Суд по иску Дерипаски к трем иностранным изданиям назначен на 25 октября

Судебное разбирательство по иску бизнесмена Олега Дерипаски к трем англоязычным изданиям о защите деловой репутации назначено на 25 октября. Ответчики, представители The Times, The Telegraph и The Nation, в суд не явились, передает в пятницу, 11 октября, "Интерфакс". В рамках судебного заседания адвокат Дерипаски Алексей Мельников сообщил, что иск основан, в частности, на том факте, что управление США по контролю за иностранными активами наложило на миллиардера ограничительные меры и включило его в "секционный список запрещенных лиц".

Адвокат заявил, что Дерипаска обратился в суд США "с иском о признании данных действий незаконным". По мнению защитника бизнесмена, американское ведомство сослалось на публикации СМИ, которые, по его утверждению повлекли включение его в санкционный список. Во всех материалах идет речь о "недобросовестности" Дерипаски, "о нарушении им закона, бизнес-этики". Защита миллиардера считает эти сведения порочащими, а сами публикации - нанесшими ему "серьезный ущерб".

"В публикации издания Nation говорится о том, что в Черногории приобретался некий алюминиевый завод. Этот завод приобретался с некими геополитическими целями. Стоимость его акций после внесения в санкционный список упала наполовину, и он (Дерипаска. - Ред.) вынужден был отказаться от контроля в некоторых компаниях, в противном случае этим компаниям грозило банкротство", - заявил Мельников.

Санкции ввели и затем отменили

Министерство финансов США ввело 6 апреля 2018 года ограничительные меры против 24 российских бизнесменов и чиновников, включенных в так называемый "Кремлевский доклад". Кроме Олега Дерипаски, в их числе были владелец частной бизнес-группы "Ренова" Виктор Вексельберг, глава банка ВТБ Андрей Костин, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава МВД РФ Владимир Колокольцев, командующий Росгвардией Виктор Золотов, руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Санкции были наложены также на 14 российских компаний.

27 января 2019 года Минфин США снял санкции с подконтрольных Дерипаске компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго". Решение принято после осуществления плана, предусматривавшего снижение числа акций Дерипаски до уровня ниже 50% и включение независимых директоров в совет директоров En+ Group. При этом сам Дерипаска остался в санкционном списке.

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