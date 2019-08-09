 Суд удовлетворил иск ″Мосгортранса″ против лидеров оппозиции | Новости из Германии о России | DW | 10.09.2019

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Россия

Суд удовлетворил иск "Мосгортранса" против лидеров оппозиции

Транспортная организация требовала 1,2 млн рублей компенсации за простой транспорта во время протестной акции 27 июля. Ответчики считают иск неправомерным и политически мотивированным.

На улице Москвы во время акции оппозиции, 27 июля 2019 г.

На улице Москвы во время акции оппозиции, 27 июля 2019 г.

Коптевский районный суд полностью удовлетворил требования ГУП "Мосгортранс" к организаторам протестных акций в Москве 27 июля. Рассмотрев во вторник, 10 сентября, иск "Мосгортранса", суд постановил выплатить запрашиваемые 1 218 591 рублей.

В исковом заявлении "Мосгортранса" к Геннадию Албурову, Юлии Галяминой, Ивану Жданову, Владимиру Милову, Алексею Навальному, Любови Соболь, Александру Соловьеву, Олегу Степанову и Илье Яшину указывалось, что участники акций перекрывали проезжую часть, поэтому наземный транспорт простаивал, а организация потеряла чуть более 1,2 млн рублей. Встав на сторону истца, суд исключил Георгия Албурова из числа ответчиков.

Свои доказательства организация изложила на 484 страницах с таблицами, картами, схемами и отчетами о выполнении рейсов. "Мы взыскиваем ущерб за простой, который подтвержден справками из ГИБДД. 176 транспортных средств потеряли рейсы из-за проведения несанкционированных митингов", - заявили в суде юристы "Мосгортранса".

Контекст

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Ответчики свою вину не признали и посчитали исковое заявление неправомерным и политически мотивированным. Они ходатайствовали, чтобы соответчиками в этом деле выступили также Росгвардия и ГУ МВД по городу Москве, но судья Вера Петрова отклонила ходатайство.

Нет ни одной претензии пассажиров

"Истец не доказал, что были убытки и что была связь между действиями ответчиков и простоем", – заявил юрист Александр Помазуев. Другие защитники ответчиков также указали на то, что "Мосгортранс" хочет получить компенсацию за простои в том числе маршрутов, которые проходили далеко от места проведения протестных акций. "Кроме того, сам факт простоя транспорта не влечет за собой убытки. Такие действия со стороны истцов намеренны", – сказал ответчик Владимир Милов.

По его словам, улицы в Москве перекрывались почти каждую неделю для проведения "фестивалей варенья" и народных праздников. Однако "Мосгортранс" ни разу не фиксировал убытки из-за этого и не судился с правительством Москвы. "Во время перекрытий пассажиры просто пользуются другим видом транспорта. Более того, ни одной конкретной претензии пассажиров за 27 июля в суде не представлены, а значит - их не было", – пояснил Милов.

Против тех же лиц подано еще два иска от ГБУ города Москвы "Автомобильные дороги" и ГУП "Московский метрополитен. Их рассмотрят в Коптевском суде 11 и 13 сентября.

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