Суд закрыл дело о трагедии на Loveparade в Дуйсбурге

Земельный суд Дуйсбурга в понедельник, 4 мая, решил окончательно прекратить рассмотрение дела о трагической гибели 21 человека на Loveparade в 2010 году, сообщает агентство dpa.

Суд проводил слушания по делу о трагедии на шествии Loveparade 2010 с декабря 2017 года в Дюссельдорфе. Изначально ответчиками выступали шесть муниципальных служащих Дуйсбурга и четверо сотрудников компании Lopavent - организатора мероприятия. Их обвиняли в причинении смерти и телесных повреждений по неосторожности, а также в грубых ошибках, допущенных при планировании "Парада любви".

Около года назад суд закрыл дело в отношении семи участников процесса, включая всех муниципальных чиновников, а в апреле 2020 года предложил сделать то же по отношению к оставшимся обвиняемым - трем руководящим сотрудникам компании Lopavent, которым на тот момент было 43, 60 и 67 лет. Обосновано это предложение было ожидаемым введением ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса, а также приближающейся необходимостью закрыть дело из-за истечения срока давности в июле 2020 года.

Давка на "Параде любви" 2010 в Дуйсбурге

И прокуратура, и сами обвиняемые поддержали решение о закрытии дела, в то время как родственники погибших и пострадавших выступили против. Решение земельного суда в Дуйсбурге окончательное и обжалованию не подлежит.

24 июля 2010 года на Loveparade в Дуйсбурге произошла массовая давка, в результате которой погиб 21 человек, еще более 650 участников мероприятия получили травмы.

Смотрите также:

Фотогалерея: теракты на концертах и дискотеках 2001 год: Взрыв у входа в дискотеку "Дольфи" 5 июня 2001 года смертник подорвал себя в толпе подростков у входа в дискотеку "Дольфи" на набережной Тель-Авива. Охранник не пустил террориста внутрь, но и не стал его обыскивать. Клуб посещали в основном русскоязычные подростки, самой младшей из жертв было всего 14 лет. Погиб 21 человек.

Фотогалерея: теракты на концертах и дискотеках 2002 года: Взрывы возле ночных клубов на Бали Большинство жертв - иностранные туристы, в основном австралийцы. Погибло и шесть немцев. Всего жертвами нападений стали 202 человека. На какое-то время туризм на Бали пришел в упадок - число приезжающих уменьшилось на 80 процентов. Затем началось медленное восстановление отрасли.

Фотогалерея: теракты на концертах и дискотеках 2002 год: Захват Театрального центра на Дубровке Группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым захватила и три дня удерживала зрителей, пришедших посмотреть мюзикл "Норд-Ост".. Во время штурма силовики использовали газ, приведший к многочисленным жертвам среди заложников. Так или иначе, террористы не смогли использовать взрывные устройства. Погибло более 130 человек из числа заложников.

Фотогалерея: теракты на концертах и дискотеках 2003 год: Взрыв на рок-фестивале "Крылья" Чеченская смертница подорвала себя во время выступления группы "Король и Шут". В общей сложности от взрыва на Тушинском аэродроме погибло 15 человек. Фестиваль закрылся в 2007 году, а в 2013 году была предпринята неудачная попытка ребрендинга.

Фотогалерея: теракты на концертах и дискотеках 2015 год: Нападение на концертный зал "Батаклан" в Париже Исламисты проникли в здание и начали расстреливать зрителей на выступлении рок-группы Eagles of Death Metal. Сначала они 10 минут расстреливали толпу из автоматов Калашникова и бросали гранаты, затем забаррикадировались с заложниками. Погибло 90 человек.

Фотогалерея: теракты на концертах и дискотеках 2016 год: Массовое убийство в Орландо Сотрудник частной охраны Омар Мартин расстрелял из винтовки и пистолета посетителей гей-клуба Pulse. Позвонив во время атаки в 911, он поклялся в верности террористической группировки "Исламское государство". Оружие он купил официально. Погибло 50 человек.

Фотогалерея: теракты на концертах и дискотеках 2016 год: Взрыв в немецком Ансбахе 27-летний сирийский беженец, проживший в Германии всего два года, подорвал себя среди гостей музыкального фестиваля Ansbach Open. Не исключено, что бомба взорвалась раньше, чем он планировал. Погиб только он один, ранено 15 человек.

Фотогалерея: теракты на концертах и дискотеках 2017 год: Нападение на ночной клуб в Стамбуле Уроженец Узбекистана Абдулгадир Машарипов убил охранника у входа в стамбульский клуб "Reina" и проник внутрь, где начал расстреливать гостей из автомата. Спасаясь, тем пришлось прыгать в воды Босфора. Погибло 37 человек.

Фотогалерея: теракты на концертах и дискотеках 2017 год: Теракт на концерте в Манчестере Смертник подорвал себя на концерте американской певицы Арианы Гранде. В зале находилось очень много детей и подростков. После взрыва началась паника, поиски пропавших детей продолжались всю ночь. Погибло 22 человека. Автор: Дмитрий Вачедин

