 Суд обязал бразильскую компанию Vale возместить ущерб от прорыва дамбы | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.07.2019

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Мир

Суд обязал бразильскую компанию Vale возместить ущерб от прорыва дамбы

Шахта крупнейшей в Бразилии горнодобывающей компании Vale пострадала при прорыве плотины в январе. Жертвами трагедии стали более 240 человек. Счета Vale с 2,5 млрд евро по-прежнему заморожены.

Спасательные работы после прорыва дамбы в Бразилии

Спасательные работы после прорыва дамбы в Бразилии

Крупнейшая в Бразилии горнодобывающая компания Vale должна покрыть ущерб, причиненный прорывом дамбы на юго-востоке страны вблизи города Брумадинью. Такое решение суд в бразильском штате Минас-Жерайс принял в среду, 10 июля. Судья подчеркнул, что необходимо принять во внимание влияние происшествия на окружающую среду и экономику региона.

Суд не огласил конкретную сумму. Счета компании с 11 млрд реалов (в пересчете - 2,53 млрд евро) по-прежнему заморожены. Сама Vale ранее пообещала "справедливое и быстрое возмещение убытков, причиненных семьям, коммунальной инфраструктуре и окружающей среде".

Контекст

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Шахта, пострадавшая при прорыве дамбы 25 января, разрабатывалась крупнейшей в Бразилии горнодобывающей компанией. Грязевая лавина, вызванная прорывом плотины, накрыла столовую для горняков, в которой во время обеденного перерыва находилось 300 рабочих. В результате трагедии погибло свыше 240 человек. Точный масштаб ущерба до сих пор не определен.

Как сообщила пресс-служба немецкой компании TÜV Süd, осуществлявшей контроль безопасности шахты, при последней ее проверке в сентябре 2018 года никаких нарушений выявлено не было. В мае суд в Брумадинью запретил TÜV Süd проверять прочность дамб. Кроме того, суд обязал компанию выплатить 60 млн реалов (13 млн евро) близким родственникам погибших.

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