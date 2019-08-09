Суд удовлетворил иск "Мосгортранса" против лидеров оппозиции

Коптевский районный суд полностью удовлетворил требования ГУП "Мосгортранс" к организаторам протестных акций в Москве 27 июля. Рассмотрев во вторник, 10 сентября, иск "Мосгортранса", суд постановил выплатить запрашиваемые 1 218 591 рублей.

В исковом заявлении "Мосгортранса" к Геннадию Албурову, Юлии Галяминой, Ивану Жданову, Владимиру Милову, Алексею Навальному, Любови Соболь, Александру Соловьеву, Олегу Степанову и Илье Яшину указывалось, что участники акций перекрывали проезжую часть, поэтому наземный транспорт простаивал, а организация потеряла чуть более 1,2 млн рублей. Встав на сторону истца, суд исключил Георгия Албурова из числа ответчиков.

Свои доказательства организация изложила на 484 страницах с таблицами, картами, схемами и отчетами о выполнении рейсов. "Мы взыскиваем ущерб за простой, который подтвержден справками из ГИБДД. 176 транспортных средств потеряли рейсы из-за проведения несанкционированных митингов", - заявили в суде юристы "Мосгортранса".

Ответчики свою вину не признали и посчитали исковое заявление неправомерным и политически мотивированным. Они ходатайствовали, чтобы соответчиками в этом деле выступили также Росгвардия и ГУ МВД по городу Москве, но судья Вера Петрова отклонила ходатайство.

Нет ни одной претензии пассажиров

"Истец не доказал, что были убытки и что была связь между действиями ответчиков и простоем", – заявил юрист Александр Помазуев. Другие защитники ответчиков также указали на то, что "Мосгортранс" хочет получить компенсацию за простои в том числе маршрутов, которые проходили далеко от места проведения протестных акций. "Кроме того, сам факт простоя транспорта не влечет за собой убытки. Такие действия со стороны истцов намеренны", – сказал ответчик Владимир Милов.

По его словам, улицы в Москве перекрывались почти каждую неделю для проведения "фестивалей варенья" и народных праздников. Однако "Мосгортранс" ни разу не фиксировал убытки из-за этого и не судился с правительством Москвы. "Во время перекрытий пассажиры просто пользуются другим видом транспорта. Более того, ни одной конкретной претензии пассажиров за 27 июля в суде не представлены, а значит - их не было", – пояснил Милов.

Против тех же лиц подано еще два иска от ГБУ города Москвы "Автомобильные дороги" и ГУП "Московский метрополитен. Их рассмотрят в Коптевском суде 11 и 13 сентября.

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