Вячеслав Платон, у которого тоже есть гражданство России. Тверской суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Плахотнюка по делу о создании преступного сообщества и наркоторговле.

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