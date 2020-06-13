США ввели новые санкции против лиц и компаний, связанных с "поваром Путина"

США ввели санкции против трех физических лиц и пяти компаний, связанных с российским бизнесменом Евгением Пригожиным, которого в независимых российских СМИ называют "повар Путина". О расширении санкционного списка в среду, 15 июля, объявило министерство финансов США.

Как следует из заявления, опубликованного на сайте Госдепартамента, санкции вводятся за вмешательство в американские выборы, а также за "дестабилизирующую активность" Пригожина в Судане. Под ограничения подпали в том числе ЧВК Вагнера в Судане, петербургская фирма "М Инвест", ее дочерняя компания Meroe Gold, а также их руководители Андрей Мандель и Михаил Потепкин. Кроме того, санкции вводятся против Игоря Лавренкова, который, как утверждается, напрямую связан с Пригожиным. "Сегодняшняя акция должна в дальнейшем ограничить попытки Пригожина и его сторонников разжечь беспорядки или подорвать демократические реформы в Судане", - говорится в заявлении ведомства.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Евгений Пригожин и его сеть "эксплуатируют природные ресурсы Судана в целях личного обогащения". Санкции подразумевают заморозку активов в США, а также запрет для американских компаний вести бизнес с теми, на кого распространяются ограничения.

Санкции США в отношении окружения Пригожина

В сентябре 2019 года министерство финансов США наложило санкции на четыре компании и семерых физических лиц, которые, по данным Вашингтона, имеют отношение к Евгению Пригожину и пытались оказать влияние на результаты промежуточных выборов в США в 2018 году.

"Реагируя на попытки России повлиять на демократический процесс в США, Соединенные Штаты налагают санкции на четыре компании и семерых физических лиц, связанных с Агентством интернет-исследований (Internet Research Agency) и финансирующим его Евгением Пригожиным", - заявил госсекретарь США Майк Помпео. Кроме прочего, в рамках накладываемых санкций трем частным самолетам и яхте бизнесмена теперь будет запрещено пересекать границу США. По словам Помпео, эта мера должна будет увеличить давление на Пригожина.

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