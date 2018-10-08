Суд частично запретил движение дизельных автомобилей в Берлине

Суд по административным делам в Берлине распорядился ввести запрет на движение в ряде районов германской столицы дизельных автомобилей с выбросами оксидов азота, превышающими нормы. Не позднее конца июля 2019 года власти Берлина должны ввести в действие соответствующий запрет не менее чем на 11 отрезках крупных городских улиц, заявил судья Ульрих Мартике (Ulrich Marticke) во вторник, 9 октября.

Среди этих улиц - часть Лейпцигер-штрассе и Фридрихштрассе в центре Берлина. Запрет коснется легковых и грузовых автомобилей с дизельными двигателями экологических стандартов от Euro-1 до Euro-5. Соответствующее распоряжение ведомство берлинского Сената по делам транспорта должно принять до 31 марта.

Кроме того, власти Берлина должны проверить возможность запрета движения для старых дизельных автомобилей по ряду других улиц общей длиной 15 км.

Гамбург, Ахен, Франкфурт

В феврале Федеральный административный суд в Лейпциге разрешил властям городов Германии запрещать въезд дизельных машин. Это сделано, чтобы снизить содержание окисей азота в воздухе, которое во многих городах ФРГ превышает нормы, установленные в ЕС. Первым этим правом воспользовался Гамбург, закрыв в мае два участка для проезда дизелей. Позже запреты были также введены в Ахене и Франкфурте-на-Майне.

"Дизельный вопрос" вызывает острые дискуссии в Германии. С одной стороны, экологи, эксперты, а также ряд политиков выступают за ужесточение законов в отношении дизельных автомобилей. С другой, запрет на въезд дизельных машин в города затрагивает интересы сотен тысяч немецких автовладельцев.

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