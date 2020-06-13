 США ввели новые санкции против лиц и компаний, связанных с ″поваром Путина″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 16.07.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

США ввели новые санкции против лиц и компаний, связанных с "поваром Путина"

В черный список включены три физических лица и пять компаний, связанных с Евгением Пригожиным. Ограничения вводятся за "дестабилизирующую активность" в Судане, отметили в Госдепартаменте США.

Евгений Пригожин (фото из архива)

США ввели санкции против трех физических лиц и пяти компаний, связанных с российским бизнесменом Евгением Пригожиным, которого в независимых российских СМИ называют "повар Путина". О расширении санкционного списка в среду, 15 июля, объявило министерство финансов США.

Как следует из заявления, опубликованного на сайте Госдепартамента, санкции вводятся за вмешательство в американские выборы, а также за "дестабилизирующую активность" Пригожина в Судане. Под ограничения подпали в том числе ЧВК Вагнера в Судане, петербургская фирма "М Инвест", ее дочерняя компания Meroe Gold, а также их руководители Андрей Мандель и Михаил Потепкин. Кроме того, санкции вводятся против Игоря Лавренкова, который, как утверждается, напрямую связан с Пригожиным. "Сегодняшняя акция должна в дальнейшем ограничить попытки Пригожина и его сторонников разжечь беспорядки или подорвать демократические реформы в Судане", - говорится в заявлении ведомства.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Евгений Пригожин и его сеть "эксплуатируют природные ресурсы Судана в целях личного обогащения". Санкции подразумевают заморозку активов в США, а также запрет для американских компаний вести бизнес с теми, на кого распространяются ограничения.

Санкции США в отношении окружения Пригожина

В сентябре 2019 года министерство финансов США наложило санкции на четыре компании и семерых физических лиц, которые, по данным Вашингтона, имеют отношение к Евгению Пригожину и пытались оказать влияние на результаты промежуточных выборов в США в 2018 году.

"Реагируя на попытки России повлиять на демократический процесс в США, Соединенные Штаты налагают санкции на четыре компании и семерых физических лиц, связанных с Агентством интернет-исследований (Internet Research Agency) и финансирующим его Евгением Пригожиным", - заявил госсекретарь США Майк Помпео. Кроме прочего, в рамках накладываемых санкций трем частным самолетам и яхте бизнесмена теперь будет запрещено пересекать границу США. По словам Помпео, эта мера должна будет увеличить давление на Пригожина.

Смотрите также:

  • Пограничный контроль в британском аэропорту Хитроу

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Запрет на въезд и заморозка активов

    В марте 2014 года, после аннексии Россией Крыма, США и ЕС ввели санкции в отношении российских чиновников и депутатов Госдумы. Им был запрещен въезд, а их американские и европейские активы оказались заморожены. В санкционные списки, которые впоследствии неоднократно расширялись, попали спикер СФ Валентина Матвиенко, депутат Леонид Слуцкий и советник российского президента Сергей Глазьев.

  • Офис компании Роснефть в Москве и часть Кремлевской стены

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Секторальные санкции в связи с событиями в Украине

    16 июля 2014 года США ввели санкции в отношении компаний "Роснефть" и "Новатэк", а также "Газпромбанка" и ВЭБа. Они не могут получать в США долговое финансирование сроком более 90 дней. С ВЭБом и "Газпромбанком" запрещено проводить транзакции. Впоследствии в этот список были добавлены Банк Москвы, ВТБ, "Россельхозбанк" и Объединенная судостроительная корпорация.

  • Вход в филиал Сбербанка в Москве

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    ЕС последовал примеру США

    Пару недель спустя секторальные санкции в ответ на действия РФ в Украине ввел и ЕС. Под них попали пять крупнейших российских банков - "Сбербанк", ВТБ, "Газпромбанк", "Россельхозбанк" и ВЭБ, которым был ограничен доступ к рынкам капитала ЕС. Позднее такие же ограничения Брюссель ввел в отношении трех нефтяных компаний - "Роснефти", "Транснефти" и "Газпром нефти" - и трех оборонных предприятий.

  • Нефтедобывающая платформа Приразломная.

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Российская нефтянка под санкциями

    Санкции в отношении российской нефтяной отрасли в 2014 году ввели и США, и ЕС, ограничившие работу своих компаний в российской Арктике. Брюссель также запретил поставки в РФ высокотехнологичного оборудования для нефтяной сферы в ответ на действия РФ в Украине.

  • Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров держит автомат, произведенный концерном Калашников

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    ВПК под прицелом

    Санкции в сфере ВПК включают введенный Евросоюзом запрет летом 2014 года на торговлю с Россией оружием и запрет на экспорт в РФ товаров двойного назначения для оборонного сектора. США, в свою очередь, ввели штрафные меры против 11 производителей электроники, которая может быть использована для нужд военной промышленности. Причиной введения санкций стал конфликт в Донбассе и аннексия Крыма.

  • Штаб-квартира ФСБ РФ на Лубянке

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Санкции в отношении силовиков

    В декабре 2016 года США ввели санкции в связи с возможными кибератаками со стороны российских хакеров во время американской избирательной кампании. На этот раз в черном списке оказались Главное разведывательное управление и Федеральная служба безопасности.

  • Предприниматель Олег Дерипаска и президент РФ Владимир Путин

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    США наказали олигархов за вмешательство Москвы в выборы

    В апреле 2018 года американский Минфин впервые нанес удар по российским частным компаниям. Он ввел санкции в отношении 24 росcийских бизнесменов из опубликованного ранее "Кремлевского доклада". Среди них оказались такие влиятельные олигархи, как Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг. Активы их компаний на территории США заморожены, а американцам запрещено вести с ними бизнес.

  • Британские военные в масках и защитных костюмах

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Санкции за отравление Скрипалей

    27 августа 2018 года в силу вступили новые санкции США за применение Россией химического оружия. Эти штрафные меры включают запрет на продажу России вооружений и другой оборонной продукции, отказ в доступе к американским товарам и технологиям, особо важным с точки зрения национальной безопасности, а также в предоставлении кредитов правительства США, кредитных гарантий и иной финансовой поддержке.

    Автор: Ирина Филатова


Смотреть видео 02:46

Кремль пытался замять гибель российских наемников в Сирии?

Контекст

Комментарий: Ответит ли Путин за Вагнера?

Под американскими бомбами в Сирии погибли россияне, это уже бесспорно. Вопрос в том, сколько было убито и как прореагирует на случившееся Кремль, считает политолог Иван Преображенский. (13.02.2018)  

Комментарий: ЧВК Вагнера в Ливии - на службе интересов Кремля

"Наемники Пригожина" оказались недорогим и эффективным инструментом продвижения и защиты интересов российских верхов. Поэтому Кремль не откажется от их использования, считает Константин Эггерт. (08.05.2020)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Что стало с наемниками ЧВК Вагнера и почему их родные молчат  

Южный Судан на грани гуманитарной катастрофы  

Также по теме

Russland Präsident Wladimir Putin und Koch Jewgeni Prigoschin

В Конгрессе США считают необходимым ужесточение санкций против Пригожина 13.06.2020

Евгений Пригожин - "путинская марионетка с долгой историей подрыва безопасности и интересов США от имени властей РФ", заявил глава комитета по иностранным делам Палаты представителей, демократ Элиот Энгел.

Libyen Haftar Truppen Angriff Mitiga Airport in Tripolis

Информагентства сообщают о выводе бойцов ЧВК Вагнера из Ливии 25.05.2020

По данным международно признанного Правительства национального согласия, наемников эвакуировали двумя военно-транспортными самолетами. Новый пункт дислокации не называется.

Russland Militärparade Putin Rede

Комментарий: ЧВК Вагнера в Ливии - на службе интересов Кремля 08.05.2020

"Наемники Пригожина" оказались недорогим и эффективным инструментом продвижения и защиты интересов российских верхов. Поэтому Кремль не откажется от их использования, считает Константин Эггерт.

Реклама

Самые читаемые

В Сибири - не просто жара! Ученый из ФРГ озадачен климатическим феноменом  

В Twitter взломали аккаунты Билла Гейтса, Барака Обамы, Илона Маска и Apple  

В Петербурге и Москве протестуют против поправок к Конституции России  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно