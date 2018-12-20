Суд по делу о покушении на журналиста Бабченко начнется в 2019 году

Подготовительное заседание по делу Вячеслава Пивоварника, обвиняемого в организации и финансировании покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко, отменено. Такое решение принял в четверг, 20 декабря, Шевченковский районный суд Киева. Как сообщил DW защитник Пивоварника Валентин Рыбин, заседание отменили из-за командировки судьи Марины Антонюк. "Следующее состоится, скорее всего, уже в новом году", - отметил Рыбин.

Расследование в отношении Пивоварника закончилось в начале декабря. Служба безопасности Украины (СБУ) вменяет ему в вину государственную измену, организацию подготовки теракта, финансирование терроризма и незаконный оборот оружия, за это грозит до 15 лет лишения свободы.

Сам Пивоварник ранее заявил, что был агентом украинских спецслужб и получил задание спровоцировать окружение Вячеслава Суркова - помощника российского президента - на финансирование убийства Бабченко. По словам подозреваемого, россияне отказались "заказывать" оппозиционера, но СБУ все равно начала операцию и теперь пытается сделать его конечным заказчиком.

Вячеслав Пивоварник находится в розыске с июля. Он утверждает, что летом дважды нелегально переходил украинскую границу: сначала въехал из России, чтобы повидаться с родственниками в Закарпатье, а потом убыл в Венгрию, где и скрывается сейчас. Приезжать в Киев на судебные заседания он не собирается, заявляя, что не намерен подвергать опасности свою жизнь. Однако суд все равно рассмотрит его дело в заочном режиме, объяснил адвокат Валентин Рыбин.



Аркадий Бабченко уехал из России в 2017 году из-за поступавших ему и его семье угроз и поселился в Киеве. В мае 2018 года Служба безопасности Украины (СБУ) инсценировала его убийство, впоследствии объяснив это проведением спецоперации по предотвращению покушения на Бабченко и необходимостью раскрытия террористической сети. Эта информация вызвала критику в адрес СБУ как в самой Украине, так и за рубежом.

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